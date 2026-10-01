Брошенный в Израиле Кирилл Сафонов обратился к Чулпан Хаматовой: "Люблю тебя…"

Чулпан Хаматова не смогла построить карьеру в Европе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Кирилл Сафонов внезапно признался в сильных чувствах Чулпан Хаматовой. Теперь поклонники гадают, неужели между актерами что-то есть?

Кирилл Сафонов поздравил Чулпан Хаматову с 51-летием. Актер признался ей в любви.

"Люблю тебя. С твоим характером, твоей невероятной внутренней силой, твоей смешинкой, твоей способностью одновременно быть совершенно простой и совершенно невозможной. С днем рождения, Чулпан!" - написал 53-летний Сафонов в блоге.

Данное сообщение вызвало недоумение у поклонников. Не секрет, что сейчас у Кирилла серьезные проблемы в отношениях с женой Сашей Савельевой. Супруги разъехались. Певица с сыном Леоном живет в России, а актер остался в Израиле.

У Кирилла Сафонова кризис в браке с Сашей Савельевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

"Было бы странно сейчас говорить, что у нас все прекрасно. Мы с Кириллом вместе много лет и действительно проходим непростой этап в отношениях", - откровенничала Савельева.

Что касается Чулпан, то после тайного побега из России она несколько лет проживала в Латвии, где у нее есть дом за 400 тысяч евро. Однако в Риге ей не удалось найти работу.

Недавно Хаматова переехала в США, где выходит на сцену с Андреем Бурковским и дочерью Владимира Машкова. При этом исполнять роль на русском языке Хаматова отказывается. По словам актрисы, сыграть свою героиню на русском языке для нее "невозможно". "Это просто невозможно из за всех этих нюансов и оттенков. У нас много приглашений сыграть эту постановку на русском во время гастролей по Европе, и я отказалась. Для меня это невозможно", - говорила актриса.

Она не скрывает, что работы у нее не так много, как хотелось бы. Потому радуется любой возможности заработать. Помимо театральной сцены актриса снимается. Вот только не все идет гладко. Так, на съемках в Лиепае украинская актриса дала понять, что не собирается с ней общаться. "Мы провели вместе два месяца. Для нее я была пустым местом. Мне было тяжело", - жаловалась Чулпан.

Ранее она с грустью отмечала: "Думаю, мне не так много осталось. Половина жизни прошла. А может, и больше. То, что предстоит, я хочу проживать, получая максимум удовольствия и радости".