Дома Дмитрия Диброва и Стивена Сигала. Фото: ЦИАН

Кажется, что мода на огромные шикарные особняки, на содержание которых уходят миллионы, прошла. В наше время люди выбирают дома поменьше и по более демократичным ценам. И даже звездные владелицы никак не спасают ситуацию. За последний год сразу несколько артистов выставили свои имения на продажу, которые, правда, никто не хочет покупать. В их числе: Григорий Лепс, Дмитрий Дибров, а также Стивен Сигал. Знаменитый замок Аллы Пугачевой и вовсе стоит в запустении уже четыре года…

Замок Пугачевой в деревне Грязь и дача на Истре

Замок Аллы Пугачевой и ее мужа-иноагента Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь был выставлен на продажу еще в 2022 году после того, как семья покинула Россию и переехала жить на Кипр. Первоначальная цена за шестиэтажный особняк в готическом и викторианском стилях площадью 1857 кв. м и территорией 212 (!) соток составляла 1 млрд рублей. В прошлом году сообщалось, что цену упала в два раза. Но желающих так и не нашлось. А позже стало известно, что звездное семейство сняло дом с продажи, так как там хранится много очень дорогого антиквариата.

Замок в деревне Грязь Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Помимо многочисленных спален, в доме есть кинотеатр, обсерватория, бассейн, спа-зона, грузовой лифт.

Полина Диброва, ставшая гостьей подкаста радио «Комсомольская правда» — «Обсуждаем, но не осуждаем», рассказала, что неоднократно бывала в замке Аллы Пугачевой.

«Мы туда ездили и с Дмитрием, и с Романом. Для меня обстановка необычная. Жить бы я там точно не смогла. Но интересно. Я не представляю людей, которые сейчас приобретут этот замок. Может быть, для каких-то событий, каких-то тематических вечеринок, то есть, для ивент-мероприятий. Может быть, захочет какой-то большой поклонник Аллы Борисовны и ее семьи. Но вообще мода на огромные дома ушла, так как их очень дорого обслуживать. Я сама живу на Рублевке, и все коттеджи, которые там продаются, стоят», — рассказала KP.RU Полина Диброва.

Алла Пугачева у расписанной в ручную стены замка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Напомним, что строительство замка длилось около семи лет и было завершено 15 лет назад. Уже четыре года в доме никто не живет, и, вероятно, он нуждается в частичной реставрации.

Звездный продюсер Гера Иващенко в том же подкасте «Обсуждаем, но не осуждаем» предложил сделать из запустевшего замка музей.

«Мой продюсерский совет уже наполовину иноагентской семье – перевести все это в ИП, присвоить статус музея и организовывать там экскурсии. Я бы сам посмотрел и снял бы обзор, и люди бы туда ездили. А деревня Грязь приобрела бы какой-то потенциал. Можно даже присвоить дому, как некому символу уходящий эпохи, государственный статус. Потому что нет уже смысла строить эти дворцы», — поделился мнением Гера Иващенко.

Есть второй дом Пугачевой, который также не могут продать. Речь про знаменитую дачу певицы на Истре в деревне Бережки. В 2014 году Алла Борисовна подарила четырёхэтажный особняк площадью 760 кв. м с бассейном, кинозалом и собственным пирсом внуку Никите Преснякову. Как известно, Никита еще в 2022 году переехал жить в Штаты. А дачу уже длительное время безуспешно пытаются продать. Изначально стоимость составляла 150 млн рублей, но затем цена упала до 110-125 млн рублей.

Вилла «Полина» Дмитрия Диброва

66-летний Дмитрий Дибров развелся с супругой Полиной в сентябре прошлого года, а в ноябре ведущий выставил на продажу роскошную семейную виллу, названную в честь бывшей жены. Первоначальная цена двухэтажного дома площадью 1200 кв. м, расположенного в деревне Лапино, составляла 570 млн рублей. Но впоследствии Диброву пришлось снизить стоимость на 71 млн рублей.

Фото: ЦИАН

«Этот дом не продан. Дмитрий со старшим сыном там сейчас живут, — рассказала KP.RU Полина Диброва. — Я понимаю, что у него нет возможности содержать виллу в том же формате, как раньше. Цена поставлена такая, что его, конечно, так просто не продашь. Скажу сразу, что в ценообразовании я не участвую, так как это дом Дмитрия. Понятно, что он вложил туда всю душу, но это дорого для тех, кто там жил, а не для потенциальных покупателей».

Сама 36-летняя Полина сейчас живет в съёмном доме вместе с младшими детьми и новым возлюбленным Романом Товстиком. По мнению Дибровой, большие и навороченные дворцы сейчас уже никому не нужны.

«В наше непростое время даже те люди, у кого есть деньги на такие домины, вряд ли будут покупать коттедж медийного человека. Зачем светиться и привлекать внимание к своему кошельку?» — рассуждает бывшая жена ведущего.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Есть у Полины и другая версия — почему Дибров установил такую цену.

«На мой взгляд, Дмитрий еще поставил такую стоимость, чтобы его не продать… А вдруг что-нибудь изменится?» — предположила Диброва.

Добавим, что Дмитрий не раз заявлял, что всегда примет Полину обратно. Добавим, что почти 17 лет назад Дибров построил роскошную виллу для семьи. Именно здесь родились все трое сыновей Дибровых.

Фото: сайт cian.ru

Фото: сайт cian.ru

Фото: сайт cian.ru

На первом этаже находятся просторная гостиная с камином и роялем, обеденная зона на восемь человек и кухня. Там же расположен холл, где висят знаменитые качели. На втором этаже коттеджа имеются две детские, три просторные ванные комнаты, две сауны, пространство с огромным диваном для отдыха, две спальни для взрослых. Есть также ботанический сад, солярий и бассейн.

Резиденция Григория Лепса

Фото: Интернет-сервис для размещения объявлений

В апреле этого года стало известно, что 63-летний Григорий Гепс продает свою загородную резиденцию площадью более 4000 кв. м, включающая два особняка — за 1,5 млрд рублей. Дома, построенные в тайском стиле, находятся в подмосковном поселке «Третья охота». В одном из коттеджей расположены спальни, а другой служит, своего рода, кабинетом артиста. Плюс там есть музыкальная студия, гостевые комнаты, столовая и помещение для хранения большой коллекции икон Григория.

Почему же Лепс решил продать роскошную резиденцию? Об этом в интервью «Комсомольской правде» ранее рассказывал продюсер Евгений Морозов, руководитель компании «Ру-концерт» и давний знакомый Лепса.

«Гриша не просто так строил два дома. Как всякий профессиональный музыкант, он мечтал о собственной студии. В 2010-х студия Лепса действительно была воплощением мечты для музыканта такого уровня. Там в студии звукозаписи только один пульт стоит 10 миллионов долларов. Это была лучшая студия в России, где записывались многие музыканты, друзья Григория. Лепс потратил на оборудование большие деньги. Но в последние годы в музыкальной индустрии случился переворот — появились технологии искусственного интеллекта», — рассказал «Комсомолке» Морозов.

В настоящее время потребность в дорогих и навороченных музыкальных студиях отпала, так как многие потребности закрывают ИИ-технологии. Поэтому, в окружении Григория сомневаются, что кто-то захочет купить его студию.

Дом Стивена Сигала

Фото: сайт cian.ru

Фото: сайт cian.ru

Фото: сайт cian.ru

Фото: сайт cian.ru

Фото: сайт cian.ru

Фото: сайт cian.ru

Стивен Сигал не раз заявлял о любви к России и своих русских корнях. В 2016 году звезда американских боевиков получил паспорт РФ, а с 2018-го работает спецпредставителем МИДа по гуманитарным связям с США. В России у 73-летнего актера есть недвижимость: двухэтажная резиденция на Рублевке, а также земля в Краснодарском крае. В наше стране у Стивена и его сына Доминика имеется бизнес. Более того, наследник голливудской звезды женился на россиянке Айрин Даниловой.

В начале 2026 года стало известно, что Сигал выставил на продажу дом в подмосковном поселке Усово на Рублёво-Успенском шоссе за 700 млн рублей. По слухам, актер перебрался в другой коттедж неподалёку.

Впрочем, желающих купить роскошный особняк так и нет. И даже фото Стивена в объявлении никак не помогло. В итоге цену пришлось снизить на 50 млн рублей.

Интерьер дома, расположенного в 10 км от МКАД, выполнен в стиле современной американской классики. Просторные комнаты с панорамными окнами в пол обставлены мебелью из натурального дерева. В отделке также присутствует натуральный камень. На первом этаже находятся холл, гостиная, кухня, кинотеатр, гостевой с/у, кабинет, гардеробная, прачечная и тд. Имеется и винная комната. На втором этаже — три просторные спальни с гардеробными комнатами. Есть также гостевой дом с баней, сауной, душевой и спальней. Еще на территории можно найти беседку для барбекю.

*Максим Галкин — признан иностранным агентом на территории РФ.

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