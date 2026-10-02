15 суперпродуктов при остеоартрите: что есть, чтобы уменьшить воспаление

Овощи, специи и морепродукты могут помочь при остеоартрите. Фото: monticello/Shutterstock/Fotodom

Остеоартрит – крайне неприятное заболевание, поражающее суставы, запускающее воспалительную реакцию. Он может быть наследственным, но часто стартует у людей с лишним весом. Ведь лишний вес сам по себе провокатор различных воспалительных реакций. Также в зоне риска люди с сидячим образом жизни: гиподинамия - это причина мышечной слабости, увеличивающей нагрузку на суставы и усиливающей их износ. Также из-за малоподвижного образа жизни ухудшается питание суставов.

Недавно в Москве прошла V Всероссийская научно-практическая конференция «Скелетно-мышечная боль при ревматических заболеваниях». На ней научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева назвала 15 «суперпродуктов», которые полезно употреблять при остеоартрите.

И перечислила, какие вещества из них помогают бороться с воспалением в суставах:

* Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 уменьшают утреннюю скованность, боль и утомляемость, снижают уровень маркеров воспаления.

* Витамины А и Е необходимы для синтеза коллагена и сохранения хряща.

* Витамин D снижает скорость прогрессирования остеоартрита.

* Витамин К необходим, чтобы суставные щели (узкое пространство между поверхностями костей) не сужались.

* Витамин С необходим для хорошего синтеза и созревания коллагена, участвует в восстановлении соединительной ткани, также необходим для синтеза хондроцитов (основных клеток хрящевой ткани).

* Пантотеновая кислота уменьшает выраженность симптомов остеоартрита.

* Медь и марганец участвуют в синтезе соединительной ткани, являются кофакторами (биокатализаторами) коллагена.

* Цинк и селен оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие.

* Бор влияет на рост клеток хряща и на метаболизм витамина D.

* Куркумин (желтый пигмент куркумы) оказывает противовоспалительный и антиоксидантный эффект.

* Полифенолы (в частности из имбиря – гингерол и шогаол) облегчают боль, повышают подвижность суставов, уменьшают отек и утреннюю скованность.

Катехины в зеленом чае уменьшают болевые ощущения.

Из напитков полезнее всего зеленый чай. Фото: Krasula/Shutterstock/Fotodom

Где же искать все эти соединения?

Специи: имбирь, куркума, жгучий перец

Зеленые овощи: чеснок, лук (репчатый, зеленый, лук-порей, шалот), любая зелень (петрушка, укроп и т.д.), брюссельская капуста.

Злаковые и бобовые: ячмень, ростки и зерна гречихи, бобы и чечевица.

Любые орехи и семечки.

Кисломолочные продукты: йогурт, кефир и сыры.

Любая рыба и печень трески.

Любые ягоды (источники полифенолов).

Фрукты (источник витамина С и других микроэлементов).

Зеленый чай.

Все эти продукты – основа правильного и здорового питания. Чем более разнообразное питание без ультрапереработанных продуктов, но с обилием овощей, бобовых и зелени, тем лучше будет суставам. Да и всему организму. Также Алла Погожева напомнила о необходимости пить не меньше 3-4 стаканов чистой воды в день.

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