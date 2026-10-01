Владимир Путин начал с того, что диагноз нынешней ситуации в мире поставить непросто Фото: REUTERS.

Владимир Путин 1 октября 2026 года выступил на ежегодной пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Накануне речи главы государства пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал так: “Это выступление ждет весь мир”. А сам президент начал свое выступление на форуме “Валдай” с важных слов о мироустройстве. По его словам, диагноз нынешней ситуации в мире поставить непросто.

Речь Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай». ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Выступление и речь Владимира Путина на форуме Валдай 1 октября 2026 года: главные заявления

О НОВОМ МИРОУСТРОЙСТВЕ

Владимир Путин начал с того, что диагноз нынешней ситуации в мире поставить непросто.

- Мы с вами всегда старались не только поставить диагноз состоянию мира, но и наметить контуры формирующегося мироустройства. Интеллектуальный багаж, опыт прямого и доверительного общения, накопленный клубом, обязательно будет востребован, когда всем нам - востоку и западу, северу и югу - рано или поздно предстоит договариваться о принципах формирования нового мирового устройства. Способного обеспечить прогресс и развитие человечества на следующие десятилетия, - указал президент.

Путин заявил о необходимости договариваться о принципах нового мироустройства Фото: REUTERS.

СЕГОДНЯ ДРУГИЕ ЗАДАЧИ

Российский лидер признал, что сегодня перед нами стоят задачи еще более срочные и острые.

- Тревожные тенденции, которые мы наблюдаем на международной арене, заставляют, прежде всего, задуматься не о том, как разумнее, эффективнее и справедливее обустроить мировое взаимодействие в предстоящий период, хотя все это чрезвычайно важно, а о том, прежде всего, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас. В условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются, - сказал Путин.

МИР У РЕШАЮЩЕГО ПОВОРОТА

Президент подчеркнул, что ответственность за наше общее будущее – это не абстрактный лозунг.

- Цель - не допустить скатывания человечества к грани выживания. Избежать непоправимого. Мир подошел к поворотному моменту развития. И дело не только в политике. Политика производна от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях, от технологий до социальной структуры общества, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики. От вопросов будущего энергетики до демографических изменений. От всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта - до абсолютно новых моделей экономического развития, - заявил глава государства.

Российский лидер признал, что сегодня перед нами стоят задачи срочные и острые Фото: REUTERS.

КАЧЕСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

По его мнению, совокупность вышеназванных причин создает условия для качественной трансформации.

- Все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить однозначно и в полном объеме. Хотя бы по той причине, что перечисленные изменения разворачиваются одновременно, а их воздействие на общество и государство противоречиво.

МАСШТАБ ПЕРЕМЕН ОГРОМЕН

Президент подчеркнул, что мы видим и понимаем, что масштаб перемен произошедших и грядущих огромен. Но вопрос в том, все ли видят, и все ли понимают?

- Сейчас много споров о будущем, часто с оттенком тревоги из-за непредсказуемости. Но человечество, хотя и ощущает большие изменения, по-настоящему еще не полностью осознало калибр вызова, с которым сталкивается. Это начало абсолютно новой реальности. Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами. Они неотделимы при этом друг от друга, - сказал российский лидер.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАТРАГИВАЮТ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Было указано, что речь не только о смещении баланса сил между державами или перераспределении экономического и технологического влияния.

- Изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, образ нашего существования, основы мировоззрения. Технологии открывают фантастические перспективы для преодоления и повышения качества жизни. Но они же выводят на новый уровень возможностей всеобщего уничтожения - в результате военных конфликтов, быстрой деградации окружающей среды или утраты контроля над запущенными технологическими процессами, - пояснил Путин.

РОСТ ВНУТРЕННЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

Объясняя, что такая атмосфера вызывает повышенную нервозность у людей и рост внутренней напряженности, он указал на неуверенность в завтрашнем дне.

- Одно из следствий - внутриполитическая лихорадка во многих странах. Классические партийные системы все меньше отражают быстро меняющуюся социальную структуру. А для любого государства внутренняя стабильность всегда важнее всего остального. И ради ее сохранения правительства могут предпринимать разные действия. В том числе, оказывающие влияние на положение дел вовне. Экспортировать нестабильность. Это лишь усугубляет накал международной среды, - высказал точку зрения президент.

ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ВЕРОЯТНО

Вслух прозвучало, что, несмотря на то, какой бы сценарий ни реализовался, продолжение международных конфликтов вероятно.

- Кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша. Но в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет меняться в лучшую сторону. К более стабильному демократическому и свободному многополярному международному порядку, - подарил надежду наш руководитель.

РИСКИ НА ПУТИ

Было подчеркнуто, что на пути к новому мироустройству возникнут разные риски для государств, сообществ, каждого человека.

- Это неизбежно. И минимизация рисков на любом уровне - сегодня основная задача. И ответственных лиц, принимающих решения в политике, в бизнесе, науке, в жизни. Ответственность их и в том, чтобы помочь людям осознать такие риски, быть к ним готовыми. Чтобы человек, семья не остались один на один с проблемами воссоединения. На меняющемся рынке труда, в цифровом пространстве и так далее, - сказал Путин.

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