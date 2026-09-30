Зачем Россия закрыла небо над полигоном, откуда запускали "Орешник": Запад и Украина напряглись

В ноябре 2024 года именно с полигона Капустин Яр был осуществлен первый боевой пуск «Орешника» по днепропетровскому заводу «Южмаш». Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Над полигоном Капустин Яр ежедневно с 9 до 19 часов с 28 сентября по 3 октября действует закрытое небо. При этом в ноябре 2024 года именно с этого полигона был осуществлен первый боевой пуск «Орешника» по днепропетровскому заводу «Южмаш». На западе всполошились, на Украине напряглись.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом, историком войск ПВО Юрием Кнутовым.

ЗАЧЕМ ЗАКРЫЛИ НЕБО?

- Насколько велика вероятность, что нынешнее закрытие неба – это не плановые испытания, а подготовка боевого запуска с реальной боевой частью?

- Считаю, что пока еще не наступило состояние, когда необходимо применять тактическое ядерное оружие нашим «Орешником» или какую-то осколочно-фугасную боевую часть. Хотя та болванка, которая идет из космоса, обладает достаточно большой кинетической энергией, чтобы причинить разрушение, например, подземным цехам «Южмаша». Оружие, даже в том варианте, в котором оно применялось, вполне эффективно, очень разрушительно. При этом не имеет серьезных экологических последствий.

– Прошлые пуски были испытательными?

- Пуски «Орешника» относились к пускам, связанным с испытаниями этого оружия. Когда удар наносился по одному из предприятий во Львовской области, авиационному заводу, наш президент говорил о том, что это были испытания, а не боевое применение. Я бы не стал говорить о боевом применении. На полигоне у нас испытывают не только «Орешник», но и другие баллистические ракеты. Возможно, и системы противовоздушной обороны. Это универсальный полигон.

Военных целей на Украине еще достаточно, и удар будет нанесен по ним. Фото: REUTERS.

ПРОТИВНИК БУДЕТ СЛЕДИТЬ

- Противник сейчас за этим будет следить?

- Американские и спутники других стран будут перенацелены. Поменяют орбиту спутники, приспособленные для оптической, радиотехнической разведки. Эти пять дней, естественно, они будут летать над полигоном - посмотреть, что там происходит.

Вообще, и те средства, которые мы на сегодняшний день уже используем - они достаточно эффективны. Хотя применение «Орешника» я не исключаю, учитывая дерзкие действия киевского режима, удары по мирным объектам на территории нашей страны.

- За такие удары нужно отвечать.

- И отвечать серьезно. Уже звучали голоса, в том числе, и в новом составе Думы, и на достаточно высоком уровне, что Зеленский ответит за те удары, которые были нанесены по жилым кварталам. Здесь может быть сразу несколько операций. Какие-то плановые испытания, которые относятся к разработке нового оружия. Президент говорил о том, что у нас могут появиться и новые комплексы, в том числе типа «Орешник». Возможно, это финальная стадия испытаний уже в боевом варианте. И этот боевой вариант будет использован для того, чтобы поразить определенные объекты.

- Где?

- Может быть, в пригородах Киева, может, на Западной Украине, где находится большое количество подземных предприятий. Одно из этих предприятий компании Firepoint, которое изготавливает беспилотники FP-1, FP-2, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Все это регулярно летит на нас. Но самое страшное, что летит на жилые дома, на гражданские объекты, убивает простых людей.

- Но вы же не призываете наносить удар по гражданским объектам?

- Нет. Я считаю, что военных целей на территории Украины еще остается достаточно, и удар по ним будет нанесен.

- Закрытое небо не значит, что закрыто небо от спутников?

- Космос не закроешь.

ТОННЕЛИ В ПРИЦЕЛЕ?

- Многие военные эксперты вновь высказывают следующую точку зрения: надо бить по тоннелям, по переходам.

- Есть Бескидский тоннель - железнодорожный тоннель Львовской железной дороги под Воловецким перевалом в Карпатах. Это часть общеевропейского транзитного коридора Италия – Словения – Венгрия – Словакия - Украина. Его пропускная способность - 100 пар поездов в сутки.

- Это могло бы стать целью для «Орешника»?

- Об этом туннеле я говорил, и предлагал использовать небольшой мощности тактический ядерный боеприпас. С предшествующей эвакуацией населения. Мы официально заявляем, объявляется эвакуация в этом районе, условно, за 72 часа. И затем уже наносится удар небольшой мощности. Но такой, который приведет к разрушению входа либо выхода в тоннель. И его нельзя будет использовать.

- В чем особая важность тоннеля?

- 60% грузов из стран НАТО идет через этот тоннель. Все, что приходит на территорию Польши, затем через этот тоннель , более двух третей грузов, направляется на территорию Украины. Мы можем решить проблему снижения количества ударов по территории нашей страны только одним способом. Сегодня мы изолируем район боевых действий.

В 2019 году Петр Порошенко торжественно открыл Бескидский тоннель - железнодорожный тоннель Львовской железной дороги под Воловецким перевалом в Карпатах. Это часть общеевропейского транзитного коридора. Фото: Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

НУЖНА ИЗОЛЯЦИЯ

- В Харьковской области, под Волчанском окружена украинская группировка.

- Мы ее окружили и уничтожаем. В Доброполье частично физическое окружение, частично огневое окружение. Дороги перекрыты нашими дронами, артиллерией, ФАБами. Где-то наши войска просто присутствуют, не пропускают противника ни в одну сторону, ни в другую. Это огневое окружение. Я за то, чтобы вся Украина была изолирована от внешнего мира. Как это сделано в районе Черного моря. Как делается на границе с Румынией. Мост в Затоке - там такая же ситуация. Мы его выводим из строя, противник восстанавливает. Два моста в Маяках. Там был один мост, недавно Украина построила по соседству второй, чтобы, если один выведем, второй начинал функционировать. Тоже надо работать, тем самым отсекая от тех грузов, которые идут через Румынию.

- А с Польшей, с приграничными районами, у нас все достаточно сложно.

- Там может быть применение ракетного оружия, не обязательно «Орешника». «Орешник», на мой взгляд, средство поражения, которое в первую очередь работает по площади. Как «Град», «Катюша». Она ведь площадь накрывает. Попасть в эту точку, где тоннель выходит - там нужна лазерная подсветка и ракета с лазерным наведением. Например, крылатая , либо десяток, два десятка беспилотников. Это достаточно серьезная, трудоемкая операция. Давайте вспомним слова президента. Он сказал, что мы отработали по целям, а потом замерили, как легли боеголовки. Легли практически сантиметр в сантиметр. Это говорит о том, что «Орешник» в данном случае может быть применен.

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