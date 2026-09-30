Начались суды между Полиной Дибровой и Еленой Товстик: "Настрой агрессивный"

Полина Диброва и Елена Товстик. Фото: Евгений Гусева/социальные сети

Как стало известно KP.RU, буквально вчера прошла предварительная беседа по делу Товстик и Дибровой. Напомним, что 37-летняя Полина подала в суд на 41-летнюю Елену за регулярные и продолжительные высказывания оскорбительного характера в её адрес. По словам бизнесвумен, она терпела хейт больше года, но терпению основательницы женского клуба пришел конец, когда Товстик затронула тему детей...

Елена заявила, что Диброва подвергает ее детей опасности. Напомним, что после развода Романа и Елены Товстиков двое средних детей сами пожелали остаться жить с отцом. Самый старший Андрей, которому уже 19 лет, проживает с бабушкой и дедушкой. А трое младших наследников остались с мамой.

«Я терпела больше года, но хватит. Мы живем с Романом вместе уже год. В течение года она поливает нас грязью. Мы молчали, потому что входили в положение Лены, понимая, что она в расстроенных чувствах. Но она тронула моих детей, тут я не буду молчать. Каждая мать будет защищать своих детей. Пусть теперь отвечает перед судом и законом», — ранее сообщила KP.RU Полина Диброва.

Интересы Дибровой представляет адвокат Марина Дубровская.

"Была предварительная беседа, на которую явилась представитель Елены Товстик, с порога пообещала подать иски против Полины ,за какие-то фантазийные, видимо , высказывания. Настрой у представителя был агрессивный", – рассказала KP.RU Марина Дубровская.

По словам Дубровской, фразы, являющиеся предметом иска, касаются детей. Носят порочащий и оскорбительный характер. Диброва также требует 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

"Мои заявленные требования поддержали в полном объеме. Сумму 5 млн рублей пока не меняли, но, вероятно, будем решать вопрос. о её увеличении по ходу дела", – пояснила Дубровская.

Также адвокат отметила, что Елена Товстик, которая ранее регулярно оскорбляла Диброву в соцсетях, наконец, замолчала.

Очередное заседание по делу Дибровой и Товстик состоится в Никулинском районном суде 14 октября.

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