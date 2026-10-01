Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына/ТАСС.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии XХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания в этом году – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

Речь Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай». ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Главные заявления Путина на Валдае

Полная стенограмма выступления Владимира Путина на форуме Валдай

Ф.Лукьянов (модератор дискуссии): Дорогие друзья! Уважаемые гости!

Рад приветствовать вас на пленарном заседании XХIII ежегодного форума международного дискуссионного клуба «Валдай». Я рад пригласить в зал Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Владимир Владимирович, здравствуйте. Мы очень рады, что снова, как и в предыдущие годы, Вы нашли время и возможность с нами встретиться.

Валдайские заседания, конечно, всегда насыщенные. Но, видимо, в соответствии с тем, что происходит в мире, насыщенность и интенсивность растёт, равно как и настроение такое, все более приподнятое, если так сказать можно, мягко.

В этом году, если попытаться выделить основные понятия того заседания, того форума, который был предшествующие три дня, я бы сказал, что это перемены – понятно, что мы все видим, что перемены происходят буквально во всех сферах человеческой деятельности; это ответственность, потому что чем больше перемен, тем меньше чёткого понимания дальнейшего развития, тем выше ответственность всех перед этим развитием; и третье понятие, может быть, покажется удивительным, и у нас дискуссии тоже были на этот счёт довольно интенсивные, – это понятие спокойствия.

Наш доклад, который мы готовим ежегодно, в этом году называется «Без паники». Мы предлагаем в этих сложных обстоятельствах не делать самого неправильного, то есть не суетиться.

Думаю, что Вам с Вашей позицией виднее, какие международные понятия сейчас самые важные, поэтому я буду рад пригласить вас выступить.

В.Путин: Уважаемые дамы и господа! Коллеги!

По доброй традиции мы собираемся на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба «Валдай», чтобы обсудить наиболее насущные мировые проблемы.

Мы с вами всегда старались не только поставить диагноз состоянию мира, но и наметить контуры формирующегося мироустройства.

Убеждён, что интеллектуальный багаж, опыт прямого и доверительного общения, накопленный клубом, обязательно будет востребован, когда всем нам – Востоку и Западу, Северу и Югу – рано или поздно предстоит договариваться о принципах формирования нового мирового устройства, способного обеспечить прогресс и развитие человечества на следующие десятилетия.

К сожалению, приходится признать, что сегодня перед нами стоят другие задачи, куда более срочные и острые. Хоть ведущий сказал, что надо всех успокоить, но острые проблемы-то никуда не делись, они есть.

Тревожные тенденции, которые мы наблюдаем на международной арене, заставляют, прежде всего, задуматься не о том, как разумнее, эффективнее и справедливее обустроить мировое взаимодействие в предстоящий период – хотя всё это, безусловно, чрезвычайно важно, – а о том надо подумать прежде всего, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас, в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются.

Что нужно сделать, чтобы избежать самых катастрофичных сценариев? Ответственность за наше общее будущее – совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых – не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого. Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике. Политика, как всегда, производна от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях, от практически любых технологий до социальной структуры общества, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. Список можно продолжать долго. В совокупности это создает условия для качественной трансформации. Все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить однозначно и в полном объеме. Хотя бы по той причине, что перечисленные изменения разворачиваются одновременно, а их воздействие на общество и государство противоречиво. Но я еще об этом упомяну.

Масштаб перемен уже произошедших и грядущих просто огромен. И мы вроде бы это понимаем. Не случайно сейчас так много споров о будущем, часто с ярко выраженным оттенком тревоги из-за неопределенности и непредсказуемости. Но человечество, хотя и ощущает большие изменения, тем не менее, по-настоящему еще не полностью осознало калибр вызова, с которым оно сталкивается. Это начало совсем новой, абсолютно новой реальности. Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами. Они неотделимы при этом друг от друга. Меняется вся наша жизнь. Еще раз подчеркну, речь не только и даже не столько о смещении баланса сил между державами или перераспределении экономического и технологического влияния. Это все, конечно, важно и имеет место быть. Но главное, изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего существования, основы мировоззрения. Технологии открывают фантастические, в буквальном смысле этого слова, перспективы для преодоления и повышения качества жизни. Но они же выводят на новый уровень возможностей всеобщего уничтожения, к сожалению, в результате военных конфликтов, быстрой деградации окружающей среды или утраты контроля над запущенными технологическими процессами.

Понятно, что такая атмосфера не может не вызывать повышенную нервозность у людей, у обществ, рост внутренней напряженности, которая связана с неуверенностью, непониманием, каким будет завтрашний день. Одним из следствий становится внутриполитическая лихорадка во многих странах. Тем более, что классические партийные системы все меньше отражают быстро меняющуюся социальную структуру. Для любого государства, как бы оно ни было устроено и на какие бы культурно-исторические традиции ни опиралось, внутренняя стабильность, думаю, вы согласитесь со мной, всегда важнее всего остального. И ради ее сохранения правительства могут предпринимать самые разные действия, в том числе оказывающие влияние на положение дел вовне, в соседних странах, регионах да и в мире в целом. Другими словами, экспортировать, к сожалению, нестабильность. Все это лишь усугубляет, усиливает накаленность, если можно так выразиться, накал международной среды.

Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша. Хотелось бы в этой оценке ошибиться, но устойчивые тенденции сегодняшнего дня, к сожалению, именно таковы. Но мы уверены, что в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет постепенно меняться к лучшему, в лучшую сторону, к более стабильному демократическому и свободному многополярному международному порядку.

Однако очевидно и то, что на пути к такому мироустройству нас ждут разного рода риски для государств, сообществ, каждого конкретного человека. В условиях кардинальных сдвигов это неизбежно. Поэтому минимизация рисков на любом уровне, от общемирового до личностного, сегодня основная задача. И ответственных лиц, принимающих решения в политике, в бизнесе, науке, вообще в жизни. От этих людей многое зависит. Ответственность заключается и в том, чтобы помочь людям осознать такие риски, быть к ним готовыми. Чтобы человек, семья не остались один на один с проблемами воссоединения. На меняющемся рынке труда, в цифровом пространстве и так далее.

Что сейчас, на мой взгляд, очень важно? Осторожность и осмотрительность, чтобы не попасть под лавину неконтролируемых перемен. Или активный, напористый подход с целью преодолеть неблагоприятные сценарии либо использовать обстоятельства в собственных целях. Однозначного ответа здесь нет. В каждом конкретном случае целесообразна своя линия поведения. Люди, принимающие решения, конечно, стараются адаптироваться к происходящему. Ну, в условиях, как сейчас говорят, поликризиса всеобъемлющего и повсеместного им объективно очень трудно оторваться от каждодневного управленческого аврала и посмотреть вперед поверх него.

Текущая ответственность огромна, а ошибка может стоить очень дорого, в том числе и для будущего. Сегодняшние задачи зачастую оттесняют на второй план стратегические цели. Это, конечно, объяснимо, но очень и чрезвычайно опасно. Ответить на многие текущие вызовы… И в полной мере эффективно выполнять регулирующую функцию. Не потому, что они плохие, а потому что изменились условия, в которых и под которые они когда-то создавались. Возникающая новая реальность будет, конечно, способствовать созданию новых инструментов, но это весьма долгий процесс. Скажем откровенно, некоторые международные организации сейчас зачастую не сокращают риски, а порой порождают и провоцируют их, обслуживая интересы одной или группы стран. А ведь они не для этого создавались.

Критика раздается и в адрес такой основополагающей структуры, как Организация Объединенных Наций, которая в соответствии со своим уставом призвана играть роль центрального координирующего механизма в мировых делах. Далеко не всегда эта критика, конечно, объективна, но есть и обоснованные замечания. Отчасти они связаны с тем, что ООН, хотя она и является самой представительной мировой организацией, на деле управляется куда менее коллегиально и демократично, чем было задумано. Непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая, будучи явным мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления. А поскольку реальное влияние этих государств снижается в пользу все более самостоятельного и уверенного в себе мирового большинства, дисбалансы ооновского устройства проступают все более рельефно. Это системная проблема, которую невозможно решить в одночасье. Россия и прежде, и сейчас поддерживает идею справедливой реформы Объединенных Наций, но она невозможна, эта реформа, без внутреннего консенсуса, который сейчас труднодостижим

Повторю, мы последовательно выступаем за то, чтобы структура ООН отражала все многообразие мира, чтобы гораздо более существенную роль в организации играли страны Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. При этом важно иметь в виду, что трансформация ООН – это отнюдь не только расширение Совета Безопасности и другие меры по более сбалансированному географическому представительству стран в органах международного управления, это и новое наполнение, содержание работы организации, приоритетные направления ее деятельности, включая перспективные. Тем более что мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было.

Наиболее очевидный пример – вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам еще предстоит учиться жить и работать. Как отразится его стремительное развитие на интеллектуальном уровне самого человечества, на его духовном, культурном наследии? Неслучайно, что обсуждается такое понятие, как бережная цифровизация, то есть отказ от неконтролируемого внедрения подобных технологий в те сферы, которые всегда оставались важными, чувствительными для нравственного развития человека. А социально-гуманитарные аспекты распространения искусственного интеллекта сейчас анализируются даже более пристально и тщательно, чем технические или экономические. Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов. Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого.

И еще один значимый вопрос, он актуален уже сегодня, а в ближайшем будущем станет еще более остро, а именно, как государства, переходящие на все более цифровизованную основу, могут обеспечить суверенитет в этой сфере, то есть гарантировать свою безопасность и самобытность, не отгораживаясь при этом от мирового прогресса и не отставая в технологическом развитии. Другое направление, на котором наука и технологии кардинально меняют мир, - способность человека глубоко вмешиваться в то, что прежде считалось прерогативами Создателя: генетические изменения организма, влияние на формирование личности, программирование человеческого поведения и даже способы мысли. Необходимо объединять усилия стран и сообществ, чтобы совместно искать приемлемые для всех решения этих крайне деликатных, определяющих поистине экзистенциональные вопросы бытия.

Логично было бы вести такую работу в рамках международных организаций, но многие из них, как уже отметил, подвержены чрезмерному влиянию западных стран, заинтересованных не во всеобщем прогрессе, а только в сохранении своей власти. Институты, действенные после Второй мировой войны, не отражают ситуацию во второй четверти уже нынешнего столетия. Возможно ли их эффективно реформировать, чтобы они соответствовали современным реалиям? Вопрос остается открытым. Возникают и новые международные сообщества, порожденные уже современной мировой ситуацией. Они, безусловно, имеют большие перспективы, будь то различные региональные объединения или такие уже общемировые структуры, которым стал БРИКС. Однако надо признать, что всем им предстоит большая работа по определению своего функционала, оптимальных сфер его приложения, пределов собственных возможностей. Ожидать от относительно недавно возникших структур, что они быстро выстроят окружающий мир, оформят его многополярную модель, конечно же, не стоит. Это долгий, тернистый путь со многими неизвестными, но он, без сомнения, приведет к результату.

Значит ли это, что сейчас мы пока обречены на хаос? Нет, выносить такой вердикт, безусловно, преждевременно. Вообще регулируемый посредством четко прописанных норм и регламентирующих институтов мир, если можно так сказать, упорядоченный, изобретение недавнее, прошлого столетия. Все предыдущие века обходились и без этого. Получалось, как мы знаем, мягко говоря, по-разному. Самонадеянность, зависть, жадность всегда имели место в мировой политике. Они и сейчас встречаются. Тем не менее, ответственные державы всегда, так или иначе, конкурировали, но и работали вместе, конструировали, сооружали систему отношений между собой и с другими, менее крупными государствами, и в целом все-таки, как правило, стремились сохранить стабильность. Сейчас на фоне кризиса институтов, деградации международного права на крупные державы ложится огромная ответственность, соизмерная их же огромным возможностям. Такие государства обладают потенциалом для действий, способных разом изменить мировые тенденции к большей предсказуемости и безопасности, или же, наоборот, к углублению и усугублению, обвалу всех проблем. Этот потенциал кратно увеличивается за счет уже упомянутых новых технологий. И очевидно, что оттого, насколько эффективно будет управление рисками на этапе резких изменений, зависит будущее всего мира, а значит, и каждого человека. Отсутствие общепризнанных правил, понимая принципы равной и неделимой безопасности или отмены этого принципа зачастую толкает к эгоистическому поведению, а в некоторых случаях оно превращается и в агрессивные попытки добиться односторонних преимуществ, усугубить неразбериху и воспользоваться ею в своих интересах. Мировая политика приносит пример этого едва ли не каждый день.

- Не буду сейчас все это называть, но думаю, что сидящие в зале прекрасно это понимают. Глубоко убежден, что такая сложная материя, как международные отношения, все-таки требует аккуратности, соблюдения не только принятых законов, но и, как говорят юристы, обычного права, то есть не только буквы, но и духа закона, наработанной и общепризнанной практики. Морально-нравственные ограничения, приличия – они все-таки важны. Потому что их уважение создает возможность хоть для какого-то диалога. И, напротив, систематическое невыполнение обязательств, обман, превращение коммуникации в фарс, всякого содержательного разговора в пропаганду, демонстративное глумление над фактами и их выворачивание наизнанку для получения сиюминутной выгоды уничтожает саму основу международного существования. Подобная, с позволения сказать, практика ведения международных дел недальновидна и опасна. Полученный таким образом временный выигрыш может обернуться долгосрочными провалами, а главное - усугубить положение всех. Ведь связанность мира никуда не девается. Принцип «сила есть - ума не надо» кажется иногда руководящим для некоторых международных игроков, уверенных в собственной военно-политической, экономической и, как им кажется, моральной исключительности. Мы прекрасно знаем из истории, что до добра это не доводит никогда.

Отвлекусь ненадолго от главной темы. Здесь присутствуют люди с очень разными точками зрениями на очень острый сегодняшний конфликт, на украинский конфликт, на его причины. Вот хотел бы об этом два слова сказать. Да, и многие сотни или даже тысячи экспертов, ваших коллег, которые будут изучать материалы нынешнего заседания Валдайского клуба, тоже имеют свои мысли на этот счет. Знаю, конечно, что у части экспертного сообщества возникает вопрос. Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Я много раз на этот счет уже высказывался. Скажу все-таки в таком собрании еще раз. Где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы, не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу. Есть еще очень много таких «не надо». Но я на этом остановлюсь.

Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках. Сознательно подвели нас к этой черте. И вообще не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России. Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы, во всяком случае, не забываем. Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. А выстраивание доверия, конечно, процесс сложный, хрупкий, его очень трудно наладить и очень легко разрушить. Интересы даже самых близких партнеров не могут совпадать полностью. Что же говорить о странах, находящихся в отношениях соперничества, жесткой конкуренции и тем более конфронтации.

Рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние какого-то устойчивого баланса. Безусловно, это сложный, многофакторный, многослойный процесс, требующий взаимных компромиссов и движения навстречу друг другу, трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира. Это неизбежно. Посмотрите на тенденции развития мировой экономики. Нужно будет научиться сотрудничать со странами мирового большинства на основе уважения их коренных интересов. Это, конечно, не произойдет быстро. Нам предстоит жить в чрезвычайно нестабильном, переменчивом мире. Путь к новой системе будет изобиловать неожиданными поворотами и сюжетами, к сожалению, часто неприятными и даже опасными.

И здесь хотел бы обратиться к нашей собственной, отечественной истории. Россия прошла тяжелый путь коренных трансформаций, и этот процесс продолжается. 35 лет назад мы пережили обвал государственного устройства, который стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей, и это поменяло их судьбу, судьбу их детей. И у нас, в России, и в сопредельных странах все это привело к фундаментальной трансформации и в мировых делах тоже. Отдельно отмечу определенную наивность, прекраснодушие, а может быть, даже и беспечность тех людей, которые стояли во голове государства в последние годы советской эпохи. Слепое доверие западным партнерам, уверенность в возможности неких джентльменских соглашений, когда якобы достаточно поверить на слово, о чем-то договориться. Вот что сыграло тоже злую шутку с Советским Союзом. В ретроспективе становится понятно, насколько разрушительную роль это сыграло не только в судьбе СССР, но и для обеспечения долгосрочной мировой стабильности. Советские лидеры хотели понравиться Западу. А западные -перекроить мир под себя и получить, урвать свою, желательно большую, долю от советского наследия. Результат мы видим.

Распад СССР - результат сочетания накопившихся внутренних дисбалансов. Прежде всего об этом надо говорить. Это правда, так и есть. Именно внутренних дисбалансов, ошибок, допущенных не одним поколением руководства страны, недальновидностью. Узкие и неадекватные идеологические шаблоны вместо прагматизма, непрофессионализма и заметания под ковер очевидных проблем, шаг за шагом усугубляли, подтачивали внутреннее и международное положение СССР. И в конечном итоге привлек его к коллапсу.

Происходящее в мире сегодня, нынешние конфликты и потрясения в значительной степени плоды нежелания, неготовности или неспособности политиков конца XX века, как на востоке, так и на западе, серьезно и глубоко подойти к эпохе грандиозных перемен. И это не перекладывание ответственности на лидеров прошлого, это реальность. Но и в то, уже далекое от нас время, и на востоке, и на западе были и другие люди, другие политики, которые глубоко понимали проблемы и предлагали, на мой взгляд, правильные пути для их решения. Их оценки именно сегодня можно назвать провидением. Вы знаете, я уже публично пару раз вспоминал о таком политическом деятеле ФРГ как Эгон Бар. Он был членом президиума правления Социал-демократической партии Германии. Знаете, когда я прочитал его контакты с советским руководством и в Бонне, и в Москве, я был просто удивлен. Удивлен, насколько он был содержатель, умный, грамотный человек.

Приведу вам некоторые его высказывания, сделанные и в июне, и в феврале 1990 года. Как мы понимаем, в переломном времени для судеб Европы и всего мира. Главное, что волновало господина Бара, это угроза сохранения противостояния в Европе после объединения Германии и «укрепления влияния тех кругов в НАТО, которые отнюдь не горят желанием стать на путь общеевропейского сотрудничества и свертывания противостояния». Это его цитата. Он тогда видел, что такие круги есть. Ему-то виднее было, правда?

В ходе переговоров в 1990 году Эгон Бар заявил: «Если не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на международную изоляцию». Это тоже его цитата. И что же предлагалось? Кстати говоря, мы видим, что так, он прервекал, он предупреждал, вот так в конечном итоге и получилось. А что предлагалось Восточной и Центральной Европе? Предлагалось создать Совет безопасности с участием и США, и СССР, причем с большими полномочиями. Этот совет должен был включать в себя практически всю Восточную и Центральную Европу. Однако после развала СССР на Западе взяли вверх как раз те самые силы, которые действительно, как и говорил Эгон Бар, не горели желанием встать на путь общеевропейского сотрудничества. И несмотря на многолетние, я хочу это подчеркнуть, именно многолетние попытки новой России стать частью так называемой западной цивилизации, на практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить саму Российскую Федерацию, рассматривая ее, несмотря на все произошедшие внутри России изменения внутриполитического характера, несмотря на все эти изменения, рассматривали ее как ключевую часть исторической Российской империи. И до сих пор это говорят на различных мероприятиях и сходках. До сих пор: нам надо доразвалить империю. Вот все это и привело к сегодняшней, прямо скажем, весьма опасной ситуации в Европе и в мире. Хотел бы обратить ваше внимание, что, по моему глубокому убеждению, господин Бар думал тогда исключительно о будущем Европы, об этом самом общеевропейском доме, о котором много говорили тогда руководители СССР, но, к сожалению, только словами и ограничились.

В России, может быть, лучше многих знают, как сложно преодолевать последствия исторических коллапсов, катаклизмов, двигаться на ощупь в новых и часто неблагоприятных обстоятельствах. Зачастую приходилось идти методом проб и ошибок, реагировать прямо на возникающие ситуации с колес. Но мы никогда не забываем о том, что нации нужна перспектива, необходимо понимание направления пути в будущее. Без прошлого, конечно же, нет будущего. Наследие наших предков, построивших великую, уникальную страну, должно сохраняться и укрепляться. Без исторического фундамента, уважения к традициям не может существовать ни одно общество. Но верно и обратное, без будущего прошлое теряет смысл. Каким бы грандиозным не были совершение наших предшественников, нельзя превращаться в музей былого величия. Истинное величие государства невозможно без способности идти в ногу со временем. В идеале - опережать его. Приумножение достояния, его творческое развитие применительно к новым условиям - лучшая гарантия того, что национальная традиция не превратится в антиквариат, а модный исторический аксессуар не будет исключительно предметом нашего внимания постоянно. Ориентироваться мы должны на живую плодотворную среду для будущих достижений.

Что касается будущего, то многое действительно покрыто пеленой неопределенности. Слишком много быстро входящих и быстро меняющихся факторов. Но дорожная карта, карта пути к нему, к будущему, конечно, необходима. Это не утопия, не отвлеченные умозрительные построения, оторванное от жизни проектирование желаемых образов, а реалистичная оценка рисков, возможностей и необходимых целей. Россия выстраивает такой маршрут движения в будущее для себя и, конечно, готова участвовать в такой работе совместно с другими странами и народами мира.

Повторю, масштаб, и, что особенно важно, скорость происходящих в мире изменений беспрецедентна. И мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Просто окажется, что логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к фатальной необратимости.

Сейчас в контексте описания и прогнозирования разных мировых конфликтов часто звучит слово «эскалация».

Нежелание обратиться к подлинной дипломатии, основанной на реальности и учете интересов всех сторон, толкает к тому, чтобы взвинтить ситуацию, поднять ставки, часто блефовать, переступать перед красные линии в надежде подавить и запугать оппонента, сломать через колено. Эскалация боевых действий, санкции – это не новая практика, она применялась во многих конфликтах, и она никогда не бывает односторонней, на провоцирующие шаги одних следует ответ других. Таким образом, спираль все больше закручивается, разрушительные последствия растут.

В основе эскалации (ничего нового не скажу) высокомерие, самоуверенность. Это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известное высказывание: если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого. Чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Законы борьбы за выживания действуют не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективой утраты самостоятельности, достоинства и даже права на существование.

Уважаемые дамы и господа! Вновь повторю, фундаментальное оформление нового мироустройства неизбежно. Будем надеяться, что это случится уже в обозримой исторической перспективе. Но пока все происходит слишком бурно и спонтанно, мы только намечаем, нащупываем контуры будущего. Но это, конечно, не означает, что мы должны, сложа руки, ожидать, что же дальше. Чтобы подойти к фазе созидания (а она, как уже сказал, рано или поздно, конечно, наступит), нужно пережить нынешний опасный момент, избежать реализации самых разрушительных угроз. Считаю особенно важным еще раз подчеркнуть два аспекта, которые, на мой взгляд, должны стать предметом серьезной дискуссии для нас всех на политическом, техническом, экспертном и даже на философском уровне. Прежде всего это вопрос, который уже затронул, об искусственном интеллекте. Сейчас в мире развернулась дискуссия, не следует ли принять меры, чтобы сознательно тормозить исследования и разработки в этой сфере, не допустить выхода технологий из-под контроля человека. Это очень многогранная тема, требующая обстоятельного рассмотрения. История человечества показывает, что остановить технический прогресс невозможно.

Но мы должны понимать последствия прогресса, и прежде всего в том, что касается использования его достижений, в том числе в военной сфере, в военном деле. Уже сейчас фиксируются случаи, когда искусственный интеллект сам принимает решения, исходя из собственного понимания целесообразности. Это касается и гражданского, и военного применения. По мере дальнейшего внедрения технологий искусственного интеллекта их роль станет возрастать, алгоритмы будут брать на себя все большую ответственность, тем более что человек, конечно же, не может соревноваться со способностью машины практически мгновенно анализировать ситуацию. Зато человек обладает другими качествами – чутьем, интуицией, умением принимать неочевидные, может быть, решения, которые оказываются единственно правильными в конце концов и спасительными.

Вы знаете, я сейчас хочу вам воспроизвести одну историю из советской практики еще, из советской действительности. Сентябрь 1983 года. Ракетчик подполковник Станислав Петров находился на боевом дежурстве и получил сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. У нас и в США такие системы созданы и давно функционируют. Система зафиксировала старт 5 американских межконтинентальных баллистических ракет. Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответного встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы и оказался прав. Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Вот это, по-моему, очень убедительный пример.

Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества. Искусственный интеллект способствует повышению эффективности средств ведения боевых действий, а это ведет и к росту разрушительности конфликтов. Необходима непредвзятая профессиональная и международная дискуссия о современном способе ведения вооруженной борьбы, как сохранить гуманитарные рамки, ограничить наиболее жесткие проявления вооруженных конфликтов, связанные с ростом разрушительных возможностей. Знаю, что у вас на форуме прошла сессия, название которой показалось очень точным – «Этика новой войны. Человек и бесчеловечность». Действительно, бесчеловечность современных конфликтов можно понимать двояко. Это и растущая жестокость, пренебрежение гуманитарными нормами, это и новые формы противостояния, когда искусственный интеллект, автономные системы играют всю большую роль в ведении боевых действий, постепенно заменяют человека, в том числе при принятии решений, что особенно важно. Это огромная и сложная тема, требующая самого пристального внимания. Автоматизация, цифровизация войны ведет к дегуманизации восприятия, превращению кровопролития, гибели людей в своего рода компьютерную игру, механистическую рутину. А это, называя вещи своими именами, путь к одичанию человечества под аккомпанемент разговоров о грандиозном технологическом прогрессе.

Когда-то в самом конце XIX века, в 1899 году, именно Россия стала инициатором Гаагской конвенции, на которой впервые были закреплены правила ведения войны, мирного разрешения споров, гуманизации боевых действий. Да, конечно, верные и благородные идеи, заложенные тогда, не уберегли человечество от потрясений ХХ века, мировые войны, казалось, перечеркнули достижения гуманитарного права. Но сейчас настал момент, когда нужно вновь поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния. Иллюзий нет, войны были всегда, на протяжении всей истории человечества, есть и, скорее всего, вооруженные конфликты будут. Это, к сожалению, неотъемлемая часть существования человечества. Ратный труд – это профессия людей, которые защищают интересы своих стран, но профессионализм в военной сфере – это и соблюдение гуманитарных норм. Российские военные, например, всегда руководствовались незыблемостью этих норм, и я хочу это подчеркнуть, никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника.

Рост международной напряженности, обострение всеобщего противостояния имеет еще одно очень негативное долгосрочное последствие, и это второй важнейший фактор, на который хотел бы обратить ваше внимание. А именно в создавшейся конфликтной атмосфере в жертву принесено реальное решение глобальных проблем, затрагивающих все человечество. Об этих проблемах совсем недавно постоянно говорили, сегодня что-то подзабыли. Это и климат, экология, бедность, неравенство. Они сейчас отодвинуты в сторону, но острота их только растет. Это же никуда не делось. К сожалению, нет оснований надеяться, что международное сообщество как единое целое будет способно в обозримом будущем всерьез заняться этой повесткой. Но если острые и неотложные вопросы не решаются глобально, то ими нужно заниматься хотя бы на региональном уровне, тем более что это ближе и понятнее людям.

Мы все отвечаем за планету в целом, но прежде всего – за наш собственный дом и его непосредственные окрестности. Наш дом в расширенном понимании – это Евразия, огромная территория, центр и место действия большинства наиболее важных процессов, которые разворачиваются в мире. От того, как мы сможем обустроить Евразию, зависит многое и на всей большой международной арене. В условиях растущей мировой нестабильности идея большого евразийского партнерства, выдвинутая в свое время Россией, приобретает особое значение. Военно-политические противостояния подрывают связанность мира, под ударом оказываются производственные и транспортно-логистические цепочки, установившиеся пути торговли и коммуникаций. Задача и ответственность евразийских стран – максимально защитить наше пространство от глобальных рисков и разрушительных процессов, использовать открывающиеся технологии и другие возможности, для того чтобы качественно расширить евразийское взаимодействие, укрепить связанность этой огромной территории. Отмечу также, что представленные в Евразии культурно-цивилизационные общности имеют опыт нахождения взаимодействия в самые сложные исторические эпохи на протяжении многих-многих столетий. Евразия способна стать прототипом международного общения в условиях неоднородности культур, подходов и интересов, когда различие становится не препятствием, а преимуществом для выстраивания устойчивого сбалансированного партнерства.

В этой связи хочу обратить внимание на инициативу, которую мы выдвинули вместе с нашими белорусскими друзьями, по разработке Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке. На прошлой неделе на встрече министров иностранных дел России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и других наших партнеров, проходившей на полях Генассамблеи ООН, был дан старт практической работе над этим фундаментальным документом. Ценность Евразии прежде всего в том, что во многом она самодостаточна и способна решать любые проблемы. Единственное, что нужно этому обширному сообществу наций, неделимая безопасность, отсутствие военных угроз и прочный мир.

Уважаемые коллеги! Все мировое сообщество несет общую ответственность за завтрашний день. И это не преувеличение, не метафора, это, повторю, абсолютно прикладная задача, решением которой нам нужно заняться, не откладывая. Хочется верить, что наши потомки смогут узнать из будущих учебников истории, что вторая четверть XXI века стала поворотным пунктом, когда человечество, осознав масштаб перемен, вызов своему существованию, нашло в себе силы отложить в сторону дрязги, амбиции и эгоизм и объединиться для решения общих проблем. Превратило технологическую революцию из набора угроз в широкий спектр возможностей, начало решать проблемы социального неравенства и экологической деградации не на словах, а на деле. Осознало бесперспективность военного противостояния и диктата и необходимость приемлемого для всех нас решения возникающих вопросов и проблем. Наконец, приступило к строительству нового устойчивого миропорядка. Уверен, что именно так это и будет, потому что, если всего этого не произойдет, есть риск, что учиться по этим учебникам уже будет некому, да и учебников самих не появится. Давайте верить в лучшее, а главное, делать все для того, чтобы оно, это лучшее, наступило и было с нами. Я хочу поблагодарить вас за внимание и желаю всем успехов. Очень ценю наши встречи, благодарю вас.

Ф.Лукьянов (модератор дискуссии): Владимир Владимирович, вы процитировали Эгона Бара. Эгон Бар прожил очень долгую жизнь, и его не стало в 2015 году. То есть он увидел начало срывания уже Европы к настоящему кризису военно-политическому. Мы знаем, что он был крайне огорчен происходившим в Европе в последние годы его жизни. Вы когда-то как наблюдатель, а потом и участник европейских процессов можете обозначить, может быть, определить какую-то точку, когда те идеалы, возможности, о которых писал тогда Бар, оказались утрачены?

В. Путин: Он не писал.

Ф.Лукьянов (модератор дискуссии): Говорил.

В. Путин: Я хочу еще раз подчеркнуть, то, что я сейчас воспроизвел, это из архива его дискуссий с представителями руководства Советского Союза в Бонне и в Москве.

Ф.Лукьянов (модератор дискуссии): Это видение, которое он тогда излагал, и с которым, вероятно, соглашалось советское руководство, в какой момент оно стало невозможным?

В. Путин: В том-то и фокус, что оно не то чтобы соглашалось, оно слушало-слушало и ничего не делало, что, знаете, побудило Бара сказать фразу, которая меня потрясла.

Он говорит: «Не думал, что я в свои годы вынужден буду в Москве излагать такую точку зрения. Если советское руководство ничего не будет делать, а просто безвольно смотреть на происходящее, я в Москву больше и не приеду».

Ф.Лукьянов (модератор дискуссии): Вот этот момент был? Момент, когда вот это все стало невозможно?

В. Путин: Ну, конечно, как только Советский Союз, я же сказал в выступлении, как только Советский Союз развалился, вот те круги в НАТО, о которых я говорил, агрессивно настроенные, по сути дела, если прямо сказать, они восприняли это как сигнал к тому, что нужно Россию не включать, так я выразился, в семью цивилизованных народов Европы и мира, а воспользоваться этим для того, чтобы дальше доразвалить. Вот и с этого все началось. Вот все началось именно с этого.

Сказали же, что не будет движения НАТО на восток. Тут же надули, начали, пять или шесть волн было расширения. Советский Союз, а потом Россия все время говорили: нет, нет, не надо, мы же договаривались. Плевать хотели, делали то, что считали нужным. Как раз в направлении того, о чем говорил Бар, в направлении изоляции и последующего развала самой федерации. Вот поддержка сепаратизма на Кавказе, поддержка на самом деле с использованием инструментов терроризма. Террористы же там воевали, все знали, представители Исламского государства - ИГИЛ там воевали. Все клеймили позором то, что они делали в других регионах мира, а в России можно было. Делая вид, как будто не знают об этом. Удивительно. И не замечали. И по другим направлениям. Я прекрасно помню мои дискуссии с представителями международных финансовых организаций, политических кругов. Целенаправленная работа была, однозначно. Вот и все. Вот сразу это туда и скатилось. Это безнаказанность и вседозволенность со стороны Запада. Вот к чему это привело.

Ф.Лукьянов (модератор дискуссии): То есть получается, когда в первой половине 2000-х очень были интенсивные контакты с европейцами, новые идеи, четыре общих пространства и прочее, это уже все было безнадежно?

В. Путин: Просто на Западе взяли верх те силы, которые боролись с Россией до конца. Вот и все. Мы все знаем и все критикуем ООН за неэффективность, за то, за это. Но с чего началось-то? С атаки НАТО на Югославию. Да, там конфликт внутренний, тяжелый и прочее. А что, нужно было обязательно без санкций Совета Безопасности ООН начать военные операции на территории независимого государства в центре Европы? Надо было начать бомбардировки столицы - Белграда? Почему? Вот без всякого решения со стороны Совета Безопасности, без санкций Совбеза ООН. Реально большую войну развернули. Вот с этого все началось. Естественно, все в мире посмотрели, если кому-то можно, значит, всем остальным тоже можно. Вот и все.

Система, которая сложилась после Второй мировой войны, была основана на равновесии сил между странами-победительницами. Потом Советский Союз развалили, этот баланс разрушился. И западные страны про себя подумали: а чего нам соблюдать эти правила, которые были подписаны вместе с Советским Союзом, когда Советского Союза нет? Мы будем теперь правила делать под себя, так, как захотим. С целью добиваться своих интересов. на международной арене. И все, начался этот процесс. И он шаг за шагом так и реализовывался. Я ж помню, как у нас Борис Николаевич Ельцин пытался договориться по Югославии, решить те проблемы, эти. Говорил о том, что да, надо, конечно, учитывать чаяния народов, живущих на этой территории, давайте мирно. Извините за моветон, ни фига не слушали, делали, как хотели. Силовым способом. И все, каждый шаг потом – это форма силового давления, военного или экономического, или финансового. Это все разговор с позиции силы. И мы с этим жили. Потому что, конечно, все эти процессы разложения, которые происходили на пространстве СССР, так или иначе сразу отразились на новой России, на Российской Федерации. И нам пришлось с этим бороться, восстанавливать, укреплять и российскую государственность, и экономику, вооруженные силы и так далее. Нам было не до того, чтобы договариваться с первыми мировыми игроками о правилах поведения на международном арене. О себе думали, как себя укрепить. Вот и все. Вот так все и деградировало.

А потом по накатанной, так на этих рельсах поехали дальше, дальше, дальше. Добрались до Украины. Янукович был президентом. Я сейчас не буду давать ему оценки. Наверное, у людей, у граждан Украины были все основания говорить о том, что он не должен быть президентом. Ну, прекрасно, он же совсем согласился. Согласился на новые выборы, досрочные причем. Идите на выбор и решайте. Нет, надо было обязательно госпереворот совершить. Я когда спрашивал потом у некоторых коллег из Европы: зачем вы это сделали? Ведь это было очевидным, что Янукович теряет власть при следующих, тем более досрочных выборах. Да? Да. А зачем вы это сделали? Ну, так получилось. Ничего себе так получилось. От власти отстранили человека, который был за вступление на самом деле в Евросоюз, но был против вступления в НАТО Украины. Отстранили его от власти, и пошло, поехало. Пошла эта русофобия сплошная, боевые действия на юго-востоке Украины. Нам пришлось взять под защиту жителей Крыма, людей, проживающих в Крыму. Вот все дальше, шаг за шагом.

Потом события - минские соглашения, которые, как выяснилось, никто не собирался выполнять. И вообще объявили о том, что не будем выполнять никаких минских соглашений. Восемь лет продолжалось, вы понимаете, восемь лет. В конце концов, мы же не признавали республики ЛНР, ДНР восемь лет. Потом стало ясно, что дальше что уже невозможно. Мы их признали. А признали, значит, дальше имели право заключить с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. Разве это противоречит международному праву? Нет. Заключили. А когда заключили, мы имели право оказать им помощь и поддержку при их обращении к нам за этим? Ну, конечно, имели. Мы это и сделали.

Вот я, когда Генсекретарю ООН, когда он приезжал в Москву, всю эту цепочку изложил, я говор: где ошибка? Он посмотрел на меня, подумал: ну ладно, но все равно ты напал. Ну и все. А вот как пришло к этой абсолютно горячей фазе, никто думать не хочет. Нет, все думают, все всё прекрасно понимают, просто не хотят этого признавать. Вот в этом проблема. И началось это вот с того, о чем говорил Бар, как в воду смотрел.

Ф.Лукьянов (модератор дискуссии): По этим рельсам, как вы сказали, мы сейчас приехали к интересной станции, когда проводятся учение НАТО в Балтийском море. Звучат очень решительные заявления - угрозы Калининграду, а с российской стороны - обещания в случае чего, в случае попытки блокады Калининграда, применить все средства, вплоть до ядерного оружия. Это уже настоящая эскалация, мы на грани войны находимся? Или пока еще пугаем друг друга?

В. Путин: Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать. Эти заявления западных политиков, европейских политиков о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией в 2029-2030 году, это же не мы формулируем, это мы слышим с той стороны, причем постоянно. А потом действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов. Это же все эскалация, о которой я сейчас говорил в выступлении. Это все эскалация. А потом мы начали слышать заявления по поводу Калининградской области. И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно. И дело не в фамилии Верховного Главнокомандующего и Президента России. Дело в том, что, насколько я понимаю, генсек НАТО говорил о том, что в Европе 300 миллионов и прочее. Да. Именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Почему? Во-первых, мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. У нас сил и средств не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? Дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания - ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть у России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество.

А как нам противостоять агрессору? Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Кстати говоря, в этом письме и заявлении МИДа не сказано о применение ядерного оружия. Там сказано, как я только что сформулировал, о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А какое оно будет, мы уже решим.

Ф.Лукьянов (модератор дискуссии): Упомянутый вами генсек НАТО это отреагировал, я бы сказал, очень спокойно. Сказал, что мы не считаем это серьезным.

В. Путин: Правильно. Если не считать серьезными их угрозы в наш адрес. Я думаю, знаете, с чем связано постоянное нагнетание обстановки со стороны многих европейских стран? Оно связано с серьезным ухудшением экономического и внутриполитического состояния в этих странах. Посмотрите, что происходит с экономикой, посмотрите, что происходит с социальной политикой, с уровнем жизни граждан крупнейших европейских государств. И в этих условиях им обязательно нужно сместить фактор, сместить фокус внимания своих граждан с внутренних проблем на проблемы внешнего характера. Вот я сейчас вынужден был отвечать на вопросы, которые вы мне задавали. Я думаю, что они ждали от нас такого ответа. Потому что сейчас они это выдернут и будут злоупотреблять, эксплуатировать этот тезис. Тезис о том, что Россия угрожает нам ядерным оружием. Чтобы отвлечь внимание своих граждан от того, что они сами проводят агрессивную политику в отношении России, от того, что они втягивают, подтаскивают своих граждан к опасной черте конфронтации с нами.

Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать, ни в 2029, ни 2030, ни в 2050 году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать. И граждане европейских стран должны это четко понимать и различать нашу позицию и позицию действующего некоторого политического руководства своих стран. Но мне кажется, что понимание это есть, понимание это имеется. И это мы видим как раз по результатам выборов и настроениям в крупнейших европейских странах.

Ф.Лукьянов (модератор дискуссии): Я теперь чувствую себя пособником внутриполитических манипуляций европейских правительств.

Продолжение следует.