Первым днем работы IX созыва станет 30 сентября. Законотворцы соберутся в 10 часов утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Выборы завершились, 450 депутатов нижней палаты парламента получили свои мандаты. Пришло время законотворчества – и первого заседания новой Государственной Думы.

Когда оно пройдет? Кто будет избран на роль спикера, вице-спикеров и другие ключевые посты? Придет ли в парламент глава государства?

На все эти вопросы отвечает KP.RU.

КОГДА ПРОЙДЕТ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НОВОЙ ГОСДУМЫ?

Когда пройдет первое заседание Госдумы нового созыва – определяет президент. И сразу после оглашения результатов выборов, 25 сентября канцелярия Кремля выкатила указ за подписью Владимира Путина: первым днем работы IX созыва станет 30 сентября. Законотворцы соберутся в 10 часов утра.

ПРИГЛАШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Подготовку к первому заседанию начали сразу же после подписания указа. Спикер прошлого созыва, господин Володин, поручил эту работу уже бывшему председателю по регламенту, Виктору Пинскому. По его словам, уже принят ряд важнейших решений.

28 числа была определена рассадка депутатов и количество комитетов в новой Госдуме. Их будет 34. Плюс 4 постоянные комиссии. Депутаты, как признался «Комсомолке» Николай Стариков, список уже видели. Нам его представят 30 сентября. Но уже известно, что появится новая комиссия – она будет заниматься вопросами искусственного интеллекта. Решение более, чем актуальное.

Спикер прошлого созыва, Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Кроме того, на первое заседание приглашен глава государства. И это не самая постоянная практика - в последний раз президент выступал перед народными избранниками на первом заседании седьмого созыва, то есть 10 лет назад.

Также на открытие нового созыва приглашены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер верхней палаты, Совета Федерации, Валентина Матвиенко, ректора вузов и представители общественности.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ЦЕРЕМОНИИ И ВЫБОРЫ СПИКЕРА

На первом заседании, как это обычно бывает, ни о каких новых законопроектах мы не услышим. Зато будет много красивых церемоний и важных слов.

Первая – право вести заседание и взять первое слово перед новыми депутатами (примерно половина народных избранников в этом созыве – новички) будет старейший депутат.

По словам господина Пинского, в этом созыве им станет 79-летний Юрий Александрович Петров. Он работает депутатом с шестого созыва, с 2011 года, до этого был главой Росимущества и входил в совет директоров «Роснефти».

Юрий Александрович Петров Фото: Википедия.

Дальше новой Думе предстоит решить целый ряд организационных процедур. Для начала - выступление лидеров парламентских фракций. Они смогут обозначить свои приоритеты и рассказать, какие вопросы считают важнейшими для работе в новом созыве.

Главным пунктом повестки станут выборы председателя Госдумы. «Единая Россия» выдвинула на этот пост Вячеслава Володина, а Владимир Путин эту кандидатуру поддержал. В понедельник, на встрече с лидерами партий в Кремле именно Володин сидел рядом с главой государства.

Поэтому здесь вряд ли стоит ждать сюрпризов. Вероятнее всего, Володин сохранит свой пост, став рекордсменом. Легендарные Борис Грызлов и Геннадий Селезнев руководили Думой два созыва (но по 8 лет, когда на счету Володина, из-за продления полномочий депутатов, уже 10).

Трижды спикером не становится никто. И, учитывая, что большинство в Госдуме на стороне единороссов, у Вячеслава Викторовича есть все шансы.

В понедельник, на встрече с лидерами партий в Кремле именно Володин сидел рядом с главой государства Фото: REUTERS.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСДУМЫ: ЗАМЕСТИТЕЛИ И КОМИТЕТЫ

После избрания спикера депутатам предстоит определиться с заместителями. Эти должности обычно распределяются между партиями с учётом численности их фракций. Заместители будут курировать отдельные направления работы и участвовать в организации пленарных заседаний.

Следом начнётся формирование думских комитетов. Это довольно кропотливый момент. И очень важный, ведь именно в комитетах законопроекты проходят первое обсуждение: депутаты разбирают их положения, вносят поправки и готовят документы к рассмотрению в общем зале. Комитеты обычно будут заниматься бюджетом и налогами, экономикой, социальной политикой, обороной и безопасностью, образованием, здравоохранением, трудовыми отношениями, международными делами и, как мы уже знаем, инновациями и ИИ.

Отдельно депутатам предстоит избрать руководителей комитетов. Ключевые посты, по традиции, разделяет между собой представители разных фракций. Здесь крупнейшая партия будет уступать, однако закономерно сохранит за собой значительную часть руководящих должностей.

На первом заседании, как это обычно бывает, ни о каких новых законопроектах мы не услышим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ВЫБОРЫ СОВЕТА ГОСДУМЫ И ТЕМ ОСЕННЕЙ СЕССИИ

На первом заседании также должен быть сформирован Совет Госдумы. Он определяет, какие законопроекты попадут в повестку пленарных заседаний, устанавливает порядок их рассмотрения и согласовывает график работы парламента.

Кроме того, депутаты обсудят и организацию осенней сессии: календарь пленарных заседаний, работу комитетов и возможные даты поездок в регионы. Ну и определят список законопроектов, к рассмотрению которых приступят в первую очередь.

Ну а главным событием первого дня станет приезд в Думу Владимира Путина. Да и не только в здании на Охотном ряду, но и во всей стране. Уже можно предположить, что глава государства обратится к депутатам с оценкой ситуации в стране и проговорит ключевые задачи, которые предстоит решать парламенту.

Повторимся: согласно указу президента, начало пленарного заседания назначено на 10:00 по московскому времени.

«Комсомолка» будет следить за последними новостями вокруг события и вести прямую трансляцию из зала Государственной Думы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Окончательные результаты выборов в Госдуму России 2026: Как распределились мандаты и места между партиями

На сколько Владимир Путин увеличил армию и для чего: разбор указа президента об изменении численности вооруженных сил России