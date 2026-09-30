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Политика30 сентября 2026 7:20

ВС РФ начали выполнять особый приказ Путина: разбор массированного удара по Украине 30 сентября

Коц: ВС РФ начали выполнять указание Путина бить по энергосистеме Украины
Александр КОЦ
Украинские каналы назвали эту ночь началом кампании против местной энергосистемы

Украинские каналы назвали эту ночь началом кампании против местной энергосистемы

Фото: REUTERS.

Вечером 29 сентября «Укрэнерго» успокоило украинцев: энергосистема работает стабильно, ограничений на среду не будет.

К утру прогноз устарел.

Ночью под удар попал киевский энергоузел — сразу по всей цепочке. На юге области - Трипольская ТЭС, на севере - Киевская ГЭС в Вышгороде. Между ними - подстанция 750 кВ «Киевская» у Наливайковки — главные ворота, через которые в столицу заходит ток с Ровенской АЭС. В феврале по ней уже прилетал «Циркон», раз снова в списке — за полгода успели подлатать. И аккумуляторный парк в Гореничах — страховка на случай, если лягут генерация и транзит. Минобороны привязывает каждый объект к военным заводам Киева и области. Оборонка на дизель-генераторах долго не протянет.

Выбить одну подстанцию — неприятность. Выбить турбину, провод и резервную батарею за одну ночь — задача для ремонтников на всю зиму. Особенно когда запчасти для электростанций Европа передаёт Киеву втихую, выгребая собственные склады.

Приказ прозвучал ещё 2 сентября. Путин тогда объявил, что армии дано указание готовить и наносить массированные удары по объектам энергетики Украины — в ответ на атаки по нашей гражданской инфраструктуре и ТЭК. Почти месяц на распределение целей. Как им распорядился просроченный украинский президент?

13 сентября пообещал бить по российской энергетике, 19-го утвердил новые дальнобойные удары, 23-го похвастался, что выбил 45% мощностей российских НПЗ.

Выводы, видимо, сделали на Банковой свои.

Утром украинские же мониторинговые каналы назвали эту ночь началом кампании против энергосистемы и посоветовали соотечественникам запасаться павербанками. Совет, правда, опоздал ровно на месяц.

Отдельной строкой — «Де Ново». Дата-центр, который, по данным Минобороны, обрабатывает, хранит и передаёт информацию в интересах ВСУ. Он получает второй раз за две недели: первый прилёт был 17 сентября. Цифровые узлы противника перешли из разовых целей в постоянные адреса.

И юг. Порт Измаил на Дунае — одна из немногих оставшихся у Украины лазеек для топлива и военных грузов. Там поражён производственно-промышленный комплекс. А на переходе в северо-западной части Чёрного моря накрыли сухогруз, который вёз в Одессу военное имущество и грузы двойного назначения.

Судовладельцам, подряжающимся на такие рейсы, есть смысл пересчитать страховку. Свои графики «Укрэнерго» ещё перепишет. И не раз.

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