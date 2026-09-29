Куда ехать за здоровьем: академик рассказал о курортах, чекапе и оздоровительной карте России

Россиянам посоветовали, куда ехать за здоровьем в нашей стране Фото: Елена КРИВЯКИНА.

В какой санаторий ехать, если в ходе диспансеризации у вас обнаружили проблемы со здоровьем? Сколько в стране здоровых людей? Что такое оздоровительная карта России?

Эти и другие темы в программе «Время науки» на Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) обсуждали:

- радиожурналист Мария Баченина,

- академик РАН Александр Сергеев, научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ),

- их гость – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Разумов.

Александр Сергеев, Мария Баченина и Александр Разумов. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Александр Сергеев:

- На курортах наступает бархатный сезон, очень подходящее время вспомнить о замечательной науке – курортологии. И сложно найти лучшего профессионала, чем Александр Николаевич, чтобы поговорить о реабилитации, о сохранении здоровья. Куда нужно ехать, чтобы отдохнуть и подлечиться? Что вы посоветуете?

Александр Разумов:

- Акценты ежегодно смещаются. Самыми популярными были и остаются Кавказские Минеральные воды, курорт Сочи. Но сегодня активно развиваются места отдыха, например, на Алтае. Там создан известный федеральный курорт Белокуриха, который олицетворяет собой лучшие традиции советской и современной российской курортологии. Совсем недавно на форуме в Нижнем Новгороде было предложено создать оздоровительную карту России. При этом привязывать такую карту будут не только к санаторию. Санаторий – это здание, лечебная база. А курорт это еще и территория, которая вызывает у людей приятные эмоции, а это положительно влияет на настроение и поведение.

Александр Сергеев:

- Вы говорите - оздоровительная карта России. Звучит очень здорово. Такой карты у нас раньше не было?

Александр Разумов:

- В 2016 году на территории курорта Белокуриха прошло заседание Госсовета, который был направлен на развитие санаторно-курортного лечения в Российской Федерации. Среди прочего было дано поручение организовать отечественную оценку классификации санаториев. Национальная курортная ассоциация создала рабочую группу экспертов в сотрудничестве с Европейским СПА-союзом. Тогда еще с Европой были хорошие отношения. Нам дали экспертов из Австрии, Германии, Чехии и мы начали эту работу. Сегодня у нас существует национальная система оценки классификации санаториев: премиум, средний класс, стандарт... Сегодня около 19 санаториев прошли классификацию. При этом эксперты смотрят все стороны жизни: прежде всего медицина, сервис, питание. Потому что питание сегодня - один из главных элементов, формирующих культуру, здоровье в обществе. И на это отдыхающие, особенно молодые люди, все больше обращают внимание. Это очень здорово. На мой взгляд, главное, что сдерживает развитие санаторно-курортных организаций, – это отсутствие системы управления и недостаточное регулирование деятельности санаторно-курортного комплекса.

Алтайские курорты знамениты на всю страну Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Александр Сергеев:

- Для потребителей все равно, государственный санаторий, ведомственный, муниципальный или частный...

Александр Разумов:

- Да, правила игры должны быть одинаковые. В этом и состоит, мне кажется, роль государства - задать единые стандарты.

Александр Сергеев:

- В Советском Союзе система санаторно-курортного обеспечения была прекрасно развита. А что нового добавилось с точки зрения науки в последние десятилетия, что существенным образом изменило подходы в курортологии?

Александр Разумов:

- Во-первых, мы на научном уровне стали понимать почему формирование функциональных резервов и адаптационных возможностей организма под воздействием природных факторов лечения влияет на эффективность реабилитации.

Появились другие технологии. Сегодня в реабилитацию, которая происходит на базе санаторно-курортных учреждений активно внедряется робототехника. Мы пришли к выводу, что представление о воздействии природных лечебных факторов через рецепторы, через кожу, сегодня не соответствует научным представлениям. Человека сегодня рассматривают не просто, как анатомо-физиологическую структуру - это термодинамическая структура, которая имеет свои периоды, колебания, реагирует на воздействие окружающей среды и неблагоприятных производственных факторов. Мы сегодня занимаемся здоровьесбережением - это своего рода национальная идея, стратегия государства. В стране формируется сеть новых центров здорового долголетия. Но для начала надо понимать, что такое здоровье. Что мы о нем знаем?

В советское время мне приходилось очень серьезно заниматься этими вопросами. Мы замеряли показатели здоровья у здоровых людей - у пилотов, космонавтов, летчиков-испытателей. Мы пришли к выводу, что норму нельзя определить. Потому что здоровье – это категория, которая подвержена воздействию как внутренних, так и внешних факторов. Как только нарушается равновесие, происходят изменения. Простой пример: воздействие на человека электромагнитных волн в разных географических поясах нашей страны, допустим, в Новосибирске и в Москве. Оно разное! И человек, который перемещается из одного конца страны в другой, это чувствует. Долгое время нам не верили, отмахивались. Но факт есть факт, теперь это явление признано.

В XXI веке медицина должна играть абсолютно другую роль. Прежде всего, отвечать за производство здоровья. Я был бы рад, если бы мы сегодня говорили, что у нас в стране здоровых людей не 18-20, а хотя бы 25 процентов.

Александр Разумов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Александр Сергеев:

- Когда мы говорим о состоянии здоровья и состоянии болезни, понятно, что во многих случаях, этот переход из одного качества в другое происходит из-за накопления поломок в организме. Это накопление неких субстанций происходит, когда человек еще здоров. И задача сохранения здоровья, заключается в том, чтобы успеть понять в какой системе это накопление может стрельнуть. И научиться повышать функциональный резерв и адаптационные возможности организма.

Александр Разумов:

- Для этого необходимо обладать преморбидной диагностикой - то есть выявлять скрытые нарушения в организме человека до того, как они перерастут в полноценное заболевание. И с помощью лекарственных или нелекарственных технологий, аппаратной физиотерапии, производить коррекцию функциональных резервов. Если это человек работающий - выходить на рекомендации режима труда и отдыха. То, что было развито в советской профилактической медицине.

Александр Сергеев:

- Мы давно говорим, что надо делать обязательный чекап, чтобы не просмотреть раннюю стадию заболевания. Допустим, мы обратить внимание на накопление поломок в организме. Как правильно себя вести? Куда ехать? В Белокуриху?

Александр Разумов:

- Надо ехать в Тюмень в Центр восстановительной медицины и реабилитация. Это термальный курорт. Там подготовленный персонал, врачи. Если вы прошли чекап, берете все эти выписки и показываете врачу-системщику. И он вам очень четко расписывает и показывает на компьютере: что будет, если вы займетесь профилактикой. И что будет, если махнете рукой. Но это все пока очень дорого. Потому что все биохимические исследования, особенно те, которые предлагают центры здорового долголетия, не каждый человек может себе позволить. Государство взять на себя эти расходы не может. Нам надо создавать систему управления здоровьем. И мы потихонечку ее реализуем.

Традиционный вид оздоровления - поездка на Черноморское побережье. Фото: Андрей МАКОВОЗОВ

Мария Баченина:

- Каким вы видите идеальный санаторий будущего?

Александр Разумов:

- На мой взгляд, все санатории будущего должны называться санаторно-курортный оздоровительный реабилитационный центр. Почему так? Нужно широко использовать в оздоровлении природные лечебные факторы: здоровый воздух, лечебные воды, грязи, термальное лечение. В Российской Федерации существует еще один вид лечения, о нем мало кто знает: в Башкирии есть санаторий «Янган-Тау». Рядом гора Янган-Тау, там вырабатываются тепловые газы, температура их достигает 52 градусов. Оттуда проложен трубопровод непосредственно к кушеткам в санатории. И люди принимают природный лечебный газ.

Сегодня существует большая палитра физиотерапевтических аппаратов, устройств для лечебной гимнастики, для реабилитации людей, получивших увечья. Именно сочетание различных методов реабилитации должно отвечать запросам всех социальных слоев населения.

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Разумов. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

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