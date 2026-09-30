Украинские каналы назвали эту ночь началом кампании против местной энергосистемы Фото: REUTERS.

Вечером 29 сентября «Укрэнерго» успокоило украинцев: энергосистема работает стабильно, ограничений на среду не будет.

К утру прогноз устарел.

Ночью под удар попал киевский энергоузел — сразу по всей цепочке. На юге области - Трипольская ТЭС, на севере - Киевская ГЭС в Вышгороде. Между ними - подстанция 750 кВ «Киевская» у Наливайковки — главные ворота, через которые в столицу заходит ток с Ровенской АЭС. В феврале по ней уже прилетал «Циркон», раз снова в списке — за полгода успели подлатать. И аккумуляторный парк в Гореничах — страховка на случай, если лягут генерация и транзит. Минобороны привязывает каждый объект к военным заводам Киева и области. Оборонка на дизель-генераторах долго не протянет.

Выбить одну подстанцию — неприятность. Выбить турбину, провод и резервную батарею за одну ночь — задача для ремонтников на всю зиму. Особенно когда запчасти для электростанций Европа передаёт Киеву втихую, выгребая собственные склады.

Приказ прозвучал ещё 2 сентября. Путин тогда объявил, что армии дано указание готовить и наносить массированные удары по объектам энергетики Украины — в ответ на атаки по нашей гражданской инфраструктуре и ТЭК. Почти месяц на распределение целей. Как им распорядился просроченный украинский президент?

13 сентября пообещал бить по российской энергетике, 19-го утвердил новые дальнобойные удары, 23-го похвастался, что выбил 45% мощностей российских НПЗ.

Выводы, видимо, сделали на Банковой свои.

Утром украинские же мониторинговые каналы назвали эту ночь началом кампании против энергосистемы и посоветовали соотечественникам запасаться павербанками. Совет, правда, опоздал ровно на месяц.

Отдельной строкой — «Де Ново». Дата-центр, который, по данным Минобороны, обрабатывает, хранит и передаёт информацию в интересах ВСУ. Он получает второй раз за две недели: первый прилёт был 17 сентября. Цифровые узлы противника перешли из разовых целей в постоянные адреса.

И юг. Порт Измаил на Дунае — одна из немногих оставшихся у Украины лазеек для топлива и военных грузов. Там поражён производственно-промышленный комплекс. А на переходе в северо-западной части Чёрного моря накрыли сухогруз, который вёз в Одессу военное имущество и грузы двойного назначения.

Судовладельцам, подряжающимся на такие рейсы, есть смысл пересчитать страховку. Свои графики «Укрэнерго» ещё перепишет. И не раз.

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