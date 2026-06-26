В борьбе с мошенниками самое главное – оперативность Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бесконечная игра в догонялки. Взять и одним махом решить проблему телефонных аферистов не выйдет. Они постоянно придумывают что-то новое. А власти подстраиваются и разрабатывают меры защиты. В пятницу, 26 июня, президент Владимир Путин подписал очередной пакет мер по противодействию телефонным и кибермошенникам. Документ уже прозвали «Антифрод 2.0». Правительство готовило его около года. В ходе обсуждений некоторые нормы смягчили или пересмотрели, чтобы учесть интересы и бизнеса, и граждан. Вот что в итоге получилось. Приводим 10 основных мер.

1. Карточный лимит: не больше 20 пластиковых карт на человека

Самый резонансный пункт — ограничение количества банковских карт. Споры о «правильной» цифре шли долго: депутаты настаивали на 10, но в итоге остановились на 20. Это общий лимит на все банки, в которых у вас открыты счета (при этом самих счетов может быть сколько угодно).

Главная цель — лишить работы дропперов. Это посредники, которые за вознаграждение помогают мошенникам обналичивать и выводить похищенные средства. Известны случаи, когда на одного такого человека оформляли до тысячи карт — теперь такой размах станет невозможен. Для подавляющего большинства россиян 20 карт — более чем достаточно. Даже с учетом дополнительных карт для членов семьи (например, детей).

2. Все телефоны посчитают

Закон предусматривает создание единой базы уникальных номеров телефонов (IMEI). Она будет содержать информацию обо всех разрешенных и запрещенных к использованию на территории России гаджетах, в которых есть возможность подключения мобильной связи. База будет наполняться операторами связи. Будет ли эта мера распространяться на уже имеющиеся гаджеты, вопрос открытый. В законе это не прописано. Но процедуру явно пропишут в подзаконном акте, который выйдет позже. В целом, передать сотовому оператору эти данные несложно. Надо будет посмотреть IMEI-номер своего гаджета. Эта информация есть в основных настройках телефона. По закону смартфоны, не вошедшие в базу, превратятся в «кирпичи» только в 2028 году. Время для регистрации будет.

Закон предусматривает создание единой базы уникальных номеров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

3. Блокировка подозрительных транзакций на 6 часов

Банк может временно приостанавливать переводы средств. Максимальное время – 6 часов. За это время потенциальная жертва может опомниться и приостановить отправку. В предыдущем пакете уже была строчка о том, что банк вправе блокировать операции. Но лишь в том случае, если получатель перевода находится в «черном списке» ЦБ. Новая блокировка может применяться к любым переводам, которые по критериям банка могут считаться подозрительными. В целом, эта практику банки уже используют. К примеру, они приостанавливают операции, если пожилые люди пытаются снять крупные суммы в банкоматах или пытаются отправить крупную сумму незнакомому контакту. Теперь эти действия будут законодательно обоснованы.

4. Полная компенсация ущерба, но есть нюанс

Банки и мобильные операторы теперь будут обязаны возместить клиенту похищенные суммы. Правда, лишь в том случае, если они не предприняли всех предписанных мер защиты. Это касается, например, своевременной блокировки мошеннических вызовов (для операторов) и приостановки подозрительных транзакций (для банков). Вся процедура детально расписана. И разночтений теперь быть не должно.

- Определено, в какие системы организация должна обращаться и какими критериями руководствоваться. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника. При этом полностью ответственность с пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, — в этом случае компенсация не предусмотрена, — пояснял недавно вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий разработку антифрод-мер.

Важное уточнение: ранее максимальная сумма возмещения ограничивалась 1,4 млн рублей, теперь это ограничение снято — компенсировать будут весь размер украденного.

Банки и мобильные операторы теперь будут обязаны возместить клиенту похищенные суммы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

5. Жми на «тревожную» кнопку

В борьбе с мошенниками самое главное – оперативность. Чем быстрее у всех участников противодействия появится информация о подозрительных действиях, тем оперативнее можно будет заблокировать телефон мошенника или его банковские счета. Теперь пожаловаться на мошеннические действия можно будет через портал Госуслуг и мессенджер МAX.

6. Ждите смс (но никому не называйте код из него)

Кстати, из закона исключили требование подтверждать важные действия исключительно через отечественный мессенджер. Депутаты вовремя пересмотрели позицию, поняв, что SMS все-таки надежнее. Особенно после того, как приложение MAX удалили из App Store и отключили для него уведомления на iOS.

7. Щит от зарубежных звонков

Мошеннические колл-центры, до которых российским правоохранителям дотянуться почти невозможно, как правило находятся за рубежом. И речь не только об Украине. Есть данные, что такие колл-центры работают на Филиппинах и в Индонезии. Радикально настроенные активисты из-за этого требовали тотального запрета международных звонков, но победил разумный подход: ограничение будет добровольным.

Если у вас нет близких, друзей или деловых контактов за рубежом, вы сможете активировать самозапрет на входящие международные вызовы. Но даже без этого операторы связи обязаны маркировать все звонки из других стран - на экране будет чётко видно, что номер иностранный, а значит, нужно быть особенно внимательным.

8. «Одноразовые» SIM-карты уходят в прошлое

Аферисты массово скупали SIM-карты, оформляя их на подставные фирмы или людей. Срок жизни каждой исчислялся днями, а то и часами. До тех пор, пока оператору не поступали массовые жалобы на попытки мошенничества.

Новый закон вводит жесткое правило: расторгнуть договор с оператором можно будет не раньше, чем через 90 дней после его заключения. Это лишает смысла гонку за «свежими» номерами. Мера дополняет действующее ограничение из первого антифрод-пакета (тогда продажу SIM-карт на одного человека ограничили 20 штуками).

«Одноразовые» SIM-карты уходят в прошлое Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

9. Детские SIM-карты: право родителей

В первоначальных версиях документа родителям хотели вменить в обязанность уведомлять оператора о том, что симка используется ребенком. В финале норму смягчили — теперь это право, а не обязанность. Правда, многие родители, скорее всего, воспользуются им - для дополнительного контроля за собственными чадами. Ну и чтобы ограничить возможность платных подписок, а также чтобы с помощью оператора фильтровать контент, поступающий ребенку.

10. Внесудебная блокировка сайтов-двойников

Фишинговые ресурсы — это точные копии страниц крупных банков, «Госуслуг» или официальных ведомств. Внешне они почти неотличимы от оригинала, но их цель — выманить ваши логины, пароли, банковские данные или незаметно установить вирус на устройство.

Раньше борьба с такими зеркалами была долгой и мучительной: владелец настоящего сайта должен был через суд доказывать, что клон наносит ему репутационный ущерб. Процесс мог затянуться на месяцы. Новый закон вводит упрощенный внесудебный порядок блокировки, что позволит закрывать опасные ресурсы оперативно.

P.S. Большинство положений нового пакета вступят в силу с 1 марта 2027 года.

СПРАВКА «КП»

Вся система защиты строится на базе государственной информационной системы «Антифрод». Это единая платформа, где в реальном времени взаимодействуют госорганы, банки, операторы связи и другие участники. Они обмениваются данными о попытках мошенничества, что позволяет быстрее пресекать атаки. Первая статистика за первый квартал 2026 года уже показывает небольшой, но положительный эффект.

Первый пакет антифрод-мер заработал в 2025 году. Среди ключевых мер - самозапрет на кредиты, ограничение на число SIM-карт и запрет госорганам использовать иностранные мессенджеры. В правительстве не останавливаются на достигнутом — готовится уже третий пакет.

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