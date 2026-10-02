Почему в этом году медведи так часто нападают на людей: человек сам в этом виноват

С начала года от лап и клыков медведей уже погибло 22 человека, и ученые говорят, что пик нападений еще впереди: он случится, когда ляжет первый снег. Фото: Lucie Bartikova/Shutterstock/Fotodom

Этой осенью медведи решительно вышли из леса и ворвались в информационную повестку. С начала года от их лап и клыков уже погибло 22 человека, и ученые говорят, что пик нападений еще впереди: он случится, когда ляжет первый снег. Что происходит, и как быть? KP.RU поговорила с экспертами.

ГОЛОД

Медведям в этом году нечего есть: в тайге неурожай всего, чем питается мишка, аховая ситуация и с рыбой, идущей на нерест, говорят эксперты.

- Мало диких яблок, рябины, грибов. Кедровая шишка, которую человек добывает хищнически и бесконтрольно, тоже в этом году не уродилась, так что медведь остался голодным. А ведь именно сейчас у косолапых идет «жировка», зверь копит запасы жира на зиму, - говорит кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии позвоночных биологического факультета МГУ Елена Литвинова.

Медведям в этом году нечего есть. Фото: ArtBBNV/Shutterstock/Fotodom

Человек любит икру, и эта любовь вышла медведю боком, говорит Артём Акшинцев, академический эколог, член экспертного совета Президентского фонда природы:

- Бесконтрольная добыча икры привела к дефициту. Вы это видите даже по ценам: еще недавно килограмм икры стоил 8-9 тысяч рублей, сегодня – около 20 тысяч. Человек так усердно добывает икру, что медведю, который привык ловить рыбу, идущую на нерест, не достается ничего.

Однако рыба – это более глубокая (и более жуткая) история, чем может показаться на первый взгляд. Извлекая икру, люди выбрасывают тело собственно рыбы. На берегах образуются колоссальные свалки. И туда приходят медведи.

- Их пищевое поведение искажается. Они уже не могут ловить рыбу, как это нормально в природе. И они приучаются к свалкам, что ненормально. Здесь начинаются большие проблемы, - говорит Артем Акшинцев.

Вдоволь наевшись рыбы, мишка идет искать другие свалки. Так он выходит к людям.

Медведи уже не могут ловить рыбу, как делали это нормально в природе. Фото: Miroslav Denes/Shutterstock/Fotodom

МЕДВЕДЯ «ИСПОРТИЛИ» САМИ

Много говорят о том, что медведь боится человека, сталкиваться с ним не желает, тем более нападать. Это во многом правда: в норме медведь на нас как на еду не смотрит.

- Когда вы идете по улице, и видите кошку, у вас не возникает мысли ее съесть. Точно так же мы для медведя – не еда. Что уж говорить о ситуациях, когда медведь знает, что человек в тайге вооружён – это ещё и очень опасная история для медведя становится. А взрослый медведь – умный медведь. - говорит Артем Акшинцев.

Видимо, что-то сломалось в медвежьей голове, раз на человека пошел? Видимо, и тут как минимум два фактора. Во-первых, разрушился барьер между человеком и медведем. Это оказалось тем более просто, что генетически закрепленного страха перед нами у медведей нет, говорит Елена Литвинова:

- Он есть у волков. В стае волков всегда есть более смелые и более трусливые особи. Смелые лезут на рожон, гибнут, и свои гены дальше не передают. Трусливые прячутся и выживают. В итоге, через много поколений, даже щенки-волчата инстинктивно прячутся от людей. С медведем такого не происходит. Он живет изолированно, у него в принципе иная структура социального поведения, и громадного опыта общения с нами, как у волков, у косолапых нет.

Прикормили мишку у дороги, и этого хватило, чтобы барьер пал.

Прикормили мишку у дороги, и этого хватило, чтобы барьер пал. Фото: Sebastian_Photography/Shutterstock/Fotodom

Во-вторых, сработал искусственный отбор, говорит Артем Акшинцев:

- Охотник покупает путевку на отстрел медведя. В ней не сказано, какого именно медведя он имеет право убить. Конечно, охотник выберет впечатляющего, мощного зверя, опытного самца. Такого престижно завалить, а громадная шкура красиво повиснет над камином. Проблема в том, что опытные самцы – хранители традиций медвежьей популяции. Это они знают, что к человеку лучше не соваться. Это они регулируют численность популяции, в том числе, увы и ах, через межвидовой каннибализм. Но опытные самцы повисли трофеями в загородных домах. Дерзкий молодняк остался без контроля. Когда я смотрю кадры нападений, я везде вижу, что нападает именно «хулиганская молодежь», которую, после убийства старших, некому «воспитать».

ПРОСТОГО РЕШЕНИЯ НЕТ

Делать вид, что «всегда все было хорошо», а в этом году стало плохо, впрочем, не стоит, потому что это просто неправда. И в благословенные советские времена охотник стрелял не по науке, а по самому крупному зверю. И на людей косолапые нападали.

- Люди - инвазивный (вторгшийся, чуждый – KP.RU) вид. Мы пришли в экосистему, где уже обитают медведи, расплодились, и стали конкурировать с медведями за территорию и ресурсы, - говорит Артем Акшинцев.

- Мы все радикальнее нарушаем естественную среду обитания медведей. Мы варварски вырубаем тайгу, хищнически ловим рыбу на нересте. Мы сами вынуждаем зверя выходить из леса, потому что леса-то мы его и лишили, - согласна Елена Литвинова.

Мы все радикальнее нарушаем естественную среду обитания медведей. Фото: Mircea Costina/Shutterstock/Fotodom

Но во времена СССР не было столько свалок, а по тайге не ходили восторженные (и совершенно неопытные) туристы.

Надо что-то делать, трагедии продолжаются, и здесь быстрого, простого решения, наверное, нет, говорят опрошенные нами эксперты.

Во-первых, пора как-то отладить внутренний таежный туризм. К походу в тайгу зачастую не готовы ни туристы, ни даже гиды, говорит Елена Литвинова. Например, простая мысль, что подкармливать дикого медвежонка категорически нельзя, почему-то с громадным трудом помещается в голове горожанина.

Во-вторых, надо навести порядок с добычей икры, говорит Артем Акшинцев:

- На Дальнем Востоке критически важен жесткий запрет на сброс рыбных отходов вблизи поселков и устьев нерестовых рек. Требуется обязательная термическая переработка или вывоз отходов в открытое море или заводы по производству рыбной муки. Да это непросто, но сделать надо, - уточняет он.

В-третьих, надо работать над возрождением охотохозяйств. Причём не просто снижением стоимости разрешений: необходимо заниматься просветительской работой среди охотников, чтобы они не стреляли одних матерых самцов, чтобы относились к лесу как хороший устойчивый хозяйственник, а не мимолётный потребитель, добавляет Артем Акшинцев.

И, конечно, в-четвёртых, разобраться с помойками, в том числе жесткими административными мерами, согласны оба эксперта.

- Закрепление персональной ответственности руководителей предприятий за открытое складирование пищевых отходов на территории лицензионных участков, введение крупных штрафов за умышленное прикармливание медведей на автомобильных трассах, туристических стоянках и вахтовых объектах, замена открытых контейнерных площадок в лесных и пригородных зонах на заглубленные бункеры или контейнеры с антимедвежьими замками, которые лапой не вскрыть, - говорит Артем Акшинцев.

Пищевое поведение медведей искажается. Фото: Sebastian_Photography/Shutterstock/Fotodom

Важно учитывать опыт иностранных специалистов, он богат, говорит Артем Акшинцев. Например, формировать группы оперативного реагирования при охотнадзорах «медвежьих» регионов. Такие группы действуют сообразно обстановке. Если мишка забрел случайно, отпугнуть, дабы было неповадно (специалисты называют это «аверсивное» воздействие). Если уже проторил дорогу – пугнуть пожестче. И лишь, если иное не работает, стрелять.

- Это сложный путь, - вздыхает Елена Литвинова, - Воспитать людей – всегда трудно и долго. Конечно, проще взять, и застрелить животное. Но это путь в никуда.

КСТАТИ

Правда ли, что медведей стало «слишком много»?

Россия в самом деле занимает первое место в мире по поголовью бурых медведей (около 300 тысяч особей), говорит Елена Литвинова. Несмотря на систематическое издевательство над природой, наша тайга еще велика. В тех же США масштабы вторжения в окружающую среду намного серьезней, в результате бурого медведя там намного меньше.

Часто пишут, что медведи именно в этом году резко размножились, потому что на них подействовали некие «природные циклы». Такие циклы действительно есть у грызунов. Например, у леммингов: раз в 3-4 года их популяция резко возрастает.

- Но медведи не грызуны. Возможно, у крупных млекопитающих тоже есть популяционные циклы. Но они очень длинные, и пики у таких циклов «гладкие», - говорит Елена Литвинова.

В целом объяснять события этого года «ростом численности» нельзя. Это поведенческие изменения, подстегнутые голодом и нерациональным природопользованием, говорят эксперты.

Следы бурого медведя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Надо действовать сегодня, завтра – поздно

Михаил Кречмар, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком:

- У нынешней ситуации две причины. Во-первых, с нулевых годов растет среднее число медвежат у одной медведицы. Причины этого не до конца понятны. Во-вторых, реализуется лишь около 70% разрешений на охоту, остальные остаются невостребованными. Лимиты на охоту составлены так, чтобы популяция не росла или росла чуть-чуть. Если лимит не выбран, популяция будет расти.

В природе существует естественная «плотность населения» того или иного вида. Сегодня она превышена. Тайга не выносит такое количество медведей. Регулировать популяцию придется нам.

В СССР отстрел медведя не был сверхъестественным актом. Если медведь создавал проблему для человека, его возвращали на место. Надо решительно действовать и сейчас.

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ОН ВЕГЕТАРИАНЕЦ?

- Бурый медведь – создание всеядное. По биологической классификации он относится к отряду хищных, однако «в быту» чаще всего выступает в качестве умеренного вегетарианца (в ягодные сезоны до 90% его рациона - это ягоды). И это вопрос не только привычек, но и устройства тела. У медведя внушительные клыки (для защиты, турнирных боев и разделки добычи), но коренные зубы (моляры) в процессе эволюции уплощились и приобрели бугорчатую поверхность – как у человека или кабана. Они предназначены не для раздирания жил и мяса, а для перетирания растительных волокон, ягод и зерен.

Бурый медведь – создание всеядное. Он относится к отряду хищных, однако «в быту» чаще всего выступает в качестве умеренного вегетарианца (в ягодные сезоны до 90% его рациона - это ягоды). Фото: Momoe Toyama/Shutterstock/Fotodom

А вот пищеварительный тракт медведя довольно универсальный, без специализации в виде сложного многокамерного рубца, как у жвачных копытных. Также у него нет слепой кишки для длительного сбраживания целлюлозы микробиотой. Поэтому жесткую травяную солому он усваивать не может: медведь целенаправленно ищет легкоусвояемые сахара, крахмал, жиры и животный протеин.

Чистым хищником бурый медведь становится только при аномалиях: в неурожайные ягодные годы, ранней весной при дефиците кормов, либо если особь превращается в шатуна, не набравшего жир к зиме.

ЗАЧЕМ ЕМУ ШИШКИ

- Медведь - животное не только умное, но и умелое. Например, он филигранно умеет разделывать кедровые шишки. Зверь сминает шишку челюстями или придавливает лапой, а затем языком и зубами выщелкивает орехи, ловко отплевывая смолистый стержень и жесткие чешуйки. Из-за механического давления в ЖКТ и воздействия ферментов тонкая скорлупа лопается, позволяя усвоить жирные питательные ядрышки. Хотя, по осени, медведь зачастую и вовсе прибегает к «грабежу». Он не сбивает шишки и не ищет их сам, а разрывает норы грызунов. Разоряя зимние «склады» очищенных отборных кедровых орешков.

ЧТО ОН ЕСТ, НАПРИМЕР, В ПОДМОСКОВЬЕ?

- Сибирский кедр растёт в Сибири, на Алтае и Урале. В лесах Подмосковья и Центральной России он встречается исключительно в виде искусственных посадок и парков. Но медведь не привязан к конкретному дереву. Он обитает в самых разных ландшафтах, от тундры до широколиственных лесов. Рацион его адаптивен и привязан к сезонности местной флоры и фауны. В Московской области, например, проснувшись весной, зверь ищет падаль, разрывает муравейники ради белка и муравьиной кислоты, раскапывает корневища и кормится первой сочной травой (снытью, черемшой, дудником). Летом основу его питания составляют травы, побеги осины, лесные ягоды (черника, малина), личинки насекомых из гнилых пней, мышевидные грызуны, разоренные птичьи гнезда и молодые лоси. Осенью, перед залеганием в берлогу, медведю жизненно необходимы жиры и углеводы. Вместо кедровых орехов в Средней полосе работают три главных заменителя: овсяные поля, жёлуди и лесной орех, яблоки и рябина (именно поэтому медведей часто привлекают неубранные поля или не собранный урожай на дачных участках).

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