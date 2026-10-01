В начале этой недели на очередных встречах нашу страну представлял министр экономического развития Максим Решетников. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Переговоры между Россией и США (а также Украиной и Европой, которые пытаются через третьи стороны передать свои предложения, - ред.) продолжаются. В начале этой недели на очередных встречах нашу страну представлял министр экономического развития Максим Решетников. Причем пригласили российского представителя вновь американцы.

А это не просто значит, что контакты между Россией и США продолжаются: Белый дом активизировал свою миротворческую политику до максимума. С другой стороны, Европа и Киев делают все, чтобы усилия американцев ни в коем случае не увенчались успехом.

Почему США так нужен мир? Есть ли какие-то шансы на окончание СВО, когда Киев и Брюссель активно мешают дипломатии? И как Россия реагирует на попытки себя обмануть?

Объясняет KP.RU.

МЕСЯЦ ПЕРЕГОВОРОВ: ИТОГИ ВСТРЕЧ РОССИИ И США В СЕНТЯБРЕ

Глава Минэкономразвития в четверг вернулся из американского Милуоки, где 2 дня заседали министры торговли «Группы двадцати» (G20). Привез наблюдение, обидное для Европы ровно настолько, насколько оно точно:

- Если говорить о европейских странах, делового подхода как не было, так и нет. Они готовы говорить только политическими лозунгами, но на цифрах, на конкретных расчётах, на плюсах и минусах никто говорить не готов. Американская сторона, в общем-то, более практична.

Европейские министры тут же подтвердили сказанное: единственное, чего они добились в Милуоки, - чтобы общую фотографию сняли дважды, отдельно с русским министром и отдельно без него.

Такого плотного сентября у российской дипломатии не было с зимы: посланники Трампа провели у Путина 3 часа 10 минут, Лавров 52 минуты говорил с госсекретарём Рубио, Кирилл Дмитриев обошёл кабинеты американских Минфина и Минэнерго. Добавим к уровнению, что впервые с 2022 года немецкий министр иностранных дел попросил о встрече с Лавровым. Правда проговорили жалкие 22 минуты.

Все эти разговоры, впрочем, получаются очень разными.

Американцы обсуждают с Россией нефть, посольства и конфискованную собственность - жизнь после войны.

Посланники Трампа провели у Путина 3 часа 10 минут Фото: REUTERS.

Европейцы просят об одном: чтобы российские удары по Украине прекратились до весны. С одной стороны - потому что хранилища газа в Германии заполнены на 57,6%, а дизель в Евросоюзе стоит рекордные 2,23 евро за литр (212 руб.). С другой - зимой ситуация в экономике Украины может стать настолько критической, что Киеву придется идти на уступки и мир. А этого Брюссель никак не может допустить.

Ответ Путина прозвучал 25 сентября и был краток: садиться за стол Россия будет тогда, когда это отвечает «интересам Российской Федерации», а Киев прежде «должен почувствовать эти ответные удары» - за попытку задушить российскую экономику ударами по НПЗ, портам и танкерам. Москве нужен мир, Европе - передышка, и эти желания не сойдутся, пока зима не покажет Европе дно её хранилищ: окно для серьёзного разговора откроется, вероятнее всего, на исходе зимы.

ПЕРЕГОВОРЫ В МИЛУОКИ: ОДИН СТОЛ И ДВА СНИМКА

Отдельных переговоров с американцами Решетников в Милуоки не искал: «На рабочем уровне мы, конечно, с делегацией общаемся, и по драфтингу, и по проектам». Практичность, которую он отметил у хозяев, относится к манере, а не к уступкам: «Американская сторона не боится дискуссий. Коллеги за столом сидят и выслушивают все точки зрения без особой политизации. Это большой плюс». Как минимум так официально заявил министр. О дипломатии и мирных переговорах ни Москва, ни Вашингтон, предпочитают не говорить: серьезные контакты требуют тишины.

Если с американцами можно спорить о цифрах, с европейцами спорить не о чем, потому что и цифр у них нет - только ультиматумы.

О тех, с кем Россия в Милуоки работала плодотворно, министр высказался без имён: «Наши основные партнеры известны, и они здесь очень активны... по большинству позиций наши подходы полностью совпадают». Имена и не требуются: Китай, Индия и Бразилия сидят за тем же столом. Европейская дипломатия свелась к пересъёмке общего фото, и это уже традиция: месяцем раньше, на встрече министров финансов в Эшвилле, германский министр Ларс Клингбайль точно так же отказался позировать рядом с Антоном Силуановым. Американцы этих жестов не заметили и 23 сентября позвали на декабрьский саммит «двадцатки» в Майами самого Путина.

ЕЩЕ ТРИ ВСТРЕЧИ: О ЧЕМ РОССИЯ И США ГОВОРИЛИ ВЕСЬ МЕСЯЦ

- 5 сентября посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели у Путина 3 часа 10 минут. В их делегации, по сведениям американской печати, сидел исполняющий обязанности главы санкционного ведомства Минфина США - чиновник, которого берут с собой лишь тогда, когда речь идёт о снятии ограничений. Юрий Ушаков после разговора Путина с Трампом 8 сентября объяснил, куда торопится Вашингтон: «Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства».

- 23 сентября Лавров 52 минуты беседовал с госсекретарем Марко Рубио о восстановлении работы посольств и «возвращении де-факто конфискованной российской собственности в США», и госсекретарь после встречи признал: «Украинцы причиняют боль русским, ударяя по их энергетике, которая является источником дохода. Российская сторона причиняет боль украинской, целясь в её электросети, особенно сейчас, когда мы входим в зиму».

- 24 сентября глава РФПИ Кирилл Дмитриев без всякого анонса встретился в Нью-Йорке с Уиткоффом и Кушнером, а 28-го его принимали в Вашингтоне с участием Минфина и Минэнерго. Чтобы, как сформулировал американский чиновник, обсудить «мирное урегулирование и возможные американо-российские энергетические инициативы после окончания войны».

23 сентября Лавров 52 минуты беседовал с госсекретарем Марко Рубио Фото: REUTERS.

КОРОТКОЕ РАНДЕВУ С ЕВРОПОЙ

- Была и встреча с Европой. Правда разговор уложился в 22 минуты, хоть и просил о нём Берлин. Германский министр иностранных дел Йоханн Вадефуль добился встречи с Лавровым 26 сентября - первой на этом уровне с января 2022 года, когда в Москву ещё приезжала Анналена Бербок, - и привёз единственное требование: перемирие на Чёрном море ради экспорта зерна. Лавров описал встречу в тот же вечер:

- Я предложил ему рассказать, с чем он пришел, а он вынул записки и зачитал текст. Я думал, у вас что-то интересное, что-то необычное, а так вы могли бы просто позвонить и сказать: читайте мое выступление.

Подтекст министр прочёл без труда: «Я к вам пришел, я до вас снизошел, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте», и на черноморское требование ответил вопросом, на который в Берлине не нашлось ответа: «Назовите хоть один случай, когда коммерческие суда, действующие в их интересах, становились объектом удара российской стороны. Нет таких случаев».

Германия ушла из-за стола с тем же, с чем пришла, и в Москве этого не скрывали: замминистра Дмитрий Любинский назвал саму инициативу Берлина «определённой загадкой». Разгадал её Вадефуль, оправдываясь перед критиками дома: «Я не хочу, чтобы мы, европейцы, полностью оставляли американцам возможность вести диалог с Россией».

В этой фразе и заключён итог сентября: Европа боится не отказа Москвы от разговора, а разговора, который пойдёт без Европы. Берлину понадобилось 4,5 года, чтобы признать это вслух, и 22 минуты, чтобы понять: к этому столу приходят с предложениями, а не с заготовленным текстом.

Германский министр иностранных дел Йоханн Вадефуль добился встречи с Лавровым 26 сентября Фото: REUTERS.

ЧЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ ДОБИВАЕТСЯ БРЮССЕЛЬ?

Слово «перемирие» в европейских устах означает не мир. Киев, а за ним Берлин и Брюссель предлагают Москве остановить удары по отдельным отраслям - энергетике, портам, Чёрному морю. В идеале вообще добиться остановки на фронте, не договариваясь больше ни о чем. В Совете Безопасности ООН 23 сентября Лавров ответил на это с определённостью, не допускающей толкований: «Наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции». О мотивах просителей там же: «Европа хочет именно этого - всё с той же целью получить передышку и восполнить истощённые военные арсеналы киевского режима».

Мотивы читаются и без Лаврова - по письму еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, разосланному в конце сентября министрам 27 стран: «Мы сталкиваемся с ценовым кризисом, связанным с кризисом поставок». Хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 71% против 82,5% год назад; в Германии - на 57,6%, ниже, чем когда-либо за 15 лет наблюдений, и при холодной зиме они опустеют к началу февраля. «Мы уже переплатили за энергию в этом году больше 100 млрд евро (9,5 трлн руб.), не получив ни одной лишней молекулы газа или нефти», - подытожил Йоргенсен. Причина - Ормузский пролив, закрытый с февраля, исправить это Европа не может, а попросить Москву может, и в этом весь смысл её внезапного миролюбия. Сам Трамп, требуя от Зеленского «перестать выбивать дизель в России», признал то, о чём в Брюсселе предпочитают молчать: мировые цены на топливо держит российская нефть, и энергетическое перемирие вернуло бы её на рынок. Пока же Европа, которая с 1 января окончательно запрещает себе российский сжиженный газ, за 8 месяцев купила его на 7,28 млрд евро (691 млрд руб.) - больше, чем за весь прошлый год.

ОТВЕТ РОССИИ

Он прозвучал 25 сентября в Петербурге. Путин перечислил, с чем Киев пришёл просить о паузе: удары по нефтеперерабатывающим заводам, не прекращавшиеся с лета, попытка «организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья» и ночь с 19 на 20 сентября, «самый основной день голосования», когда на Москву пошли «свыше 1600 беспилотников».

- Это они все начали. По каждой позиции они везде начали, - сказал президент. - Это что, игрушки что ли? Это детские игры что ли?» Вывод адресован не одному Киеву: «Они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут - они только ухудшают их положение, - сказал президент.

Тема переговоров при этом остается «на столе», но «после всего того, что они сделали, мы еще подумаем, как следует». И решение будет принято «исходя из интересов Российской Федерации».

Удары по НПЗ, портам и танкерам были попыткой задушить российскую экономику и усадить Москву за стол на условиях противника. Попытка провалилась - Россия, как напомнил в Милуоки Решетников, за 5 лет санкций «нашла новых партнеров» и «становится сильнее», - и урок за неё будет доучен до конца. Остановиться в минуту, удобную противнику, значило бы повторить Стамбул 2022 года, где уже подготовленный договор был сорван по команде из Лондона, - а эту ошибку в Кремле повторять не намерены.

Путин перечислил, с чем Киев пришёл просить о паузе Фото: REUTERS.

МИР И ПЕРЕДЫШКА: КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО?

Москва хочет мира - такого, который закрывает причины войны и не требует через год воевать снова. Европа хочет передышки - такой, которая позволит дотянуть до тепла, починить украинские сети и наполнить арсеналы. Осенью эти желания не совпадут: ни технические переговоры в Эмиратах, которые предложили американцы, ни декабрьский саммит в Майами стола не заменят.

18 октября Вашингтон должен впервые определится с пошлинами по закону Грэма. 1 января вступит в силу европейский запрет на российский сжиженный газ. К февралю, при холодной зиме, опустеют немецкие хранилища, а к марту, по расчётам Goldman Sachs, запасы Северо-Западной Европы сократятся до 19%. К этому времени лозунги Брюсселя рискуют столкнуться с суровой реальностью, потому что кончится то, чем они подкреплялись, - газ, дизель и деньги на Украину. Тогда, в конце зимы или в начале весны, за стол переговоров могут люди, готовые говорить в цифрах,- тот самый деловой подход, которого Решетников не нашёл в Милуоки.

Передышка, выпрошенная в долг под чужую зиму, ни одной войны ещё не кончала, мир, который Москва намерена получить, стоит того, чтобы дождаться весны.

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