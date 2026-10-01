Беспилотники ударили по Южному мосту в Киеве: почему это важно, и стоит ли ждать "птичек" покрупнее

Российские дроны ударили по опоре Южного моста в Киеве, который соединяет левый и правый берега украинской столицы Фото: REUTERS.

Никогда не думал, что удары по инфраструктуре украинской столицы вызовут у киевлян и в украинской медиасреде такую реакцию.

- Наконец-то! — выдохнули некоторые в Киеве, когда российские дроны ударили по опоре Южного моста в Киеве, который соединяет левый и правый берега украинской столицы. И сделали это не потому, что испытали радость, а, судя по всему, по той причине, что получили ответ на один из самых актуальных вопросов — будет ли российская армия бить по объектам инфраструктуры, причем не только бить, но и попадать. Можно теперь с уверенностью сказать, что после сегодняшних ударов количество жителей украинской столицы, решивших смотаться от греха подальше из Киева, как минимум на зиму, очень сильно увеличится и возрастет даже не в разы, а на порядок. Потому что теперь они лично убедились — будет. С учетом вчерашних прилетов по электростанциям и подстанциям в Киеве, из-за чего на Украине уже сейчас включили график отключений электроэнергии, зима на Украине обещает быть жаркой. Не в смысле тепла в квартирах (с этим как раз все наоборот), а по количеству проблем, с которыми столкнется местное население.

Беспилотники ударили по Южному мосту в Киеве Фото: Кадр видео.

Один дрон еще можно списать на случайность, на падение обломков сбитого беспилотника, но два попадания подряд, да еще целенаправленно по тому месту, которое держит всю конструкцию, по опорам — это уже тенденция, как в том старом советском анекдоте про чукчу и оленей. Будет наверняка и третье, и четвертое, а значит, тенденция станет закономерностью и практикой. Но и эта парочка «первых ласточек», которые открывают путь «птичкам» покрупнее, наделала в Киеве серьезного шухера.

Все военные эксперты дружно отмечали, что бить по мостам и попадать так, чтобы вывести их из эксплуатации, чрезвычайно трудно. Российская армия измочалила мост в Затоке под Одессой прежде, чем вывела его из строя. Аналогично ВСУшники в Херсоне потратили на тамошний мост какое-то немыслимое количество «Хаймарсов», превратив дородное полотно в сито. Но нынешний удар по Южному мосту в Киеве показал, что, похоже, российские военные нашли решение, а удары по опорам моста и возникшие из-за этого на местах попаданий пожары, из-за которых властям Киева пришлось останавливать движение по мосту и высылать на место происшествия целую группу специалистов для обследования, чтобы получить ответ на вопрос, можно ли эксплуатировать мост далее, продемонстрировали свою эффективность. Тем более, в Киеве уверены, что Россия применила для ударов по мосту какие-то новые модернизированные дроны. Вроде тех, что на зависть начинающим раввинам сделали вчера образцовое обрезание некоторым линиям электропередач (ЛЭП) Украины, причем так, что восстановить ЛЭП будет не так уж быстро и просто.

Кстати, выбор цели для удара весьма символичен: Южный мост в Киеве несет основную нагрузку в сообщении между правым и левым берегами Днепра, причем не только для столицы Украины, а для всех регионов страны. Через него осуществляется около 90% всех перевозок, в том числе для ВСУ. Сами киевляне на поездах метро, которые ходят по этому мосту, привыкли добираться на работу или домой из разных районов города. И теперь эта важнейшая транспортная артерия может прекратить свое существование. Так что, если уж на то пошло, то словами «наконец-то!» не только на Украине встретили известие об ударах российских беспилотников по мосту, но и мы тут в России, пусть вкладывая в это выражение совсем иной смысл.

И вряд ли стоит сетовать на то, что мост по состоянию на сейчас устоял. Это явно было пристрелкой. Знаете, как артиллеристы «в вилку» брали во время войны вражеские цели - «перелет, недолет, беглый огонь». И можно ожидать, по крайней мере, очень хочется, чтобы эти надежды оправдались, что теперь после проведенной пристрелки далее по мостам, по сложным и подобным им трудноуязвимым целям полетит что-то повнушительнее дронов или такой рой беспилотников, что цели просто «устанут».

Россия приготовила еще один гвоздь в гроб бандеровского украинства. Осталось его забить так, чтобы ни одна сволочь не смогла выдернуть назад.

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