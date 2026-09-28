Кирилл Туриченко рассказал, как заводит друзей после 40 лет: «Сближает общее понимание жизни»

Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Певец и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в разговоре с корреспондентом KP.RU рассказал, как заводит друзей после 40 лет. По его словам, новые знакомства нередко перерастают в крепкие отношения, если людей объединяют общие интересы и взгляды.

Близких друзей у Туриченко не так много, зато круг общения довольно широкий. Среди его приятелей есть люди, с которыми он познакомился уже во взрослом возрасте. Некоторые из них со временем стали по-настоящему родными. «Как я завожу друзей? На самом деле, у меня не так много близких друзей, но много людей, с которыми я общаюсь, моих приятелей, товарищей, и уже есть люди, с которыми я дружу и познакомился после 40 лет. Меня вот судьба сводит с хорошими, прекрасными людьми, с которыми у меня очень много общего, каких-то общих увлечений, занятий. Наверное, это нас сближает», — рассказал 43-летний певец.

С возрастом, считает исполнитель, человек начинает лучше понимать окружающих и внимательнее относиться к новым знакомствам.

«И, конечно же, после сорока ты уже точно в чем-то понимаешь людей и стараешься, конечно, разбираться. Не всегда получается, не всегда могут быть люди теми, за кого себя выдают, но мне повезло и везет.

Я знакомлюсь часто с людьми, и после сорока у меня появилось большое количество прекрасных знакомых, друзей, уже не побоюсь этого слова, друзей, с которыми мы на связи, с которыми мы дружим, которые даже живут не в нашей стране. Мы постоянно каждый день на связи, и вот буквально только что поздравлял своего друга с днем рождения, который живет вообще в другой стране, и видимся мы там раз в год», — поделился певец с KP.RU.

Главным связующим звеном для таких отношений Туриченко называет не количество встреч, а взгляды на жизнь. «И нас сближает общее понимание жизни, мышление и увлечение. Мы постоянно созваниваемся и друг друга поддерживаем, постоянно говорим и верим друг в друга. Это очень важно», — отметил Кирилл Туриченко.

Ранее певец в разговоре с KP.RU рассказывал о своей любви к футболу. Во время чемпионата мира певец следил за матчами и делал ставки. Часть выигрыша ему удалось получить по ходу турнира, однако деньги он в итоге проиграл, поставив на победу Аргентины в финале.