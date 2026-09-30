Стас Барецкий собрался покорять Голливуд: эпатажный фрик сыграл славянского мафиози, отжимающего виноградники

Стас Барецкий стал каноническим персонажем мем-культуры и всерьез в России не воспринимается. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Этот человек работает на кладбище, однако душой стремится именно к живым — особенно из мира шоу-бизнеса. Стас Барецкий к 54 годам успел поработать в группе «Ленинград», посниматься в кино и сериалах («Шапито-шоу», «Литейный»), сжечь BMW, поразбивать об голову бутылки (и погрызть банки) с пивом, повыступать против концерта Элтона Джона в России, а еще сделать несколько громких заявлений по поводу запуска сиквелов картин «Брат» и «Жмурки» (потом все это опровергалось и переводилось в юмор).

Так или иначе, за последние 30 лет Стас, что перемещается по городу и ТВ-шоу исключительно в безразмерном малиновом пиджаке и с цепью на шее (как было принято 30 лет назад), стал каноническим персонажем мем-культуры и всерьез в России не воспринимается. А вот за границей — запросто.

Именно поэтому шоумена и пригласили в криминальный боевик «Оттенки рая» (Shades of Paradise) американского режиссера Уэстона Разули, который снимали в Испании.

— Я попал в кино абсолютно случайно, потому что режиссер смотрел мои ролики с банками пива, — отметил артист. — Заметил, что это особенно нравится людям за границей. Видимо, у них таких чудаков нету.

Фото: кадр из фильма

Новая лента покажет разборки грабителей, который после «выноса» ювелирного магазина оказываются втянутыми в череду предательств. К примеру, персонаж Барецкого — сербский мафиози — занимается тем, что пытается отжать виноградники, но в итоге погибает сам.

Съемки фильма проходили весной под Барселоной — для этого создатели практически арендовали целую деревню (голливудских размах!) — и незнание языка совершенно не стало препятствием для Стаса.

— Я смешно общался: испанцы — такие говорливые люди, постоянно что-то рассказывали, а я мог только головой махать, потому что ни по-испански, ни по-английски ничего не понимал, — говорит он. — Снимались в Барселоне, в пригороде — ездили за 100 километров, работали в каком-то частном замке. По съемочным дням где-то неделя-дней десять у меня было. У них так: на площадку приезжаешь и ждешь свой выход. Так как погода хорошая, я там загорал, пока ждал.

Фото: кадр из фильма

Состав картины, как водится, интернациональный: помимо русского Стаса были актеры из Сербии, Италии, США. Вместе с Барецким в картине сыграли Доминик Сесса («Тони», «Иллюзия обмана 3»), Джек Дилан Грейзер («Оно», «Шазам!») и Найва Нимри («Бумажный дом»). Съемочная группа — американская.

— Я так скажу, что было, конечно, круто: чувствовал, что я снимаюсь в настоящем фильме, — остался в восхищении Барецкий. — Я так понял, что они снимают фильм для Каннского фестиваля. Есть надежда какая-то, что этот фильм на нем покажут.