Дмитрий Дибров и Екатерина Гусева рассказали «Комсомолке» историю своего знакомства. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«У всего есть год спустя», - недавно заметила бывшая жена Дмитрия Диброва Полина, комментируя, как после развода изменился 66-летний телеведущий. Дмитрий сейчас счастлив со своей 43-летней спутницей, звездным нутрициологом Екатериной Гусевой. За плечами Екатерины тоже развод и трое детей.

Кроме любовной истории Диброва и Гусеву связывает общий проект. По словам их подруги, певицы Анны Калашниковой, пара в стенах дома Дмитрия запустила реалити-шоу о ЗОЖ «Перезарядка». В нем телеведущий будет не только худеть, но и философствовать о жизни. Калашникова - одна из участниц реалити, она тоже хочет скинуть пару кило. Обо всем этом они рассказали в студии Радио «Комсомольская правда».

Подруга Диброва Анна Калашникова уверена: Дмитрий встретил настоящую любовь. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«Завтракаю сельдереем»

М. Ремизова: Дмитрия не узнать: постройнел, помолодел...

Д. Дибров: Я встретил Катю. Встретил-то я ее давно, но так, чтобы прямо спросить у нее, как бы мне убрать символы изобилия с моего живота, такого не было. Видимо, сейчас пришло время. Помимо здорового питания Катюша посоветовала мне сдать анализ под руководством профессора-кардиолога Каневской. И уже профессор назначила мне уколы для похудения.

А. Калашникова: После 30 лет сложнее держать себя стройной. Мне Екатерина помогла без уколов, я реально постройнела. Просто немного поменяла питание.

Д. Дибров: Нам не удастся все свалить на пилюли или уколы, как это предлагают шарлатаны. Все в комплексе. Знаете, чем я завтракаю теперь каждый день? Сельдереем.

М. Ремизова: Звучит как-то грустно...

Д. Дибров: В том-то и дело, что мне сейчас, кроме сельдерея, больше ничего с утра не хочется. Позавтракал и бегу к себе в мастерскую, где я клею японские линкоры времен Второй мировой. А с недавних пор еще бегу в объятия нашей съемочной команды. В мой дом, откуда убежала жена, пришла съемочная группа. И Катюша - соведущий этой программы.

Дмитрий Дибров Фото: Михаил ФРОЛОВ.

М. Ремизова: Вы же рок-н-ролльщик, хулиган, как-то сельдерей с вами не ассоциируется.

Д. Дибров: Я еще и на гитаре играю. Здоровый образ жизни начинается со здорового образа мыслей. Я еще в реалити буду рассказывать, что читать, что слушать. И, конечно, люди увидят, как Дибров просыпается, что он ест, что пьет. Ко мне в дом будут приходить доктора. Очень надеюсь, придет мой друг, академик Марк Аркадьевич Курцер, его клиника находится через дорогу от моего дома.

М. Ремизова: Люди скажут: видимо, скоро Дмитрий и Екатерина пойдут к Курцеру в роддом.

Д. Дибров: За дочкой! Вполне возможно!

Е. Гусева: Наш организм - сложная система. Важно и ментальное здоровье. Хобби Дмитрия, в том числе сборка моделей линкоров, игра на музыкальных инструментах - это все работает на мелкую моторику. Это профилактика деменции, Альцгеймера.

Уговорил сына избавиться от дредов

Д. Дибров: Сейчас интернет правит бал, хотя мне это стыдно говорить как академику отечественного телевидения. Ничего, поработаем в интернете. Мой старший сын Саша учится в 11-м классе и планирует поступать в Институт телевидения и радио. Благодаря нашему реалити он не выходя из дома получит уроки телевизионной практики.

А. Калашникова: Дети Кати тоже будут участвовать в шоу?

Д. Дибров: Да. Катина старшая дочка и младшая, ей 5 лет. И дети Товстика (Роман Товстик, бизнесмен, новый мужчина Полины Дибровой. - Ред.) тоже охотно приходят в мой дом. Двое моих детей точно будут участвовать (у Полины и Дмитрия трое сыновей - 16-летний Александр, 13-летний Федор и 11-летний Илья. - Ред.). Они у меня с детства снимаются.

Е. Гусева: Хочу добавить, как Дима общается с детьми. У меня еще есть средний сын, возраста младших сыновей Димы. Они дружат и все вместе просто разносят бассейн в доме Диброва. Но при этом Дима собирает всех за столом, читает Чехова, знакомит детей с классикой. Они читают по ролям. Это очень здорово.

Екатерина Гусева Фото: Михаил ФРОЛОВ.

М. Ремизова: Дмитрий, я слышала, что ваш сын Саша пытался свои дреды отвоевать, не хотел стричься.

Д. Дибров: Да. Я сделал все, чтобы он был битломаном и любил Боба Марли. Но я сказал Саше: люди моего цеха, к сожалению, иногда зарабатывают на жизнь непочтительными высказываниями обо всем на свете. Они не вспомнят Боба Марли, они не будут знать его дискографию. Но они скажут: «Дреды у сына Диброва? Ямайка? У Диброва сын - наркоман?» Хотя Саша в жизни не видел эту гадость. У нас даже водка безалкогольная стоит в холодильнике.

М. Ремизова: У детей питание тоже поменялось? Какие полезные привычки привила им Катя? И как?

Е. Гусева: Главное - на детей не надо давить. Мы сами для них должны быть примером. Я, когда отучилась на нутрициолога, стала запрещать детям сладкое. Однажды мне позвонил классный руководитель (сын тогда учился в первом классе), говорит: «Ваш ребенок подобрал за мальчиком чупа-чупс, практически из помойки». И я поняла свою ошибку. Нет продуктов, которые нас убивают, нет продуктов, которые нас лечат, все должно быть в балансе. Если вы раз в месяц позволите ребенку съесть чупа-чупс, но только не ежедневно, не будет ничего страшного. Наоборот, он потеряет интерес к этому. Наш мозг всегда тянется к тому, что нельзя.

«Нас познакомила Полина»

М. Ремизова: Как вы познакомились? Говорят, вас познакомила бывшая супруга Полина.

Д. Дибров: У нас есть общая знакомая, психолог. Она пригласила нас с Полиной в гости. Там была Катюша со своим мужем. Я влюбился сразу. Но мало ли что мне понравилось... У меня была Полина. Казак уж если берет казачку - все. Что получилось - то получилось, Полина имеет на это право. Я не рабовладелец. Тут одна дурочка, которая зарабатывает на жизнь астрологическим шарлатанством, говорит: «Я понимаю Полину. С Дибровым ей было тяжко, он все время шпарит заумные вещи. Ей было скучно, хотелось развлекаться». Вот она и пойдет развлекаться, я чувствую, довольно скоро...

Е. Гусева: Я разошлась со своим супругом за пару лет до Димы с Полиной. А познакомились мы с Димой три года назад.

Д. Дибров: Тут мы не сходимся в версиях. Якобы Полина пришла к нашей подруге и сказала: «Ты можешь пригласить Катю к себе на кухню? Кажется, Диме нравится Катя».

Е. Гусева: Я не согласна с этой версией. Я спрашивала у подруги, было ли такое. Она говорит: «Нет. Полина просто сказала, что ты Диме нравишься. Не просила тебя приглашать».

А. Калашникова: Полина мне недавно сказала: «Я так рада, что у Димы достойная женщина рядом». Приятно, что она до сих пор переживает за тебя. Говорит: «Катя о Диме заботится. Я так счастлива, что он наконец-то прекратил вредничать и убивать себя».

Полина Диброва родила шоумену троих сыновей - Александра, Федора и Илью. Фото: Личная страница Полины Дибровой в соцсети

«Был на грани жизни и смерти»

А. Калашникова: Дмитрий, а что сейчас с твоим домом? Ты же его продавать хотел. Название «Вилла Полина» не сменил?

Д. Дибров: Я не сожалею ни об одной секунде, которую провел с Полиной. У нас трое детей. Вон у Катюши какие прекрасные дети. Супруг - донской человек, погиб. Ребята, что нам теперь делать? Мы должны жить.

Дом Дмитрия Диброва с названием «Вилла Полина». Фото: Социальные сети

Да, я выставил дом на продажу. За такую цену, как ты понимаешь, никто его не купит (сначала телеведущий запросил 725 млн руб., затем снизил цену до 602,4 млн. - Ред.). Дом того стоит, для меня он бесценен. Пусть стоит и продается. А менять название? Послушай, я не откажусь ни от одного моего ребенка. Хотя идиоты пишут: давайте проведем ДНК, может, у него рога уже давно. Это вряд ли. Я верю Полине. И вилла моя носит имя «Полина». Нельзя - сегодня «Полина», завтра «Катя». Нет, она была задумана как родовое гнездо детей. Если меня, не дай бог, кондратий хватит, кому это все достанется? Им, детям. Когда мы с Катюшей захотим, мы построим виллу «Екатерина». Это уже будет огромное поместье.

Е. Гусева: Сейчас мы с Димой вместе не живем, и в этом даже есть изюминка. Успеваем соскучиться друг по другу. И каждый из нас успевает в своих задачах - дети, кружки, няни. Потом, вечером уже, после своих дел Дима мне пишет: «Приедешь?» И тогда начинается наше время.

А. Калашникова: А со спортом у нас что? Я знаю, у тебя тренажерный зал в доме, но ты туда не захаживал.

Анна Калашникова уверена, что Екатерина покорила Дмитрия своей заботой и модельной внешностью. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Д. Дибров: Теперь захаживаю. Мы хотели бы с Катюшей показать, что не надо отбивать хлеб у паспортисток. Не надо считать даты своей жизни. Тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь. Когда мы с Катюшей входили в нашу совместную жизнь, у меня верхнее давление было 270. Нижнее - 120. А что, мне не больно? А что, у меня не было трагедий? С меня все как с гуся вода?

Я не обвиняю Полину и признаю за ней право уйти. Тем более она ведет себя очень благородно. Мы списываемся, у нас прекрасные отношения. Но мы списываемся только по поводу детишек. И никогда ни я, ни она не настраивали детей друг против друга и не собираемся этого делать.

М. Ремизова: А что с цифрами давления? Они же какие-то смертельные.

Д. Дибров: Катюша, когда увидела их на тонометре, пригласила к участию в моей жизни гениального врача. И сейчас - 130 на 80. Спорт, конечно, не помешает, но я бы посоветовал начинать перезагрузку с башки. Надо полюбить что-нибудь больше себя. Главное, чтобы вам было ради чего жить и работать. Когда мы теряем счет времени, значит, мы полюбили что-нибудь важнее себя. И генштаб в нашей башке мобилизует весь остальной организм.

И еще одно. Ты должен приносить пользу. Прекрати торчать перед зеркалом, ты никому этим пользы не приносишь. Ты должен найти, чем бы ты мог быть полезен, желательно максимальному числу людей. И если полезен - делай это. И сразу здоровье появится.

Иногда спрашивают, на сколько лет я себя сейчас чувствую... Рядом с Катей я чувствую ракету, внутри которой я приготовился к старту, к прыжку в неизведанное.

Дмитрий Дибров Фото: Михаил ФРОЛОВ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Скинул 10 килограммов

А. Калашникова: Дима, сколько благодаря Кате ты скинул килограммов?

Е. Гусева: Уже больше десяти. Но мы идем к этому через анализы и специальное питание, потому что иначе мы можем худеть за счет белка, а значит, за счет нашего здоровья.

М. Ремизова: В вашем блоге я прочитала, что можно и пельмени есть, но в формате здоровой тарелки.

Е. Гусева: И вареники, и кусок пиццы. У нас есть белки, жиры, углеводы, мы должны за день все это съедать. От белков ни в коем случае нельзя отказываться. Это наши мышцы. Нельзя отказываться от углеводов, они дают нам энергию. Поэтому люди, которые сидели на безуглеводных диетах, чувствовали себя вялыми, у них не было сил. Я за полноценный рацион. У нас есть тарелочка, половину должны занимать овощи, клетчатка, вторую половину - белок и углеводы. Например, кусок хорошего мяса и гарнир. Кстати, картошка оправданна. Но только не жаренная в масле.

Спецкор «КП» Мария Ремизова вручила гостям редакции наши фирменные сувениры. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Д. Дибров: Еще важный момент. Мы в России. Нам без выпивки, увы, не прожить. Но никакой водки, никаких коньячков, ничего 40 градусов. А вот бокальчик сухого красного или белого вина за обедом можно.

Е. Гусева: Ни один врач не скажет, что вино - полезный продукт. У нас же как русские люди привыкли? Если разрешили, значит, будем до зеленых ушей пить. Мы должны ориентироваться на европейское гастрономическое винопитие. Если это дополняет прекрасную еду или это романтический вечер при свечах, то почему бы не выпить бокал вина.

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