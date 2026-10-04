«В «сикс-севен» разбираться приходится. Так мы поддерживаем связь поколений»: Артем Волобуев — о ролях чиновников, азартных играх, мемах и семье

Артем Волобуев. Сериал «Жуки»/соцсети

Жизнерадостный, открытый, харизматичный и талантливый Артем Волобуев успел полюбиться публике, ярко выступив во многих популярных проектах — его Владимир Мулявин в байопике «За полчаса до весны» про ВИА «Песняры», детектив Шимановский в драме «Престиж», циничный губернатор Юдин в «Жуках», а еще дотошный дознаватель в шпионском боевике «Центурия» и юрист из «Профессионального соседа» заметно усилили солидный послужной список заслуженного артиста России. Поэтому KP.RU воспользовался возможностью обсудить предстоящие проекты Артема, его работу в спектаклях МХТ им. Чехова, а еще азарт, современные мемы, студентов и любимую дочь.

- Артем, в сериале «Центурия», вышедшем на Первом канале еще во второй половине сентября, вам достался образ подполковника российских спецслужб, следователя — он допрашивает тех, кто подозревается в измене Родине — задача не из простых: как собирали этого персонажа? Силовиков вам играть не впервой.

- Это человек, который сидит в маленьком душном кабинете — и допрашивает людей. К счастью, создатели сериала дописали персонажу линию личной жизни: он взаимодействует с сыном, поэтому мы можем наблюдать небольшой конфликт отцов и детей — пока дознаватель служит, сын попадает в неприятные ситуации. Мне было интересно ответить на вопрос: а как можно уберечь сына, особенно если человек сам служит в органах, от глупостей? А в остальном моему герою приходится проводить допросы. Подсмотреть за работой спецслужб, чтоб подготовиться получше, мне не дали — по понятным причинам (смеется). Так что пришлось опираться на фантазию, начитанность, насмотренность, поиск вместе с режиссером. Некое представление о следователях.

- А перестрелки-то хоть были?

- Ну, повторюсь, не у меня (улыбается). Работа моего героя — бумажная, в боевых действиях он участия не принимает, хотя действие происходит в Мариуполе. Мне нужно было показать тонкую психологическую работу и даже игру: вопросы, ловушки внутри вопросов, возможность «раскрутить» того или иного подозреваемого, вот это все. Экшен достался другим актерам.

- Насколько тема, поднимаемая в проекте, актуальна, как считаете? Найдутся зрители, которые скажут: ну, шпиономания, все понятно, чистая паранойя. Это чтоб обществом управлять.

- Слушайте, ну тема вербовки — это то, что с утра до вечера можно наблюдать в новостной ленте. Разве это секрет? И молодые люди, и взрослые, и даже пожилые теперь попадаются на эту удочку, силовые ведомства то и дело об этом отчитываются. Да, это сверхактуально — мы видим эти моменты и ужасаемся: как так можно промывать мозги людям?! (всех, кто попадает под вербовку и идет на поводу у преступников, судят по очень серьезным уголовным статьям — Авт.). Поэтому тема нашего проекта вовсе не надумана. И мне очень понравилось, что в «Центурии» я сыграл не боевика или шпиона, а человека, который искренне пытается докопаться до истины, которая на поверхности не лежит. Он помогает понять — в том числе и зрителю — что произошло в той или иной ситуации, бою или операции.

Кадр из сериала «Центурия»

- В творческой среде отношение к сериалам про СВО не очень лояльное. Вы лично замечали на себе косые взгляды после того, как стало известно, что снимаетесь в «пропагандистском сериале»?

- Нет, косых взглядов не замечал. Да и сериал наш пропагандистским не считаю. Это не так. И мы не делали его таким.

- Особое актерское существование, коим живет и дышит МХТ им. Чехова, где вы служите, — подспорье и конкурентное преимущество при съемках в кино и сериалах? Или то, что приходится «прятать» в сериальном конвейере.

- Конечно, помогает! Знаменитая мхатовская пауза — где, как не в парных, сложных психологических сценах применять её?! Особенно когда речь идет о жизни людей. В этом МХТ им. Чехова, конечно, в помощь.

Спектакль «Маскарад с закрытыми глазами», фото: МХТ им. Чехова

- В отмеченной театральными наградами постановке «Маскарад с закрытыми глазами», адаптации лермонтовской пьесы от Петра Шерешевского, вы, играя Афанасия Казарина, проводите стрим турнира по покеру, где играют главные герои. А сами вообще — азартны? Как Парамон Корзухин из «Бега».

- У меня нет никакой страсти к покеру. И вообще не очень понимаю людей, которые играют в казино и проигрывают большие деньги.

- А вы были?!

- Я был в казино, да. Один раз. Проиграл небольшие деньги — и понял, что это совсем не мое. Зачем? Вот скорость люблю. Моя страсть: машины.

- Вам нередко выпадает играть и чиновников — мэр, губернатор. Почему, как считаете? Что такого продюсеры и режиссеры «губернаторского» видят в вас?

- Наверно, надо спросить у продюсеров и режиссеров, мне сложно сказать. Внешность, дисциплина, юмор? Сложно оценить. Что-то да находят...

Артем Волобуев. Сериал «Жуки»/соцсети

- Не могу не спросить про любимейший сериал всей нашей семьи (и не только нашей) — «Жуки», зимний сезон которого отснят и ждет выхода в эфир. Как прошли впервые зимние съемки? Был ли экстрим, моржевание и прочие прелести снежной Руси?

- «Жуки» мы отсняли там же, где и всегда, в деревне Нижние Подгоричи (Калужская область), но первый раз зимой, да. Поэтому ждем премьеру ближе к Новому году. Конечно, мы привыкли сниматься, когда тепло и очень комфортно. Зимой было несколько дней, когда было -25 градусов, чудовищно холодно! Лицо отмерзало на время смены напрочь.

Артем Волобуев. Сериал «Жуки»/соцсети

- Как же утепление?

- Вы представляете себе работу на улице в -25? Конечно, на нас надевали термобелье, полушубки, шапки, но лицо-то все равно открыто — и оно мерзнет! А им и надо играть. Это сложновато, когда всё замерзло и сковано. Например, была сцена, где мне надо было съесть пельмень с вилки — и вилка настолько промерзла, что буквально прилипла к губам. Помните, как в детстве железные качели облизывали? Вот такая же история. Неожиданно, конечно. И все равно всей команде огромное спасибо, потому что актеров берегли — прятали в машины, пазики, где можно погреться, в то время как большая часть съемочной группы бегали по морозу — и были покрыты снегом и инеем: брови, ресницы, лица. Настоящая зимняя сказка (смеется). Простите. Все были, как снеговики. Зато с радостью теперь об этом вспоминаем.

- Дети с вами на съемках бывают? Поддерживают папу, интересуются профессией?

- Веронике — 7 лет, в этом году пошла в первый класс, так что на площадку, естественно, не беру. Куда там? 12 часов — самому бы выдержать, а ребенку куда тяжелее. Тем более, я рассказал уже, как мы снимали «Зимние Жуки». Периодически дочь видит меня на экране.

Сериал «За полчаса до весны»

- Интерес возникает?

- Умеренный. Такой: «О, папа!». Не более того. А вообще, что касается профессии, то ей нравится петь. На фортепиано играет. Читает стихи со сцены. Это нравится. Но сказать, что дома ставим мини-спектакли — такого нет.

- Чем увлекается дочь? И если шире: понимаете ли вы язык молодых (речь не только про речь, но и про мем-культуру, «сикс-севен» и вот это всё)? «Песняров», к примеру, включить можете? Или это кринж.

- Пока ребенку 7 лет, мы говорим на одном языке. Но я преподаю актерское мастерство в Московском театральном колледже им. Л.Н. Филатова, куда приходят учиться дети после девятого класса — четыре года мы их учим. Конечно, они разговаривают на другом языке, слушают другую музыку, у них другое представление о жизни — и это интересно! Мне повезло, что я варюсь в этом. Я учусь у них, они у меня, процесс очень увлекательный. Поэтому в «сикс-севен» разбираться приходится (смеется), иначе перестанем понимать друг друга. Так мы поддерживаем связь поколений. Иногда прошу их скинуть музыку, которую слушают, чтобы попытаться понять. Или мемы. Или книги, которые интересны. Мне это нравится.

- Так. А Ника?

- Ну, дочь вот, например, может слушать «Щелкунчика» Чайковского — и заплакать (мама девочки и жена актера Дарья — профессиональный музыкант: окончила консерваторию, играет на клавесине, работает в «Москонцерте» — Авт.). Вот так трогает музыка. «Песняров», думаю, тоже запросто может послушать. Как и современную модную музыку, которая нравится ей. Иногда ставит мне — тоже слушаю. Не всегда в восторге, но интересно. Изучать и знать это необходимо, хотя бы чтоб не скатиться до уровня брюзжащего сноба, который слушает высокую музыку, читает великие книги и на землю взгляд не обращает. Мне нравится быть более живым, мобильным, универсальным. Знать и понимать сленг, юмор, контекст — это важно. Пока мне это удается. Спасибо дочке и студентам!

Фото: Соцсети.

- И если резюмировать — опыт отцовства и преподавания — чему бы хотелось в первую очередь обязательно обучить дочь? Или, наоборот, от чего стопроцентно уберечь?

- Хочется, чтобы у ребенка как можно дольше сохранялось ощущение детства. Радостного, в первую очередь. Вероника проживает интересные дни — всегда узнает что-то новое, и мне хочется это открывать: интересную музыку, классные спектакли, живописные места. Хочется, чтобы дочь больше баловалась, радовалась и смеялась, получая удовольствие от познания мира. Научить — если это слово применимо — добру хочется. Быть честной с собой и окружающими. Научиться принимать — и разные точки зрения, и оттенки — даже если не нравится, отвергать-то вовсе не обязательно. В жизни есть много разного и интересного, что можно изучить — и это может понравиться! Мы же никогда не узнаем, когда человеку приходит в голову мысль стать, к примеру, биологом, правильно? Или стоматологом, режиссером. Если не изучать окружающий мир, как понять предназначение? Как интерес выявить? Вот это дочери хотелось бы показать. Любознательность, пытливость, интерес к жизни — а не закостенелость и радикальный консерватизм. Вот чему хочется обучить и дочь, и студентов.

«Центурия», kino1tv.ru

«Профессиональный сосед», Okko

«Жуки. Зима», ТНТ, скоро

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