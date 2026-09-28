Фото: REUTERS.
«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 29 сентября:
1. Новости с передовой: освобождены Уланово и Нововодяное
2. Сеул требует от Киева извинений
3. Украинский премьер пожелал согражданам терпения
4. Каллас обещает подарить Киеву ракетную заначку
5. Россия начинает удары по ближайшему тылу
6. В незалежной глобальный сбой в движении поездов
7. Астана призвала Киев не выпендриваться в море
8. Украинский тренер издевался над беременной черепахой
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.
Штурмовики «Севера» освободили Уланово в Сумской области. Противник потерял 285 боевиков, бронемашину, 21 автомобиль и три станции радиоэлектронной борьбы.
Группировка «Запад» выбила из рядов ВСУ свыше 210 бойцов, бронемашину и 12 автомобилей.
Подразделения «Центра» освободили Нововодяное в ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 солдат и офицеров, три бронемашины и 14 автомобилей.
«Восток» нанес противнику такой урон: до 180 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия.
Группировка «Днепр» уничтожила 25 националистов и восемь автомобилей.
Силы ПВО сбили десять управляемых авиабомб и 442 дронов.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Старший секретарь президента Южной Кореи по связям с общественностью Сон Ги Хон заявил, что Сеул требует от Киева извинений на фоне скандала с разглашением информации о передаче военнопленных из Северной Кореи. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина отправила в Южную Корею двух плененных северокорейских солдат. Буквально через пару часов после этого президент Ли Чжэ Мен раскритиковал словесный понос криворожца. В Сеуле заявили, что «само по себе нарушение украинской стороной соглашения о неразглашении информации между двумя странами и одностороннее разглашение информации является очень серьезным делом». Но не для Киева — у них, кроме денег, ничего серьезного нет.
Фото: REUTERS.
Сергей Корецкий, премьер незалежной, посоветовал согражданам набраться терпения. Его слова приводит телеканал ТСН: «Нет смысла убегать от этой реальности. Надо запастись терпением, включить, возможно, уже не второе, а третье дыхание». По его словам, грядущей зимой населению придется нелегко. В это же время представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков напугал земляков, что жителям Украины стоит подготовиться к серьезным перебоям в работе телекоммуникационных сетей. Так вы чего больше боитесь — отморозить причиндалы или лишиться интернета?
Фото: REUTERS.
Кая Каллас, глава евродипломатии, продолжает раздавать невыполнимые обещания доверчивым, как дети, украинцам. Она заявила, что министры обороны стран Евросоюза обговорят, как бы им половчее передать Киеву ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot из своих запасов. Ее слова приводит «Европейская правда»: «Украина остро нуждается в противовоздушной обороне. Мы снова обращаемся с этим призывом к тем, кто имеет ракеты-перехватчики на складах… Они могут передать их Украине, чтобы ракеты Patriot, которые будут производиться позже, пополнили их запасы». И все сразу побежали шарить по складам — где там у них завалялась парочка лишних ракет.
Фото: REUTERS.
Андрей Колесник, депутат Госдумы, заявил, что Россия перейдет к ударам по логистике в ближайшем тылу ВСУ. Его слова приводит «Газета.ru»: «После дата-центров пойдут удары по «последней миле логистики». Это доставка необходимого на линию боевого соприкосновения. Будут рвать эту цепочку, и ВСУ останутся без боеприпасов и топлива». Таким образом армия России «последовательно отсекает щупальца» ВСУ. Выпускайте кракена - и отсекайте кракена.
Компании «Укрзализныця» в понедельник сообщила: в незалежной случился масштабный сбой в расписании. Он затронул 66 составов. Максимальное отставание от графика превысило восемь с половиной часов. Самая сложная ситуация зафиксирована на маршруте из Харькова в Рахов. Именно этот поезд задерживается более чем на восемь с половиной часов. А скоро ваши поезда просто встанут колом. Готовьте дрезины.
Мухтар Тлеуберди, глава МИД Казахстана, призвал Киев прекратить атаки дронов на казахстанские суда в акватории Черного моря. Этот вопрос он поставил ребром перед украинским коллегой Андреем Сибигой. Глава казахстанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Астана не возражает против проведения российско-украинских мирных переговоров на своей территории. Два удара — восемь дырок.
Фитнес-тренер с Украины потерял берега в Омане. Управление по охране окружающей среды этой страны привлекло к ответственности самостийного отморозка. Это случилось после публикации видео, где хуторянин катался на панцире редкой черепахи, которая откладывала яйца. В султанате начали разбирательство в отношении туриста после инцидента в заповеднике Рас-эль-Джинз. Всех возмутили кадры, где качок-недоумок вместе со своей спутницей прыгают на огромную морскую черепаху, которая в это время откладывала яйца. Хохлы не давали бедолаге уползти. А потом хватали руками только-только вылупившихся детенышей. За такое свинство грозит крупный штраф или до одного года на нарах. А может, прямой рейс на Волчанск?
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