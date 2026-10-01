«Я делаю недостаточно»: как не потерять себя, заботясь о пожилых с деменцией

Фото: Lucigerma/Shutterstock/Fotodom

- Когда у пожилого родителя появляется деменция, жизнь взрослого ребенка часто начинает сначала незаметно, а потом и слишком явно вращаться вокруг болезни. Нужно записать к врачу, купить лекарства, позвонить, проверить, поел ли родитель, приехать, разобраться с документами, организовать быт. И даже когда большая часть этих задач уже выполнена, внутри остается ощущение: «Я делаю недостаточно», - говорит Виктория Кондрашина, клинический психолог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы».

Можно жить в другом городе и каждый день думать, что нужно было приехать. Можно провести с родителем несколько часов и всю дорогу домой чувствовать вину за то, что не остался дольше. Можно нанять сиделку — и переживать, что теперь заботу о близком «делает кто-то другой».

- Проблема в таких ситуациях часто заключается не только в количестве реальных задач, - поясняет Виктория Кондрашина. - На родственника ложится еще и эмоциональная ответственность за то, что он не способен контролировать: течение заболевания, настроение близкого и его безопасность каждую минуту.

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА: «Я ДОЛЖЕН СПРАВИТЬСЯ САМ»

Выросшие дети начинают нести ответственность за родителя. А когда приходится быть не просто сыном или дочерью, но и сиделкой, организатором быта, координатором медицинской помощи и человеком, который поддерживает всех остальных членов семьи, то легко может прийти выгорание.

- К сожалению, деменция — заболевание, которое невозможно компенсировать личным героизмом, - поясняет Виктория Кондрашина. - Поэтому первым шагом становится не попытка сделать еще больше, а разделение ответственности. Попробуйте выписать все задачи и честно ответить на три вопроса: что я действительно могу делать сам, что можно поручить родственникам, а где нужна профессиональная помощь?

Например, один член семьи может заниматься врачами и документами, другой — покупками, третий — приезжать по выходным. Часть бытовых задач можно передать сиделке или профессиональной службе ухода. Это не означает, что семья меньше заботится о родителе. Напротив, распределение нагрузки позволяет сделать уход устойчивым.

ПОЧЕМУ ОТДЫХ ВЫЗЫВАЕТ ЧУВСТВО ВИНЫ?

- Одна из самых распространенных ловушек — ощущение, что любое время, проведенное не с родителем, украдено у него. Работа, встреча с друзьями, прогулка, сон или отпуск начинают восприниматься как что-то, на что «нет права», - говорит психолог. - Но постоянное напряжение не делает человека лучшим помощником. Если взрослый ребенок хронически не спит, не отдыхает и не имеет времени на собственную жизнь, ему становится сложнее сохранять терпение, принимать решения и спокойно реагировать на сложное поведение родителя.

ВОЗ в материалах для людей, ухаживающих за близкими с деменцией, отдельно обращает внимание на необходимость поддержки самого ухаживающего и обращения за помощью. Поэтому несколько часов отдыха — это не отказ от родителя, а способ сохранить ресурс, чтобы продолжать помогать ему дальше.

ВОЗ в материалах для людей, ухаживающих за близкими с деменцией, отдельно обращает внимание на необходимость поддержки самого ухаживающего и обращения за помощью. Фото: takayuki/Shutterstock/Fotodom

РАЗДРАЖЕНИЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ РАЗЛЮБИЛИ РОДИТЕЛЯ

Когда любимый папа или мама внезапно превращаются в ребенка, который не всегда может даже вспомнить того, кто сейчас рядом, это невольно может вызвать злость, раздражение, грусть, страх или бессилие. Даже у людей, которые очень любят своих родителей. Особенно тяжело бывает, когда человек с деменцией несколько раз задает один и тот же вопрос, не узнает близкого, отказывается от помощи или обвиняет родственников в том, чего они не делали.

- В такой ситуации легко испугаться собственных эмоций: «Как я могу злиться на маму, если она больна?». Но эмоция сама по себе не делает человека плохим сыном или плохой дочерью, - поясняет Виктория Кондрашина.

Гораздо полезнее остановиться и спросить себя: «Что именно сейчас стало для меня непосильным?». Иногда ответом окажется не поведение родителя, а несколько недель недосыпа, отсутствие помощи или необходимость в одиночку принимать слишком много решений.

ПОМОЩЬ ДРУГИХ — ЭТО НЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОДНЫХ

- Еще одна причина, по которой родственники долго не обращаются за помощью, — страх признать, что они не справляются, - отмечает психолог. - Кому-то кажется неправильным нанимать сиделку. Кто-то воспринимает обращение в пансионат как отказ от родителя. Другие не хотят просить помощи у братьев и сестер, потому что считают: «Это моя мама, я должен заниматься этим сам».

Но забота о человеке с деменцией редко может быть задачей одного человека. Сиделка, родственник, врач, социальный работник или профессиональная команда ухода могут взять на себя часть нагрузки, которую одному члену семьи невозможно выдерживать месяцами и годами. Передать часть задач — не значит передать любовь. Наоборот, когда бытовая и организационная нагрузка распределена, у родственника может появиться больше времени именно на то, что нельзя поручить другим: поговорить, посидеть рядом, вместе посмотреть фотографии, вспомнить семейные истории.

КСТАТИ

Когда усталость уже нельзя игнорировать: серьезные признаки выгорания

Важно следить не только за родителем с деменцией, но и за своим состоянием. Обычная усталость и эмоциональное выгорание – далеко не одно и то же. Что должно насторожить:

* постоянные проблемы со сном,

* сильная тревога,

* ощущение безысходности,

* потеря интереса к привычной жизни,

* частые вспышки раздражения, которые трудно контролировать,

* ощущение, что сил больше совсем не осталось.

- Это означает, что собственный ресурс ухаживающего закончился и ему тоже нужна поддержка, - поясняет Виктория Кондрашина. - Если человек полностью истощен, ему становится сложнее принимать решения, сохранять спокойствие и поддерживать близкого. Забота о себе — не пауза в заботе о родителе, а условие, при котором эта забота может продолжаться.

Забота о родителе с деменцией — не соревнование в количестве часов, проведенных рядом, а долгий путь, на котором гораздо важнее создать систему, способную работать не неделю и не месяц, а столько, сколько потребуется.

Можно любить родителя и одновременно сохранять собственную жизнь. Можно уставать и продолжать заботиться. Можно просить помощи и не переставать быть близким человеком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверка слуха: правда ли, что россиян с депрессией будут лечить электрошоком

Осенняя хандра: что стоит за хронической усталостью