Балы, ядра, пушки и Москва, спаленная пожаром: Что мы узнали из трехминутного трейлера «Войны и мир» Сарика Андреасяна

Кадр из трейлера фильма «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна

Еще два года назад стало известно, что сразу два российских режиссера принимаются за экранизацию «Войны и мира»: плодовитый и энергичный Сарик Андреасян делает большой фильм (как по «Онегину»), а неспешный и скрупулезный Владимир Урсуляк — сериал.

Работа спорилась, постановщики тщательно отбирали на главные роли артистов, к которым привыкли, и, конечно, молодых звездочек. И если еще Урсуляк находится на стадии съемок (Бородинской битвы на натуре), то Андреасян идет с небольшим опережением — и на днях выпустил большой трейлер, который длится более трех минут: в нем показан первый бал Наташи, дуэль Пьера, батальные сцены и многие-многие другие ключевые события. KP.RU изучил ролик внимательно.

Кадр из трейлера фильма «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна

Начинается видео с важнейшей сцены — неба Аустерлица, как учили нас в школе — тяжелого ранения Андрея Болконского (Станислав Бондаренко), который переосмысляет действительность, лежа на спине и в крови. В руках — знамя, рядом, в дыму боя, просматривается фигура Наполеона, которого он защищал даже перед отцом.

Кадр из трейлера фильма «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна

— Как же я не видал прежде этого высокого неба? — думает адъютант Кутузова. — И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!

Показано и знакомство огромного и неуклюжего Пьера Безухова (Николай Шрайбер) с Болконским, и первая встреча Андрея с юной и целомудренной Наташей Ростовой (Полина Гухман), которой офицер восхищается во время игры на рояле.

— Эта девушка — настоящее сокровище, — сватает Безухов красавицу другу.

Кадр из трейлера фильма «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна

Видит зритель и красивейшие балы в сверкающем роскошью и императорским лоском Екатерининском дворце, и снятое передовым способом с коптера огромное поле боя, где русские противостоят европейским полкам Наполеона. Будет и немало графики — к примеру, Адмиралтейство явно и довольно натурально отрисовано.

Кадр из трейлера фильма «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна

Показаны и разборки Безухова с женой — обольстительницей Элен Курагиной (Елизавета Моряк), что кладет глаз на кутилу Долохова (Антон Момот) и открыто признается мужу, мол, без любовников жить сложновато. Нелепая дуэль Пьера и Федора тоже мелькает.

Кадр из трейлера фильма «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна

— Война, меняющая судьбы. Любовь, меняющая историю, — звучат слоганы трейлера наравне с антиметропольной тульской философией Льва Толстого: «Россия — не в Москве, она в сердцах ее сынов».

Со спины виден и Наполеон (Сергей Савлук), взирающий на Москву, спаленную (Кутузовым) пожаром — в данном случае не без помощи ИИ.

Кадр из трейлера фильма «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна

— Пока есть жизнь — есть счастье, — завершается ролик еще одной мудростью писателя.

На большие экраны «Война и мир» Сарика Андреасяна выходит 18 февраля 2027 года.

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