Виктор Дробыш: «Филипп Киркоров всегда останется на плаву либо благодаря песне, либо скандальной ситуации»

Композитор Виктор Дробыш Фото: Евгения ГУСЕВА.

На радио «Комсомольская правда» композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал, кого бы он отправил на музыкальный конкурс Интервидение. Виктор Дробыш написал множество хитов, которые исполняют Валерия, Стас Пьеха, Лепс, певица Слава. Он с удовольствием рассуждает о том, чем современная эстрада отличается от эстрады 30-40-летней давности, и стало ли легче стать звездой благодаря соцсетям. Он рассказал, как он относится к Интервидению. Международному песенному конкурсу, который должен состояться в 2026 году в столице Саудовской Аравии - в Эр-Рияде. Более того он предложил отправить на конкурс Филиппа Киркорова. Мы даже не поняли сразу, это завуалированный стеб или он серьезно?

Филипп Киркоров Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- У меня с Киркоровым сложные отношения всю жизнь. Но есть вещь, которая константна, она не меняется. У меня огромное уважение к нему, как к артисту, - признался Виктор Дробыш. - В первую очередь, это лучший в стране продюсер. Ему продюсер не нужен, он - самый лучший продюсер самому себе. Если с песней не сильно катит, он рейтинг поднимет чем-нибудь другим. В ту дверь зайдет, не в ту. Что-нибудь наденет, кого-нибудь ударит, про что-нибудь скажет. Кофточка-шмофточка, что-нибудь он все равно придумает, он оставит себя на плаву либо песней, либо ситуацией. Он борец за шоу-бизнес, он борец за себя в шоу-бизнесе. Хочет называть себя королем - пусть будет. Это тоже составляющая его хорошего продюсерского качества.

Кто, как не Киркоров, который имеет огромный опыт, который больше всех бывал на Евровидении и любит большие фестивали и конкурсы? Он, как никто, может сделать для конкурса Интервидение что-то большое.

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