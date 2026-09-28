Япония подверглась нашествию хищников: в префектуре Токио впервые застрелили медведя

Гималайский медведь (вид занесен в Красную книгу) попался в проволочную петлю-ловушку, расставленную на кабанов и оленей. Животное вело себя агрессивно, мэр Хатиодзи санкционировал отстрел. Фото: Hari Prema/Shutterstock/Fotodom

В понедельник в район жилой застройки в префектуре Токио под названием Хатиодзи зашел дикий медведь, которого пришлось застрелить — впервые в современной истории страны. Как в России, в Японии участились «визиты» этих хищников в города. «Большой Токио» - столица с пригородами и городками-спутниками - не стали исключением.

Район Хатиодзи, окруженный лесистыми горными хребтами, находится в 40 километрах от Токио. Начиная с этой весны, медведи были замечены близ домов и в лесных массивах вокруг Хатиодзи целых 123 раза, что назвали «настоящей лавиной».

На этот раз гималайский медведь (вид занесен в Красную книгу) попался в проволочную петлю-ловушку, расставленную на кабанов и оленей. Животное вело себя агрессивно, мэр Хатиодзи санкционировал отстрел. У местных зоозащитников, естественно, возникли вопросы: неужели нельзя было усыпить медведя и выпустить обратно в дикую природу?

Местные власти утверждают: не было никаких гарантий того, что медведь не вернулся бы и не причинил бы вред людям.

Еще 1 сентября 2025 года к японскому закону о защите животных ввели ограничительные поправки. Они выделяют четыре уровня опасности при проникновении в город дикого зверя, «красный» уровень предполагает экстренный отстрел как крайнюю меру.

По всей Японии в этом году зафиксировали больше 50 000 случаев встречи человека с медведем. Среди причин активности хищников эксперты называют аномальную облачность, из-за которой не уродились буковые орехи.

При этом если в 2012 году в Японии жили 15 000 гималайских медведей (они же азиатские черные), то к нынешнему году из-за запрета на отстрел их стало уже 58 000.

Японский биолог Сато Ёсикадзу, профессор университета Ракуно Гакуэн, отмечает, что тренд на активное проникновение медведей в среду обитания человека фиксируется в его стране с 2000 года: «Медведи, родившиеся вблизи населенных пунктов, вырастают, слыша шум машин, присутствие людей их больше не пугает. У них нет опыта преследования охотниками, поэтому они легко забредают в жилые агломерации в поисках пищи».

Профессор советует укреплять буферные зоны, отделяющие медведей от людей: окружать поля проволочными заграждениями, вырубать примыкающие к городам лесные массивы. Словом — убирать те «коридоры», по которым привлеченные пищей и мусором медведи выходят к людям.

Гималайский медведь в среднем вдвое меньше бурого, гораздо больше времени проводит на деревьях. Встреча с этим животным для человека может быть крайне опасна: мало того, что «гималаец» более ловок, чем его бурый собрат — он чаще нападает первым, причем может сделать это, прыгнув с дерева.

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