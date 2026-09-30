«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 1 октября

1. Новости с передовой: освобождены Шабельное и Егоровка

2. Блокада портов несет Украине 17 млрд убытков

3. Комбрига ВСУ уволили после «болтовни» его комбата

4. Ночные удары сожгли коммуникационный и энергоцентры

5. В Киеве в среду отключили свет и воду

6. Мелитополец получил 12 лет за контакты с СБУ

7. Зеленским манипулирует британская разведка

8. Роту Нацгвардии бросили на границу на Черниговщине

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 1 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Шабельное в Харьковской области. Потери противника - 340 бойцов, три бронемашины и 25 автомобилей.

Группировка «Запад» выбила из рядов ВСУ свыше 200 боевиков, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия.

От действия «Южной» группировки враг потерял 195 солдат и офицеров, 20 автомобилий и канадскую бронемашину Senator.

Подразделения «Центра» вывели из строя 455 человек, 8 автомобилей и станцию РЭБ.

«Восток» освободил Егоровку в Запорожской области. Противник потерял 280 военнослужащих и четыре автомобиля.

Бойцы «Днепра» уничтожили 35 националистов и семь автомобилей.

Силы ПВО сбили снаряд HIMARS и 768 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 1 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Блокада портов несет Украине 17 млрд убытков

Юлия Мендель встревожена отсутствием у режима в Киеве стратегии восстановления - из-за остановки работы черноморских портов. Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила: «Длительная блокада Черного моря может обойтись стране в 17 млрд долларов. И у государства нет стратегии, как работать и восстанавливаться. В прошлом году доля этого сектора в ВВП все еще составляла 5,5%. Если эта отрасль исчезнет, что останется?». Шоу на крови останется.

Комбрига ВСУ уволили после «болтовни» его комбата

Не повезло командиру 43-й бригады ВСУ. Сергей Рыжов отправлен в отставку из-за несдержанности на язык его подчиненного, командира батальона Романа Ковалева. Командование обвинило Рыжова в неумении как руководителя контролировать высказывания личного состава в соцсетях. Комбат Ковалев отметился пространным постом о том, как Банковая накачивает население «победным дофамином». А ранее Ковалев критиковал украинское руководство за монополизацию СМИ и подкуп блогеров. Он утверждал, что власти переключились на «медийную» операцию «Вивальди», но забыли об обеспечении других участков фронта, где не хватает дронов и боеприпасов. Следи за собой, будь осторожен – спел бы комбриг комбату, только матом.

Ночные удары сожгли коммуникационный и энергоцентр

Минобороны РФ сообщило: в ходе массированного удара поражены коммуникационный центр в Киеве, а также порт Измаил. Удар был нанесен в ночь на среду высокоточным оружием наземного базирования и дальнобойными беспилотниками. Кроме того, российские военные нанесли урон объектам энергосистемы в Киевской области, которые обеспечивали работу военного производств. Теперь не обеспечивают.

Фото: REUTERS.

В Киеве в среду отключили свет и воду

В столице незалежной в среду отмечен масштабные отключения электроэнергии и водоснабжения. Украинские СМИ отмечают массовые перебои с подачей электричества и воды зафиксированы в разных районах после недавних ударов. Небо над городом заволокло густым дымом от возникших пожаров. Также серия взрывов прогремела в городе Ровно на западе страны. Если в кране нет воды…

Мелитополец получил 12 лет за контакты с СБУ

Пресс-служба Запорожского областного суда сообщила: жителя Мелитополя, имеющего украинское гражданство, осудили за передачу спецслужбам Украины данных о российских войсках. В сообщении говорится: «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима».

40-летний мелитополец в марте 2022 года начал контактировать с человеком из СБУ. Тот поручил этому лишенцу собирать и передавать сведения о местах дислокации бойцов и техники ВС РФ. А также о местах проживания российских офицеров и сотрудников спецслужб. Идиот передал все полученные данные СБУ с марта по апрель 2022 года. Теперь цветение черешни нескоро увидит.

Зеленским вертит британская разведка

Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ, утверждает: за Владимиром Зеленским стоит британская разведка. Она была главным инициатором конфликта с Россией. В эфире ютуб-канала World Affairs In Contex он заявил: «Реальная сила, которая стоит за Зеленским, это — британская разведка. И британцам наплевать, что будет с украинским народом». Он предположил, что «в следующем году, а, может, и раньше», способность Лондона помогать Киеву станет неустойчивой.

Ранее американский полковник в отставке и экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор также утверждал, что Киев - под полным контролем британской разведки MI-6. Без этой силы режим Зеленского рухнет в короткое время. Может, надо помочь это время сэкономить?

Фото: REUTERS.

Роту Нацгвардии бросили на границу на Черниговщине

Роту Нацгвардии командование экстренно перебросило в Черниговскую область, в приграничье. Источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС:

«В Черниговскую область переброшено до роты мобилизованных 10-й бригады оперативного назначения Нацгвардии из учебных центров». Думаете, усилили северную границу? Нет, они заменили боевиков, которых перебросили в Сумскую область. Как объявили - для усиления обороны столицы региона. Новая фортеция?