Президент России Владимир Путин в субботу, 5 сентября 2026 года, провел переговоры спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Фото: REUTERS.

Новый этап переговоров между Россией, США и Украиной официально стартовал. Президент России Владимир Путин в субботу, 5 сентября 2026 года, встретился со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Внимательный читатель спросит: в восьмой раз встречаются, разве может быть что-то новое? И, о, да – в этот раз все совсем иначе. Во-первых, показали вступительную часть беседы Уиткоффа и Кушнера с Президентом России. И Путин дал множество намеков. Во-вторых, переговоры стартовали в кардинально новой ситуации: когда ситуация накаляется и грозит прямой эскалацией конфликта, вплоть до вовлечения в него НАТО.

Именно поэтому этот визит Уиткоффа и Кушнера и новый этап переговоров – важны не только для России, США и Украины, но и для всего мира. Но приведет ли диалог к окончанию СВО, или хотя бы к разрядке многократно возросшей напряженности?

Давайте разбираться! Мы собрали все, что известно о новом витке переговоров России и США по Украине.

ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ И США В КРЕМЛЕ: НАЧАЛО И НАМЕКИ ОТ ПУТИНА

Красная гостиная Большого кремлевского дворца – место особое. Здесь заключаются крупные международные договора. Это один из тех кабинетов, встречей в котором государство подчеркивает – разговор идет на высочайшем уровне. И именно здесь Владимир Путин встретился с двумя посланниками Трампа. Считать ли это символом?

Начался новый этап переговоров России, США и Украины Фото: REUTERS.

Безусловно. Протокол Кремля подуман до мелочей.

- Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться, - начал беседу Президент России.

Именно так начал – сразу задав крайне серьезную интонацию.

Нет, конечно, привет Дональду Трампу Владимир Путин передал. Поблагодарил, что США, несмотря ни на что, «не останавливают попыток урегулирования».

- Мы сегодня поговорим по всем составляющим конфликта, по всем аспектам. И мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию, - сказал глава государства.

Вроде ничего не значащие слова? Нет. Путин очертил суть встречи – не «найти окончательное решение», нет. Проинформировать и обсудить. Новый виток переговоров только начинается. До решений еще далеко.

Впрочем, далеко и до саммита АТЭС, где Путин и Трамп могут встретиться…

- Что бы там дальше ни происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. И здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверие к тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно, и, безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий, - заявил Путин.

«Качество посредничества». Не отсылка ли это к визиту Директора ЦРУ Рэдклиффа неделю назад? Или к тем «крайне экстравагантным» мирным предложениям, которые по словам Путина, Россия сейчас получает?

Очевидно одно – для серьезного диалога Кремль хотел видеть именно Уиткоффа и Кушнера. И именно это подчеркнул президент.

СПОРЫ О ПЕРЕМИРИИ ПО УКРАИНЕ

Уиткофф, в свою очередь, поблагодарил за помилование в России и возвращение гражданина США Боба Гилмана. И поблагодарил за то, что Москва согласилась, на время перелета переговорщиков – на три дня - приостановить удары по Киеву.

- К нам эта просьба поступила и по каналам спецслужб, и по каналам МИД, прекратить удары по Киеву. Я отдал соответствующую команду, и с нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились. Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории РФ. Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию, но об этом мы с ними никогда не договаривались, - отрезал президент.

Камеры выключились. Самое интересное – началось.

Уиткофф и Кушнер приехали с целым рядом «соображений» по поводу возможных путей урегулирования. Фото: REUTERS.

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ США ПО УКРАИНЕ: ИТОГИ ВСТРЕЧИ ПУТИНА С УИТКОФФОМ И КУШНЕРОМ

Три часа и десять минут за закрытыми дверьми Путин, Уиткофф и Кушнер обсуждали детали нового витка мирных переговоров. Беседовали и в рабочей атмосфере, и неформально – за ужином.

Об итогах переговоров, как всегда, сообщил журналистам участник встречи с американцами, помощник президента Юрий Ушаков:

1. Владимир Путин четко и исчерпывающе оценил происходящее на передовой. Рассказал об успехах армии. И выразил уверенность, что все цели СВО, в случае необходимости, будут достигнуты военным путем.

2. При этом Москва предпочитает мирный путь. И считает его возможным только при полном устранении первопрочин конфликта. Уиткофф и Кушнер услышали это – и пообещали использовать оценки президента, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование, во время контактов с украинской стороной в воскресенье.

3. Путин особо обратил внимание, что киевский режим перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников.

4. Представители США прекрасно подготовились – и приехали с целым рядом «соображений» по поводу возможных путей урегулирования.

Кроме того, поднимались темы экономического взаимодействия стран, обсуждались возможные российско-американские проекты. Кроме того, было обговорено, что работа по линии Уиткофф-Кушнер будет продолжена, как и контакты президентов России и США.

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

ИТОГИ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ПО УКРАИНЕ: ЧТО ЗНАЧИТ ВСТРЕЧА ПУТИНА, УИТКОФФА И КУШНЕРА

А теперь – коротко растолкуем все произошедшее.

Во-первых, важно понимать: новым витком или этапом переговоров мы называем происходящее не ради красивого словца. В прошлом году Россия и США говорили в достаточно спокойной обстановке. Не договорились – Киев и Европа были уверены, что могут добиться большего, заставить Россию пересмотреть условия Анкориджа. Вашингтон как минимум был вынужден принять эту позицию, как максимум – поддержал. Правды мы не узнаем.

А сегодня разговор идет уже по итогам летней компании дальнобойных дроновых ударов по России. Киев обещал за 40 дней разрушить нашу экономику - не вышло. И Запад снова приглашает нас за стол.

Вот только зачем?

Ради заключения мира? Чтобы потянуть время и попробовать получить передышку для Киева? Или есть третий, совершенно новый вариант?

ТАНЕЦ НА КРАЮ ПРОПАСТИ

В политике есть правило: чтобы понять суть переговоров, посмотри, что происходило перед ними. Факты красноречивы.

1. Морская блокада

Сегодня России удалось, фактически, устроить морскую блокаду Украины. По словам Владимира Путина на ВЭФ, 3 сентября, это лишает экономику 3 миллиардов долларов в месяц. Наши ответные удары на развязанную Киевом «дроновую войну» наносят колоссальный ущерб экономике, логистике и снабжению передовой.

С одной стороны, ЕС может покрыть и эти расходы из своего кармана. С другой – внутриполитическая и экономическая ситуация в Европе ухудшается. Вопрос только в одном: когда прокси-война станет слишком дорогим и обременительным грузом, чтобы ее поддерживать?

Переговоры России и США шли в Кремле более 3 часов Фото: REUTERS.

2. Лондон не гнется.

С другой стороны, сегодня нет ощущения, что Киев готов идти на сделку. Лондон, как главный оператор «партии войны», понимает – Украине нужна передышка, чтобы подготовить новый ход.

Каким он может быть – написал недавно в большой статье Виктор Медведчук. Британия готовит Киев к «изобретению» баллистической ракеты. Следующая попытка «раскачать» Россию – летящие европейские ракеты с наклеенным на них «тризубом» и насквозь лживой надписью «произведено в Украине». Но Москва предвидит такой вариант развития событий…

3. Последнее предупреждение Британии

И уже начала реагировать. После признания британского премьер-министра Бёрнема, что по РФ бьют английские дроны, МИД предупредил, что Россия может нанести ответ – по производителям на Туманном Альбионе. На последней пресс-конференции у Путина прямо спросили – полетят ли российские ракеты по Британии? Ответ был: «Это военная тайна».

Все это оставляет Лондон буквально в одном шаге от прямой войны с Россией. Наша дипломатия и власть явно делают все, чтобы показать англичанам: танцевать ракетный вальс у ядерной кнопки смертельно опасно.

4. США в полупозиции

Складывающаяся ситуация крайне опасна и для США - ведь по пятой статье НАТО они обязаны будут вступиться за Британцев. Поэтому, несмотря на ворох своих проблем (Иран, выборы в Конгресс на носу), нужно снова начинать говорить с Москвой.

КОГДА МОЖЕТ ЗАКОНЧИТСЯ СВО: ТРУДНЫЕ ПУТИ РАЗРЯДКИ

Из этого можно сделать простой и реалистичный вывод: ситуация крайне напряжена и требует разрядки. И именно в этом может быть главная цель Белого дома. Кстати, Трамп, приходя на пост президента, вполне искренне, кажется, говорил, что не хочет допустить столкновения России и США…

Примерно такова вязкая, противоречивая структура нынешнего витка переговоров. О прорывах пока даже заикаться рано – найти бы сначала хоть какие-то точки соприкосновения...

А искать их нужно. Ведь наш противник понимает, что ситуация ухудшается с каждым месяцем. На передовой набирает темп наше наступление. Зима грозит Зеленскому блэкаутом и полным разрушением остатков «нормальной» жизни на Украине. А это, в свою очередь, может обернуться уже совершенно реальным бунтом населения. Более того - варианты дальнейшей эскалации, ради которой Лондон и поддерживает конфликт, опасно приближаются к настоящей точке невозврата.

Искать пути решения Западу придется, и это будет непросто – именно об этом, буквально после «здравствуйте», и сказал Уиткоффу Владимир Путин. И, со временем, может зимой, а может весной могут начать вырисовываться реальные пути решения конфликта. Но пока дипломатия делает первые, неуверенные шаги…

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