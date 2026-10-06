Владимир Путин примет участие в саммите глав государств СНГ: Юрий Ушаков раскрыл детали поездки

Саммит глав государств СНГ, в котором примет участие и Владимир Путин, состоится 8–9 октября в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане. Фото: REUTERS.

Саммит глав государств СНГ, в котором примет участие и Владимир Путин, состоится 8–9 октября в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.

Впрочем, встречи и мероприятия начнутся еще до официального открытия. 7 октября пройдут международные форумы «Роль женщин в поддержании мира и достижении устойчивого развития» и «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели устойчивого развития». В их работе примет участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В тот же день состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ с участием главы российского МИД Сергея Лаврова.

Прибытие глав государств ожидается с 8-го октября. Свое участие подтвердили 9 лидеров стран СНГ. Помимо Туркменистана и России, это президент Азербайджана, премьер-министр Армении, президент Белоруссии, президент Киргизии, президент Казахстана, президент Таджикистана, президент Узбекистана.

«И впервые в истории СНГ на заседании саммита в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан», — анонсировал помощник президента России Юрий Ушаков.

На вечер запланирован фестиваль национальных блюд стран СНГ и официальный прием от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. «Мероприятие это будет сопровождаться концертной программой, потом фейерверк. Все будет пышно и красиво», — сообщил Ушаков.

Основная программа саммита намечена на 9 октября. Сначала лидеры встретятся в узком составе, затем состоится заседание в расширенном формате с участием представителей СМИ. Участники обсудят взаимодействие в рамках СНГ, председательство в объединении в 2027 году и дату следующего заседания Совета глав государств.

Как предположил помощник президента России, в закрытом формате лидеры смогут обсудить широкий круг вопросов. «В том числе мы не исключаем, что по просьбе лидеров наш президент проинформирует о текущей ситуации в украинском конфликте», — заявил он.

Отдельно 9 октября состоится Каспийский экологический саммит с участием лидеров пяти прикаспийских государств. Его главной темой станет экологическая безопасность Каспийского моря, в том числе проблема его обмеления.

На полях мероприятий Владимир Путин проведет двусторонние переговоры. В программе запланирована встреча российского президента с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в формате тет-а-тет. После завершения саммитов Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Не исключены и другие краткие или неформальные контакты российского лидера с коллегами из стран СНГ.

«Обычно на больших международных мероприятиях проводятся двусторонние встречи. Эти встречи могут быть и на ногах, и за столом — лидеры будут договариваться о них по ходу работы двух саммитов», — отметил Юрий Ушаков.

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