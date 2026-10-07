Ловушка ожирения: почему воспаление в организме мешает выбирать здоровую еду

Скрытое воспаление стимулирует покупать фастфуд Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Около половины людей с лишним весом живут с хроническим скрытым воспалением. Нейробиологи из Университета Радбауд (Нидерланды) выяснили, что именно оно снижает готовность прикладывать усилия, в том числе ради правильного питания. В результате человеку биологически проще купить фастфуд, чем готовить овощи. Но вредная еда лишь усиливает воспаление, замыкая порочный круг.

КАК ПРОВОДИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ

Нейробиологи наблюдали за 150 женщинами с тяжелой формой ожирения. У половины из них в крови было диагностировано скрытое воспаление, у остальных - нет.

Участницам предлагали выбирать еду (как здоровую, так и вредную) двумя путями. «Легким» (без усилий) или «сложным» (нужно постараться). И все это время заменяли активность мозга в МРТ-сканере. Оказалось, что женщины с воспалением значительно чаще отказывались от вариантов, которые требовали усилий.

Затем части женщин с воспалением дали противовоспалительный препарат, а части - плацебо. Те, кто получил настоящее лекарство, стали чаще выбирать «трудоемкие» варианты.

Объяснение коварного эффекта скрытого воспаления, как отмечают авторы исследования, может быть таким. Лишний вес, особенно жир на животе, и обилие сахара в рационе запускают воспаление. Воспаление «гасит» мотивацию, человек выбирает готовую калорийную еду, вес растет, а воспаление усиливается.

Лишний вес, особенно жир на животе, и обилие сахара в рационе запускают воспаление. Воспаление «гасит» мотивацию, человек выбирает готовую калорийную еду, вес растет, а воспаление усиливается. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

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Снижение веса уже уменьшает воспаление. Как показали более ранние матаанализы, потеря даже 5% массы тела существенно снижает маркеры воспаления в крови (уровень интерлейкина-6 и часто С-реактивный белок).

Что поможет:

1. Противовоспалительное питание

Лучше всего изучена средиземноморская диета. Она доказанно снижает уровень С-реактивного белка и интерлейкина-6.

Нужно чаще включать в рацион:

- Разноцветные овощи, ягоды и фрукты (минимум 400-500 г в день)

- Цельные злаки, бобовые, орехи и семена

- Жирную морскую рыбу (2–3 раза в неделю)

- Оливковое масло (как основной жир)

- Ферментированные продукты (если не вызывают дискомфорта)

! Ограничить или исключить:

- Фастфуд и ультрапереработанную еду

- Сладкие напитки, сахар, рафинированные углеводы

- Красное и переработанное мясо (сосиски, колбасы)

- Трансжиры и избыток насыщенных жиров

2. Двигайтесь регулярно

Достаточно 150 минут в неделю умеренной аэробной нагрузки (ходьба, плавание, велосипед). Это снижает воспаление, повышает чувствительность к инсулину и помогает бороться со стрессом.

3. Спите и управляйте стрессом

Хронический стресс и недосып поднимают уровень кортизола, который подстегивает воспаление. Помогают здоровый сон, дыхательные практики, прогулки и общение для расслабления.

4. Облегчить здоровый выбор

Поскольку воспаленный организм подсознательно ищет легкие пути, можно снизить «цену усилий» для полезных привычек:

- Готовить простые блюда (супы, салаты, запеченную рыбу/птицу).

- Еда без телефона и телевизора, пищу не заглатывать, а пережевывать.

5. Обратиться к специалистам

Если есть выраженное ожирение, постоянная усталость, боли в суставах стоит обратиться к эндокринологу и диетологу.

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