«Согласны ли вы?»: в Минцифры представили третий пакет мер по борьбе с мошенниками

Власти хотят сделать на портале госуслуг единую базу данных, где можно будет посмотреть, кому вы когда-либо давали согласие на обработку персональных данных Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Минцифры подготовили третий пакет мер по борьбе с телефонным и кибер-мошенничеством (Антифрод 3.0). Его выложили на портале правовых проектов. На общественное обсуждение. Так делают с наиболее важными законами, которые затрагивают интересы многих граждан. А также с инициативами, которые могут быть спорными. Чиновники таким образом получают обратную связь. И от коллег, и от общественных организаций.

Вот что входит в предлагаемый третий пакет мер по борьбе с аферистами:

- Единая платформа согласий

Власти хотят сделать на портале госуслуг единую базу данных, где можно будет посмотреть, кому вы когда-либо давали согласие на обработку персональных данных. Можно будет их отзывать. Или оперативно увидеть, кто использует ваши данные незаконно. И сообщить об этом нарушении онлайн.

- Сим-карты под контролем

Тут сразу три меры. Во-первых, продавать их смогут только прямые дилеры. Это могут быть юридические лица, которые имеют агентский договор с сотовым оператором. Физлица и ИП это сделать не смогут. Именно последние были основным каналом массового распространения «симок». Во-вторых, запретят продавать предоплаченные сим-карты. Все новые будут только с нулевым балансом. В этом случае будет видно, кто пополнил счет. И в случае чего именно этот человек и понесет ответственность. И в-третьих, «симки», предназначенные для межмашинного взаимодействия, можно будет использовать только в этих технических целях. Для обзвонов они уже не пригодятся.

- Спама станет меньше

В ведомстве предлагают оставить право на организацию рекламных рассылов только сотовым операторам. Сейчас это могут делать еще и различные агрегаторы. И они часто становятся инструментом в руках мошенников.

- Черный список

У Центробанка есть список тех, кто отдал свои банковские реквизиты мошенникам, и стал дроппером. Эта государственная информационная система называется «Антифрод». Ее планируют дополнить списком тех, кто дал аферистам свои абонентские номера и учетные данные.

Напомню, первые два пакета мер были приняты в 2025 году. Второй вступил в силу с 1 июля этого года. В числе уже действующих мер: запрет на использование мессенджеров представителям власти в общении с гражданами, внедрение сервиса второй руки в банках, лимит на 20 банковских карт в одни руки и другие ограничения.

- Сам факт, что постоянно принимаются какие-то новые меры, говорит о том, что работа по противостоянию мошенникам ведется. Это хорошо. Потому что, если бы этого не было, было бы хуже. Другое дело, что вопросы все равно пока остаются. К примеру, по поводу отзыва согласий. С точки зрения обывателя это классная история, ведь я смогу посмотреть, кому и когда я давал свои персональные данные, и смогу отозвать это согласие. Но вот каким образом бизнес будет передавать все эти данные? Что он будет делать с тем потоком бумаг, которые уже были заполнены и где-то хранятся? Вопросов много. Но если с помощью этого закона получится победить спам-звонки, я буду только рад, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» Андрей Яблонских, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН.

Инициатива с единой платформой согласий на предоставление персональных данных вызвала большую дискуссию и в правительстве. К примеру, в ЦБ и Минэкономразвития считают, что с ее внедрением не стоит торопиться. Во многом из-за того, что технически ее очень сложно реализовать. Тем более будет сложно исполнять эту норму малому и среднему бизнесу. А явных плюсов для борьбы с мошенниками она не даст.

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