Красная икра дорожает: в чем причины и каких цен ждать к Новому году

Снижение предложения при сохранении спроса привело к резкому скачку цен Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Росстат зафиксировал обвальное падение производства лососевой икры в России. За восемь месяцев 2026 года выпущено всего 3100 тонн — на 68,9% меньше, чем годом ранее.

Главная причина очевидна: провальная лососевая путина на Дальнем Востоке. По данным ВНИРО, к 29 сентября 2026 года рыбаки выловили лишь 98,4 тысячи тонн лососей против 334,5 тысячи тонн годом ранее. Падение вылова составило около 70,6%. А именно от объема добычи напрямую зависит количество икры.

По статистике Росстата, выход икры натуральной зернистой составляет около 4–4,5% от общего объёма вылова. Таким образом, при нынешнем вылове страна получит лишь порядка 4,5 тысячи тонн икры дальневосточных лососей. Для сравнения: среднегодовое потребление в России оценивается экспертами в 10–15 тысяч тонн. Дефицит очевиден.

За восемь месяцев 2026 года выпущено всего 3100 тонн — на 68,9% меньше, чем годом ранее Фото: Нигина БЕРОЕВА.

Разумеется, рынок отреагировал мгновенно по классическому закону спроса и предложения. Снижение предложения при сохранении спроса привело к резкому скачку цен.

- Уже в начале сезона килограмм красной икры в рознице достиг 20 тысяч рублей, а в премиальных торговых точках — 30 тысяч рублей, - приводят конкретные цифры в Рыбном союзе. Там же отмечают, что ситуация стабилизируется лишь тогда, когда стоимость достигнет пороговой величины, при которой массовый покупатель откажется от деликатеса. Тогда часть спроса переключится на более доступные альтернативы — икру форели, минтая, трески, щуки или мойвы. Частично закрыть дефицит помогает аквакультура: ежегодно в России производится 800–1200 тонн икры форели, что составляет около 10% от общего потребления.

Перед Новым годом спрос на икру традиционно кратно растет. Для нас же красная икра на праздничном столе – это почти что святое. Усиленный спрос тянет цены вверх. Однако в этом году ситуация особая. Резкий, почти двукратный, скачок стоимости произошёл уже в начале сезона, и сейчас цены находятся на уровне, который в Рыбном союзе называют «критическим вызовом для рынка».

Перед Новым годом спрос на икру традиционно кратно растет. Фото: Bayhu19/Shutterstock/Fotodom

- Несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж, не ожидаем существенного повышения цен, поскольку их текущий уровень уже является критическим вызовом для рынка, - комментируют в Рыбном союзе.

Прогнозировать точную динамику в предпраздничный период эксперты не берутся: всё будет зависеть от реакции массового потребителя на уже произошедшее подорожание. Если покупатель начнёт массово отказываться от красной икры в пользу альтернатив, дальнейшего роста может не последовать. Если же праздничный спрос окажется устойчивым, не исключён очередной виток.

Рыбный союз рекомендует покупать икорную продукцию только в проверенных торговых точках от известных производителей, внимательно читать состав и проверять срок годности. В условиях дефицита и высоких цен на рынке возрастает риск подделок и некачественного товара.

На основе данных Рыбного союза на 29 сентября, мы подсчитали среднюю цену в Москве - 24500 рублей за кг:

- горбуша - 22169 рублей за кг,

- кета - 25176 рублей за кг,

- нерка - 25146 рублей за кг,

- кижуч - 25500 рублей за кг,

- чавыча – 30650 рублей за кг.

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