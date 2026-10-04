Щурится, наклоняет голову и держит книгу вплотную: как вовремя заметить, что ребёнок плохо видит одним глазом

Чем раньше офтальмологи и родители «поймают» проблему, тем лучше Фото: Евгения ГУСЕВА.

То, что школьники массово теряют зрение – это факт. По разным данным, близорукость есть у 30-50% российских детей. Крупное международное исследование ставит Россию на третье место во всем мире по распространенности миопии, уточняя, что ее распространенность составляет 46%.

Но есть еще одна серьезная проблема – амблиопия или, как ее еще называют «ленивый глаз» - состояние, когда ребенок видит одним глазом хуже, чем другим. И взрослый не всегда может заметить эту проблему.

- Амблиопия - это снижение зрения одного или обоих глаз, которое не связано с органическим повреждением глаза, - объясняет Елена Полунина, врач-офтальмолог клиники «Спектр», кандидат медицинских наук. - В раннем детстве мозг учится работать с информацией, которая поступает к нему в большей степени через зрение. Подобное активное развитие происходит примерно до 8 лет. Если в этот период один глаз передает мозгу менее четкое изображение, то мозг «запоминает» и в дальнейшем работает только с таким качеством картинки. После окончательного развития, после 13 лет, будет уже невозможно улучшить это качество.

Поэтому чем раньше офтальмологи и родители «поймают» проблему, тем лучше.

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРИЧИНЫ АМБЛИОПИИ

* Самая частая – дальнозоркость высоких степеней.

* Амблиопию могут вызвать астигматизм (нарушение зрения, связанное с неправильной формой роговицы или хрусталика глаза). И чем он больше, тем более вероятно ее развитие.

- Близорукость приводит к амблиопии только тогда, когда она врожденная или есть очень большая разница между глазами, - говорит Елена Полунина. – Также амблиопия очень часто сопровождает косоглазие, хотя до сих пор не понятно, что же начинает проблему в этой паре.

Если у родителей близорукость, вероятность ее развития у ребенка выше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

КАК ЗАМЕТИТЬ, ЧТО РЕБЕНОК ПЛОХО ВИДИТ ОДНИМ ГЛАЗОМ

- Главная сложность в том, что дети часто не осознают проблему, - поясняет врач. - Они не знают, что видят хуже, потому что никогда не видели иначе. Поэтому взрослым важно наблюдать за поведением и внешними признаками.

1. Ребенок щурится или закрывает один глаз, когда пытается рассмотреть что-то вдали.

2. Может наклонять голову в одну сторону, чтобы лучше видеть, или поворачиваться так, чтобы смотреть ведущим глазом.

3. Иногда заметно, что один глаз смотрит немного в сторону, хотя это не всегда выражено.

4. Может держать игрушки, книгу или телефон очень близко к лицу.

- Проверка зрения у детей должна проводиться минимум один раз в возрасте 3–5 лет, даже если жалоб нет, - уточняет врач. - Чем раньше выявлена амблиопия, тем выше шанс на полное восстановление зрения.

ЧТО ПОРТИТ ЗРЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ, КРОМЕ ГАДЖЕТОВ

Большинство родителей и учителей уверены: в плохом зрении ребенка (будь то амблиопия, миопия, дальнозоркость) виноваты современные технологии – компьютер, телевизоры, мобильники.

- Да, телефон и компьютер, действительно, значимые факторы, особенно при длительном использовании без перерывов, но не единственный, - отмечает Елена Полунина. - Исследования показывают, что причина близорукости не столько в зрительных нагрузках самих по себе, сколько в том, что дети, которые много времени проводят за учебой, очень мало бывают на свежем воздухе днем.

Итак, что еще влияет на зрение.

1. Свежий воздух и солнечный свет.

Солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а этот нейромедиатор тормозит избыточный рост глазного яблока, который и приводит к близорукости. Если ребенок полдня сидит в помещении и почти не гуляет, этот защитный механизм не работает.

2. Освещение.

При недостаточном или неправильном свете глаза напрягаются сильнее. Настольная лампа должна стоять слева для правшей и справа для левшей. Если в комнате темно, а горит только настольная лампа, возникает резкий контраст, который быстро утомляет зрение и может приводить к стойкому спазму аккомодационной мышцы.

3. Наследственность.

Если у родителей близорукость, вероятность ее развития у ребенка выше.

4. Питание.

Недостаток витаминов A, C, E, цинка, лютеина и омега-3 жирных кислот сказывается на состоянии сетчатки и глазных тканей.

Продукты, полезные для глаз: морковь, шпинат, брокколи, красный перец, черника, цитрусовые, рыба, яйца, орехи.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ

- Из этих факторов плавно вытекает профилактика, которая на самом дел не требует сложных действий, - говорит офтальмолог Елена Полунина.

* Гулять на свежем воздухе не меньше часа в день, желательно в светлое время. Это не только защищает зрение, но и благополучно сказывается на здоровье ребенка в целом.

* Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено, с правильным расположением лампы.

* Перерывы при зрительной работе должны быть каждые 20–30 минут, даже если это просто взгляд в окно на несколько секунд.

* Питание должно быть разнообразным - с овощами, фруктами, рыбой и орехами.

* Ограничение гаджетов разумное: суммарно 1–1,5 часа в день для школьника, без экранов за час до сна.

* И самое важное - регулярные осмотры у офтальмолога. Если есть наследственная предрасположенность или уже выявленные проблемы, визит к врачу нужен не реже одного раза в полгода.

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