Речь Владимира Путина на «Валдае» соответствовала времени Фото: REUTERS.

В четверг Президент России Владимир Путин произнес, пожалуй, главную политическую речь года. Адресована она была не только россиянам, но всему миру. Ведь на ежегодном заседании Международного клуба «Валдай» собрались политики, политологи и журналисты из разных стран. Сайт KP.RU собрал 10 главных посланий-размышлений президента - об Украине, СВО и возможном использовании ядерного оружия в ответ на угрозы НАТО.

Речь Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай». ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

1. МОМЕНТ ИСТИНЫ

- Тревожные тенденции, которые мы наблюдаем на международной арене, заставляют задуматься не о том, как обустроить мировое взаимодействие в будущем. А о том, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас. Чтобы избежать самых катастрофических сценариев, не допустить скатывания человечества к грани выживания.

Мир подошел к решающему моменту развития. Перемены происходят во всех областях, от любых технологий до социальной структуры общества, от климата и медицины до военного дела и искусственного интеллекта. Список можно продолжать долго. Все это создает условия для полной трансформации мира. И какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно.

Владимир Путин произнес, пожалуй, главную политическую речь года Фото: REUTERS.

2. ВЫНУЖДЕННЫЙ ШАГ

- Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий. Не надо было давить танками, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и духу. Есть очень много таких «не надо», но я остановлюсь. Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена встать с оружием в руках.

3. ОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было. Например, искусственный интеллект - как отразится его стремительное развитие на интеллектуальном уровне самого человечества? На его духовном, культурном наследии? Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение ИИ может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию - через использование кем-то настроенных алгоритмов. Привести к тупиковому и антигуманному цифровому тоталитаризму.

Другое направление - способность человека глубоко вмешиваться в то, что считалось прерогативами Создателя: генетические изменения организма, программирование поведения и даже способа мыслить. Необходимо объединять усилия стран и сообществ, чтобы совместно искать приемлемые решения этих крайне деликатных вопросов бытия.

Hа ежегодном заседании Международного клуба «Валдай» собрались политики, политологи и журналисты из разных стран Фото: REUTERS.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГИГАНТА

- Сейчас на фоне деградации международного права на крупные державы ложится огромная ответственность. Они способны изменить мировые тенденции: к предсказуемости и безопасности или же, наоборот, к углублению и обвалу всех проблем. И от того, насколько эффективно будет управление рисками на этапе резких изменений, зависит будущее всего мира и каждого человека.

5. СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- В ходе переговоров (с руководством СССР) в 1990 году немецкий политик Эгон Бар заявил: «Если не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на международную изоляцию». Как он предрекал, так в конечном итоге и получилось. И что предлагалось? Создать Совет безопасности, который должен включать практически всю Восточную и Центральную Европу. С участием и США, и СССР, причем с большими полномочиями. Хотел бы обратить внимание, что господин Бар думал тогда исключительно о будущем Европы…

Путин в ответ на агрессию со стороны Украины вспомнил фразу о фашисте и гранате Фото: REUTERS.

6. РУЖЬЕ НА СТЕНЕ

- Нежелание обратиться к подлинной дипломатии толкает к тому, чтобы поднять ставки, блефовать в надежде сломать оппонента через колено. Эскалация боевых действий - не новая практика, и она никогда не бывает односторонней. На провоцирующие шаги одних следует ответ. Спираль закручивается, разрушительные последствия растут. Это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не применят? Нет. Мы знаем: если ружье в начале спектакля висит на сцене, оно должно выстрелить. Мы же должны это иметь в виду. И сделать все, чтобы избежать этого.

7. УЛЬТИМАТУМ ДЛЯ НАТО

- Письма, которые МИД разослал (с угрозой применить ядерное оружие в случае блокировки Калининграда, подробнее - стр. 9. - Ред.), это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать. Это же не мы говорим о возможности войны с Россией в 2029 - 2030 году? Но слышим с той стороны постоянно. И все правильно написано в заявлении МИДа, в случае нападения на Россию немедленно появится вопрос применения всех вооружений. Неизбежно.

- Генсек НАТО на это отреагировал очень спокойно. Сказал, что мы не считаем это серьезным, - заметил ведущий «Валдая» Федор Лукьянов.

- Правильно. Если не считать серьезными их угрозы в наш адрес, - кивнул президент.

Путин заявил о необходимости договариваться о принципах нового мироустройства Фото: REUTERS.

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЕРЕМИРИЯ

- Киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили абсолютно мирные грузы... Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: давайте прекратим это. Они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата - теперь не нравится.

- А какой ответ мы можем дать утюгам? - лукаво улыбнулся ведущий Лукьянов.

- Ответ «нет».

9. БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?

- Украина не может существовать самостоятельно. Она вообще утрачивает элементы государственности. Управляется извне. И когда кто-то хочет воевать с нами чужими руками, это угроза. Не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но эту угрозу мы должны четко понимать и иметь в виду. И, конечно, Вооруженные силы России, военная разведка должны понимать, откуда эти угрозы исходят. Мы внимательно за этим следим.

10. ТРУДНОСТИ ПРОЙДЕМ

Не обошел президент и сложности в мировой экономике. По его словам, с ними сегодня сталкиваются все страны. Принято хоронить именно нас, в то же время государственный долг России составляет 17%, тогда как у той же Италии - 140%.

- Сложности есть, - сказал Путин. - Мы их видим и пройдем. Да, у нас были проблемы с инфляцией. Значит, мы раскрутили экономику, перегрели ее, но сознательно пошли на то, чтобы ее охладить, чтобы уменьшить инфляцию. Мы сознательно пошли на это.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ

Девушки и политики

Во время беседы Путина спросили, не смутил ли его визит Зеленского к Вучичу в Сербию.

- Девушек что-то может смутить! А нас ничего не смущает, мы тут политикой занимаемся.

Внуки и Китай

Президент рассказал, что однажды остался с председателем КНР Си Цзиньпином без переводчиков.

- Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово, и мы без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга без слов, - сказал президент и тут же добавил: - Ничего, внуки будут у меня работать как переводчики. Они говорят по-китайски.

Европа сама развалится

- Мы не хотим разваливать ЕС, хотим строить сотрудничество, - повторял президент в очередной раз. - Но кто-то запрещает отдельным странам развивать отношения с Россией, - сказал он.

Ведущий предложил: «Ну так раз запрещают, может быть, поразваливаем?» Но Путин только покачал головой: «Да не надо. Они сами развалятся».

Что такое «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» создан в сентябре 2004-го. Клуб объединяет интеллектуальную элиту мировой политологии и журналистики, чтобы искать решения важнейших проблем. За 20 лет на «Валдае» побывали интеллектуалы и мыслители из 84 стран мира. ХХIII заседание собрало 120 участников из 40 стран: США, Китая, Франции, Индии, Британии, Ирана, Германии, ЮАР…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мир подошел к поворотному моменту": главные заявления Владимира Путина на форуме Валдай

Выступление Владимира Путина на форуме "Валдай"

Стенограмма выступления президента России