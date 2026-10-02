Фото: REUTERS.

Утро в Киеве началось с пробок. Южный мост перекрыт в обе стороны, на мосту Патона закрыто движение с правого берега на левый, на мосту Метро машинам оставили одну полосу в сторону правого берега. На остановках толпы, часть людей бросает автобусы и идёт пешком. Украинские паблики пишут про такси до 2300 гривен за поездку с берега на берег.

По Южному за сутки пришлись три попадания. Днём 1 октября два дрона легли у опорной части. Вечером удар пришёлся на полотно: мэр Киева Виталий Кличко перечислил повреждённые опору, отбойник, бетонное ограждение. Ночью — третий. Минобороны назвало цель автожелезнодорожным мостом, по которому идут переброски войск и военных грузов на Донбасс.

Об ударах по Патона и Метро никто не сообщал. Но закрыли и их. Причём мэрия и военная администрация не сошлись даже в том, в какую сторону закрыт Патона.

Мост не обязательно обрушивать. Хватит и того, что по нему боятся ездить. Южный признали ограниченно работоспособным ещё в 2021-м, а по весенней оценке этого года без ограничений в Киеве работал только Дарницкий мост, Метро и Патона числились самыми проблемными. Они и без ударов умудрились их ушатать.

Каждое попадание ложится на уставший металл, и инженеры обязаны закрывать движение до осмотра. Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию, в комментарии DW признал: Южный — главная грузовая артерия через Днепр в Киеве. Через него сшиваются правобережные трассы на Одессу и к венгерской и словацкой границе с левобережной харьковской, которая ведёт дальше на Изюм и Славянск. Поэтому киевская пробка — ещё и задержка на стыке западного тыла с восточным фронтом.

Советник Зеленского Сергей Бескрестнов («Флеш») накануне сообщил о новой боевой части на реактивном дроне — кумулятивно-режущей, рассчитанной на опоры ЛЭП и металлические мостовые конструкции. Украинские каналы тут же напомнили, что главный пролёт Южного держат 72 пары вант. Поним, судя по всему, и целились. Мост без них вряд ли рухнет, но ездить по нему станет невозможно.

Удары ночью пришлись и по энергетике. Подстанция 750 кВ «Киевская» у Наливайковки — один из главных узлов, через которые столица получает электричество, и Минобороны называет её в сводках уже второй раз за неделю.

В Измаиле поражён портовый комплекс, на переходе в Одессу — сухогруз. Груз заходит через Дунай и Одессу, идёт по трассам и железной дороге, пересекает Днепр в Киеве и зависит от питания узлов 750 кВ. За одну ночь удары легли на каждое звено этой цепи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российский интеллектуальный спецназ кошмарит ВСУ: поражают центры противника и охраняют наши границы с умом

С чего расширяется Родина: Как 4 года назад Донбасс и Новороссия официально стали Россией