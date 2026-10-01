Борисов и Янковский с женами, элегантная Паулина Андреева и хаос на красной дорожке: как прошла премьера фильма «Битва моторов»

Премьера фильма «Битва моторов» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Вечером 1 октября в Москве прошла премьера масштабного фильма «Битва моторов». Презентацию посетили исполнители главных ролей: номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, Паулина Андреева, Иван Янковский и звездные гости. Организаторы постарались и стилизовали весь кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате. О том, как одна из главных премьер года превратилась в хаос, читайте в материале KP.RU.

Начиналось все красиво: красную дорожку расстелили прямо с улицы через весь первый этаж, далее по лестнице и наверх. Сам кинотеатр украсили роскошными бархатными алыми занавесами, поставили ретро-машины, включили теплые желтые лампы. Красота!

Но ковровую дорожку на первом этаже сделали ровно до раздвижных дверей, а дальше зрители уходили направо, а звезды – налево. Потом, раздевшись в вип-гардеробе, артистам нужно было вернуться на никак не отгороженную часть дорожки, быстро убежать на второй этаж, пройти через фотографов и пообщаться с корреспондентами на еще одном огрызке дорожки. И вот тут-то и случилась главная засада! После позирования большинство гостей попросту уходили за баннер и не возвращались.

Звездные гости общались лишь с несколькими журналистами, которым посчастливилось пролезть в зону для фото, а когда остальные поняли, что на отведенном им огрызке ловить нечего, ринулись к ним. Как итог – десятки людей, жуткая давка и впустую потраченное время. Журналисты жаловались друг другу на организацию и отсутствие интервью. Абсолютно непонятно, зачем было звать так много прессы, делить дорожку на двое и переворачивать все с ног на голову. Все-таки подобные мероприятия предполагают работу там корреспондентов. И именно о них совершенно не подумали. Зато фоточки получились красивые…

Отдельно хочется отметить, что ту часть дорожки, что выделили для прессы, пафосно огородили, расставили охрану. Не дай бог нога оператора ступит на ковер! Зато от сотен людей в холле артистов защищали хрупкие девушки-организаторы.

При этом нужно отметить, что состав гостей был очень даже впечатляющий. Одной из первых вышла элегантная Паулина Андреева в черном утонченном платье, Юра Борисов появился со своей женой Анной и детьми, а Иван Янковский с супругой Дианой Пожарской.

На премьеру пришел сыгравший в фильме молодой актер Антон Рогачев со звездой сериала «Папины дочки. Новые» Полиной Денисовой, на которой женился буквально на днях. Также по подобию красной дорожки прошли: Федор Бондарчук, Сергей Романович, Константин Эрнст, Тина Канделаки, Артем Дзюба, Алексей Гуськов и другие звезды.

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