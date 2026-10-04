Дональд Трамп звал замуж принцессу Диану: ее брат в мемуарах раскрыл семейные тайны

Диана погибла в 36 лет 31 августа 1997 года. Фото: Global Look Press\Peter Heimsath

Скандалов вокруг британского королевского семейства прибыло — брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, выпустил мемуары, в которых и монархи, и местная знать, и даже его покойная сестра представлены в неприглядном свете. Как, впрочем, и сам автор — хотя он в силу самовлюбленности этого не замечает.

Мать Дианы ушла от мужа, графа Спенсера-старшего, к богатому бизнесмену, когда девочке было 6 лет. Пыталась отсудить детей, но суд встал на сторону графа. Штрих к его характеру: первый сын пары, Джон, родился с пороками развития — у него «были по шесть пальцев на ногах и руках, расщелина нёба и отверстие в затылке». Отец сразу отнял новорожденного у матери и не дал ей провести с младенцем последние часы его жизни — Джон умер в тот же день в жестоких муках, пишет Чарльз в мемуарах «Лебединая песня: Диана, моя сестра».

Чарльз Спенсер Фото: REUTERS.

Детей Спенсер-старший поручил заботам прислуги. Ну как заботам… «Няня била нас головой о бетонную стену возле туалета. Если наказывали меня и Диану, она хватала нас за волосы и била головами друг о друга».

В школе будущая принцесса отставала от остальных. Брат утверждает, что она страдала от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, не смогла сдать ни одного экзамена. Тогда ее отправили в швейцарский институт благородных, где учили только шить и готовить: «Там считалось, что ты тупица, и единственная надежда для тебя — выйти замуж за хорошего кормильца».

Впрочем, Спенсер-старший рассчитывал на большее. Чарльз раскрывает семейную тайну: у отца был роман с будущей королевой Елизаветой II, помешали дворцовые интриги, но идея-фикс породниться с королевской семьей осталась.

Чарльз Спенсер выпустил мемуары Фото: REUTERS.

ПОЛЕТ С ЛЕСТНИЦЫ

Диану, уверяет брат, отличали неконтролируемые вспышки гнева. Зная, что Чарльз боится колючих кустов, она его туда и скинула: «Мы ехали на велосипедах, сестра с силой толкнула меня с края дороги. Я рухнул в заросли: шок, боль и ощущение предательства».

Свою злобную мачеху Рейн уже взрослая Диана сбросила с лестницы. Мачеха отпустила реплику: «Мне жаль принца Уэльского, женившегося на такой глупой женщине». «Сестра обхватила длинной ногой икры Рейн и толкнула ее вниз. К счастью, та приземлилась на ягодицы».

Диана, «которая с жадностью поглощала несложные литературные произведения Барбары Картленд» о любви, готова была поверить счастью во дворце. Но иллюзии развеялись еще до свадьбы — девушка узнала о связи Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. «Жених сказал Диане, что не любит ее… Диана не хотела замуж за нелюбящего. Мой отец пришел в ужас и сказал, что от бракосочетания отказаться невозможно».

На браке настаивала и королевская семья: надо было жениться на ком-то приличном, а не на разбитной простолюдинке вроде Камиллы. Королеву Елизавету II и ее мужа, принца Филиппа, автор мемуаров рисует самодурами: «Филипп узнал, что королева решила прижать торчащие уши принца Чарльза к голове с помощью операции. Филипп ее отменил и в назидание сделал операцию на ухе одной из корги королевы».

Узнав, что Диана попала в автокатастрофу, Елизавета, утверждает Спенсер, прошипела: «Что еще она теперь придумала?»

«ВАМ ПОВЕЗЛО!»

Самый мрачный персонаж книги — принц Чарльз. Когда скончался граф Спенсер-старший, на поминках наследник престола обратился к шурину: «Вам невероятно повезло — вы унаследовали имущество в столь молодом возрасте! А мне, между прочим, уже сорок три, но родители обращаются со мной, как с ребенком».

Оказалось, что принц испытывает чувства не только к Камилле. «Муж влюблен в своего камердинера*», — призналась принцесса брату через 12 лет брака.

Самый мрачный персонаж книги — принц Чарльз Фото: REUTERS.

В день ее смерти принц позвонил Спенсеру: «Голос звучал восторженно — будто он выиграл в лотерею. Подозреваю, он радовался, что это событие позволит ему жениться на любимой женщине».

Поспорив с графом об организации похорон Дианы, Чарльз выпалил: «Будьте уверены, мы скоро забудем ее!» У него даже не нашлось цветов, чтобы положить на гроб: «Принц позаимствовал один стебель из моего букета».

Диана, считает брат, в любом случае после развода была обречена: она хотела покончить жизнь самоубийством и много раз ездила на выбранное ею для этого место — к морской скале.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРАМПА

Описывая похороны сестры, Спенсер ударяется в странные подробности: хотел закупорить склеп, чтобы туда не проникли поклонники Дианы, но «гроб без притока воздуха может со временем лопнуть».

Стоит ли вставлять в поминальную речь эпизод о том, как смелая Диана выколола свежевыловленному угрю глаза, чтобы тот перестал сопротивляться? Или лучше сказать о ее пищевых расстройствах (у принцессы на нервной почве была булимия — приступы переедания, перемежаемые искусственно вызванной рвотой — Ред.)? И ведь сказал…

Много еще открытий чудных готовит нам мир британской аристократии. И все же не соглашусь с Чарльзом Спенсером в том, что бедная Диана была обречена.

«Брат, как ты думаешь, я бы подошла на роль первой леди Америки?»

«Боже мой, откуда это взялось?» - спросил я.

Диана объяснила: влиятельный американский ухажер сказал ей, что уверен в своей победе на президентских выборах, если она выйдет за него замуж».

Женихом, как нетрудно догадаться, мечтал себя видеть Дональд Трамп, который заваливал разведенную принцессу букетами с доставкой.

Наверное, надо было соглашаться.

Дональд Трамп звал замуж принцессу Диану Фото: REUTERS.

РЕАКЦИЯ КОРОЛЯ КАРЛА III НА МЕМУАРЫ О ДИАНЕ

После выхода мемуаров Букингемский дворец разразился официальным заявлением: мол, книги обычно там не комментируют, но тут дошла гиря до полу — боль от потери сестры «затуманила разум» Чарльза Спенсера и тот многое придумал. Граф в долгу не остался, обвинив дворец в газлайтинге (попытках ложно убедить в невменяемости человека).

Дети Дианы, принцы Уильям и Гарри промолчали.

ГРАФ ЧАРЛЬЗ СПЕНСЕР: БИОГРАФИЯ

Чарльзу 62 года, он последний — пятый — ребенок в семье (Диана — четвертая).

Работал репортером NBC News, писал колонки для газет и журналов, книги — в основном по истории. Бестселлером стали воспоминания об учебе в интернате, где воспитательница насиловала его, 11-летнего, и других мальчиков. А директор-садист лупил детей палками.

Чарльз унаследовал поместья отца и огромные долги. За мемуары о Диане получил аванс в $2 млн и может рассчитывать на доход в $20 млн.

Роль Чарльза в разводе сестры, мягко говоря, неоднозначна: именно Спенсер познакомил ее с журналистом BBC, который развел принцессу на скандальное интервью. Диана объявила о романе мужа с Камиллой Паркер-Боулз и обвинила королевскую семью в полном бессердечии.

После этого интервью Елизавета II категорически настояла на разводе — хотя он мог и не состояться. Глядишь, и жила бы чета Уэльских, как живут многие, сохраняя видимость брака, и сейчас королевой была бы Диана.

Подозревали, что завистливый граф специально подставил сестру, но поди докажи.

Расставшись с мужем, Диана просила разрешения пожить в родовом поместье — брат отказал: дескать, боится нашествия папарацци. И потребовал от сестры вернуть фамильную бриллиантовую тиару Спенсеров, в которой она выходила замуж.

Чарльз отлично заработал на предоставлении и этой тиары, и других вещей принцессы сестры для выставок.

Спенсер — близкий друг экс-премьера Бориса Джонсона, в Оксфорде они вместе состояли в закрытом Буллингдонском клубе.

На вступительных испытаниях новички были должны выпить литры алкоголя, мешая виски с шампанским, а главным развлечением членов стали дебоши — пьяные разгромы ресторанов и студенческих комнат. Спенсер после этих подвигов получил от журналистов прозвище «Шампанский Чарли».

Особым шиком считалось демонстрировать презрение к бедности: члены клуба любили жечь крупные купюры на глазах у нищих и бездомных, которых выискивали в парках.

Когда Джонсон начал полит-карьеру, ему пришлось публично извиняться за грехи молодости: дескать, был неопытен. Клуб прикрыли, но, как видим, его традиции в британской политике вполне себе живы.

Спенсер — близкий друг экс-премьера Бориса Джонсона Фото: REUTERS.

КАК УМЕРЛА ПРИНЦЕССА ДИАНА

Диана погибла в 36 лет 31 августа 1997 года вместе с любовником, сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом, и водителем-французом. Их «Мерседес», который преследовали папарацци на мотоциклах, врезался в бетонную колонну в тоннеле под мостом Альма в Париже.

Расследование показало: водитель, сотрудник службы безопасности отеля Ritz, был пьян и вдобавок принял антидепрессанты. Он вел машину с непристегнутыми пассажирами на скорости 150 км/ч. Доказательств причастности королевской семьи и британских спецслужб к смерти Дианы не нашли.

«Мерседес», который преследовали папарацци на мотоциклах, врезался в бетонную колонну Фото: EAST NEWS.

Насчет связи с Файедом брат принцессы замечает: «Его отец Мохаммед (миллиардер, владевший универмагом Harrods — Ред.) подошел к Диане, положил руку ей на ягодицы и сжал их, похотливо сказав: «А в Египте свекр получает право первого выбора».

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