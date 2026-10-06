600-й космонавт планеты возвращается домой

Космонавт Андрей Федяев. Фото: NASA / Global Look Press

Российский космонавт Андрей Федяев возвращается на Землю: приводнение экипажа Crew12 ожидается в четверг, 8 октября, около 18 часов 30 минут по московскому времени. Андрей Федяев пробыл на МКС 8 месяцев.

Прямо сейчас на МКС очень людно: когда вы видите на ночном небе яркую звезду, неспешно летящую с запада на восток, знайте, что внутри "звезды" - 11 человек. Это экипаж миссии Crew12, которая прибыла на МКС в феврале; это космонавты миссии Союз МС-29, взлетевшей с Байконура в разгар лета; и это новая миссия Crew13, прибывшая буквально на днях.

Теперь – пересменка: миссия Crew12 летит домой, Crew13, понятное дело, остается.

На станции уже произошла «смена власти». В роли командира всей МКС выступала Джессика Меир из экипажа Crew12. Но она, как мы уже сказали, улетает, поэтому командование принял наш Петр Дубров из Союза МС-29. Джессика передала Петру символический ключ, как «градоначальнику звездного дома», а Джек Хэтуэй (тоже из Crew12) ударил в колокол, традиция такая. Случилось все это 4 октября, в годовщину запуска Спутника-1, о чем Петр Дубров не преминул вспомнить.

Как сообщает НАСА, отстыковка Crew12 назначена на 7 октября. Приводнение (по американской традиции, садиться предпочитают на воду) планируется 8 октября, около побережья Калифорнии. Из россиян на МКС, таким образом, остаются Петр Дубров, и он там главный, что приятно; Анна Кикина, а также Сергей Тетерятников, прибывший с Crew13.

Андрей Федяев – первый в истории российский космонавт, который летал на корабле Crew Dragon дважды. Ему вообще везет на круглые цифры: во время первого полета, в 2023 году, он стал 600-м космонавтом планеты. Андрей родился на Урале, он летчик, был помощником командира воздушного судна. В этой миссии работал бортинженером, то есть отвечал за бесперебойную работу оборудования.

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