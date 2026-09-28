ФАС собирается защитить россиян от необоснованного роста тарифов ЖКХ

Россияне обращают внимание на нелогичность расчетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Одна из самых обсуждаемых в народе экономических тем — это «коммуналка». Граждане жалуются, что слишком дорого, а производители услуг утверждают, что денег от населения едва хватает на покрытие расходов. А еще россияне обращают внимание на нелогичность расчетов: почему, например, в регионе за скромную двушку в старом доме приходится платить столько же, сколько за приличную «трешку» внутри Садового кольца.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила навести порядок в этой сфере и предложила на всеобщее обсуждение законопроект. В нем будет применен метод эталонных расходов — то есть планируется произвести проверку обоснованности тарифов. Кроме того, документ предусматривает, что тарифы будут устанавливаться на срок не менее 5 лет. Еще один важный момент: будет очерчен круг направлений в ЖКХ, где планируется ограничить государственное регулирование. Предполагается, что эти рыночные механизмы привлекут в отрасль инвесторов.

- Конечно, не должно быть такого, чтобы в одном и том же районе оплата одинаковой квартиры в одинаковых домах отличалась, - сказала KP.RU член-корреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Подберецкая. - Но привести всю страну к единому знаменателю не получится. Везде разная стоимость выработки тепла или другой услуги для населения и разная стоимость доставки этой услуги до конкретной квартиры, надо же еще учитывать расстояние, которое вода пройдет по трубам, электричество по проводам…

Оплата услуг ЖКХ зависит не только от тарифа, но и от объема потребления, напомнила эксперт.

— Вот здесь есть резервы уменьшения затрат, - сказала Подберецкая. - Нужно активнее использовать регулировочные устройства — тепла, электроэнергии.

С начала 2026 года ФАС России совместно с Генпрокураторой проверила тарифы на водоснабжение и теплоснабжение в 84 субъектах РФ, сообщает сайт антимонопольного ведомства. В 65 регионах выявлено 801 тарифное решение, принятое с нарушениями. Основная проблема – передача государственного имущества для регулируемых видов деятельности без проведения торгов. По данным ФАС, компании, получившие госимущество в обход конкурентных процедур, не осуществляли инвестиции в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и снижению качества поставляемых потребителям услуг.

В ходе проверки выявлены и случаи завышения тарифов. В ведомстве отметили, что миллиарды рублей, не обеспеченные экономическим обоснованием, годами закладывались в тарифы и оплачивались гражданами.

Кроме того, в июне этого года ФАС сообщило о том, что выявило картельный сговор на 5,5 млрд рублей - производство возбуждено в отношении четырех организаций, которые подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах по реконструкции, ремонту и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городских округах Подольск, Щелково, Мытищи, Долгопрудный и Талдомский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России с 1 октября изменятся тарифы ЖКХ: какие виды услуг подорожают

Новые условия семейной ипотеки с 1 октября 2026: что будет с рынком жилья в России

Пенсии повысят дважды, МРОТ составит 28 935 рублей, инфляция - не превысит 4%: главное из проекта бюджета на 2027-2029 годы