В незалежной глобальный сбой в движении поездов Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 29 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены Уланово и Нововодяное

2. Сеул требует от Киева извинений

3. Украинский премьер пожелал согражданам терпения

4. Каллас обещает подарить Киеву ракетную заначку

5. Россия начинает удары по ближайшему тылу

6. В незалежной глобальный сбой в движении поездов

7. Астана призвала Киев не выпендриваться в море

8. Украинский тренер издевался над беременной черепахой

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 29 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Уланово в Сумской области. Противник потерял 285 боевиков, бронемашину, 21 автомобиль и три станции радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Запад» выбила из рядов ВСУ свыше 210 бойцов, бронемашину и 12 автомобилей.

Подразделения «Центра» освободили Нововодяное в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 солдат и офицеров, три бронемашины и 14 автомобилей.

«Восток» нанес противнику такой урон: до 180 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия.

Группировка «Днепр» уничтожила 25 националистов и восемь автомобилей.

Силы ПВО сбили десять управляемых авиабомб и 442 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 29 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Сеул требует от Киева извинений

Старший секретарь президента Южной Кореи по связям с общественностью Сон Ги Хон заявил, что Сеул требует от Киева извинений на фоне скандала с разглашением информации о передаче военнопленных из Северной Кореи. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина отправила в Южную Корею двух плененных северокорейских солдат. Буквально через пару часов после этого президент Ли Чжэ Мен раскритиковал словесный понос криворожца. В Сеуле заявили, что «само по себе нарушение украинской стороной соглашения о неразглашении информации между двумя странами и одностороннее разглашение информации является очень серьезным делом». Но не для Киева — у них, кроме денег, ничего серьезного нет.

Президент Ли Чжэ Мен Фото: REUTERS.

Украинский премьер пожелал согражданам терпения

Сергей Корецкий, премьер незалежной, посоветовал согражданам набраться терпения. Его слова приводит телеканал ТСН: «Нет смысла убегать от этой реальности. Надо запастись терпением, включить, возможно, уже не второе, а третье дыхание». По его словам, грядущей зимой населению придется нелегко. В это же время представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков напугал земляков, что жителям Украины стоит подготовиться к серьезным перебоям в работе телекоммуникационных сетей. Так вы чего больше боитесь — отморозить причиндалы или лишиться интернета?

Грядущей зимой населению придется нелегко Фото: REUTERS.

Каллас обещает подарить Киеву ракетную заначку

Кая Каллас, глава евродипломатии, продолжает раздавать невыполнимые обещания доверчивым, как дети, украинцам. Она заявила, что министры обороны стран Евросоюза обговорят, как бы им половчее передать Киеву ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot из своих запасов. Ее слова приводит «Европейская правда»: «Украина остро нуждается в противовоздушной обороне. Мы снова обращаемся с этим призывом к тем, кто имеет ракеты-перехватчики на складах… Они могут передать их Украине, чтобы ракеты Patriot, которые будут производиться позже, пополнили их запасы». И все сразу побежали шарить по складам — где там у них завалялась парочка лишних ракет.

Кая Каллас Фото: REUTERS.

Россия начинает бить по ближайшему тылу

Андрей Колесник, депутат Госдумы, заявил, что Россия перейдет к ударам по логистике в ближайшем тылу ВСУ. Его слова приводит «Газета.ru»: «После дата-центров пойдут удары по «последней миле логистики». Это доставка необходимого на линию боевого соприкосновения. Будут рвать эту цепочку, и ВСУ останутся без боеприпасов и топлива». Таким образом армия России «последовательно отсекает щупальца» ВСУ. Выпускайте кракена - и отсекайте кракена.

В незалежной глобальный сбой в движении поездов

Компании «Укрзализныця» в понедельник сообщила: в незалежной случился масштабный сбой в расписании. Он затронул 66 составов. Максимальное отставание от графика превысило восемь с половиной часов. Самая сложная ситуация зафиксирована на маршруте из Харькова в Рахов. Именно этот поезд задерживается более чем на восемь с половиной часов. А скоро ваши поезда просто встанут колом. Готовьте дрезины.

Астана призвала Киев не выпендриваться в море

Мухтар Тлеуберди, глава МИД Казахстана, призвал Киев прекратить атаки дронов на казахстанские суда в акватории Черного моря. Этот вопрос он поставил ребром перед украинским коллегой Андреем Сибигой. Глава казахстанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Астана не возражает против проведения российско-украинских мирных переговоров на своей территории. Два удара — восемь дырок.

Украинский тренер издевался над беременной черепахой

Фитнес-тренер с Украины потерял берега в Омане. Управление по охране окружающей среды этой страны привлекло к ответственности самостийного отморозка. Это случилось после публикации видео, где хуторянин катался на панцире редкой черепахи, которая откладывала яйца. В султанате начали разбирательство в отношении туриста после инцидента в заповеднике Рас-эль-Джинз. Всех возмутили кадры, где качок-недоумок вместе со своей спутницей прыгают на огромную морскую черепаху, которая в это время откладывала яйца. Хохлы не давали бедолаге уползти. А потом хватали руками только-только вылупившихся детенышей. За такое свинство грозит крупный штраф или до одного года на нарах. А может, прямой рейс на Волчанск?

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