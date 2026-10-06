«Уберите сладости и не ставьте горчичники»: Развенчаны главные мифы о лечении кашля у детей

Популярные домашние методы зачастую могут быть опасны для детских легких. Фото: StockPhotoDirectors/Shutterstock/Fotodom

Когда ребенок начинает кашлять, первая реакция большинства родителей - достать ингалятор, сделать чай с лимоном и дать сироп «от кашля». Однако популярные домашние методы зачастую могут быть опасны для детских легких. Пульмонолог и аллерголог-иммунолог, ведущий научный сотрудник НИКИ детства Минздрава Московской области, доцент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н. Ф. Филатова Сеченовского университета Павел Бережанский объяснил, как устроен детский кашель и как облегчить состояние, не навредив здоровью.

До 5-6 лет ребенок сам физически не может эффективно откашливать мокроту. Скорость его кашлевого толчка составляет всего 50-60 км/ч (у взрослого - 160 км/ч). Малыш просто не способен создать в легких давление, необходимое для выталкивания слизи. Поэтому сиропы, которые просто разжижают мокроту, могут «затопить» легкие ребенка. Так что важен определенный порядок действий.

Шаг 1. Организуйте «экологию» в комнате

Включите увлажнитель воздуха на 50-55%. В отопительный сезон воздух в квартирах высушивается. Из-за этого слизистая ребенка отдает всю влагу, отекает, а кашель затягивается на недели. При нормальной влажности ворсинки в дыхательных путях «оживают» и сами выводят вирусы.

Совет: поставьте увлажнитель на возвышение. Пар тяжелый и сразу падает вниз. Если прибор стоит на полу, влажно будет только вокруг него, но не в комнате.

! Регулярно проветривайте. Свежий воздух жизненно необходим для очищения легких.

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Шаг 2. Пересмотрите меню. Уберите сладкое и цитрусы

Исключите виноград и шоколад. Оказывается, все бактерии - сладкоежки. Избыток сахара в организме во время болезни создает идеальную питательную среду для размножения бактериальной инфекции.

Уберите также лимоны, апельсины и мандарины. Цитрусовые экстракты сильно раздражают и без того воспаленную слизистую глотки. Доказано: ударные дозы витамина C в начале ОРВИ никак не сокращают срок болезни.

Совет: поите ребенка часто, но мелкими глотками. Каждый глоток буквально смывает вирусы и бактерии со слизистой в желудок, где их уничтожает желудочный сок.

Шаг 3. Помогите ребенку очистить легкие физически

Поскольку сам выкашлять мокроту ребенок до 6 лет не может, используйте два метода:

а) Постуральный дренаж (массаж). Положите ребенка на живот к себе на колени так, чтобы его голова была слегка опущена вниз. Мягко и аккуратно постукивайте ладонью по спине по направлению от поясницы к шее, помогая мокроте стекать.

б) Дыхательная игра. Сделайте из бумаги, например, машинку оригами и предложите устроить гонки на столе, кто дальше сдует машинку одним выдохом. Также отлично работает задувание свечей. На третьем - четвертом глубоком вдохе бронхи рефлекторно очищаются от слизистых пробок.

Фото: Natalia Hirshfeld/Shutterstock/Fotodom

Шаг 4. Укладывайте ребенка спать вовремя

Сон - это главное лекарство. Именно во сне уровень стрессового гормона кортизола падает, выделяется соматотропный гормон и иммунная система начинает работать в полную силу.

ВАЖНО!

Пять главных «НЕ» для родителей

* НЕ делайте ингаляции с минералкой, ромашкой или алоэ. Небулайзер разбивает жидкость на мельчайшие частицы и доставляет их в самые глубокие отделы легких (альвеолы). Минеральные соли из нарзана или боржоми оседают в легких навсегда в виде микрокамней и выключают эти участки из дыхания. Отвары трав могут вызвать тяжелейший спазм и аллергический отек.

* НЕ используйте ингалятор без назначения врача. У небулайзера есть только 3 четких медицинских показания: бронхиальная астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) и обструктивный ларингит (круп). Обычный кашель при ОРВИ им не лечат.

* НЕ давайте муколитики (например, ацетилцистеин) после 18:00. Любые разжижающие препараты (если они действительно показаны и назначены врачом) нужно давать в первой половине дня. Последний прием должен быть минимум за 4-5 часов до сна, чтобы ребенок успел активно подвигаться, подышать и откашлять весь образовавшийся объем мокроты в период бодрствования. Если дать их на ночь, ребенок будет «захлебываться» слизью и не сможет уснуть всю ночь.

* НЕ ставьте горчичники и йодные сетки. Это «отвлекающие маневры» прошлого века, которые не могут прогреть легкие через слой жира, мышц и плевры. А если нанести горчичник поверх йодной сетки, ребенок получит химический ожог кожи с пузырями.

* НЕ дышите над картошкой. Горячий крупнодисперсный пар картофеля обжигает верхние дыхательные пути и усиливает отек слизистой. Если у ребенка ночной приступ крупа, лучше просто зайдите с ним в ванную и включите теплую воду, чтобы подышать умеренно влажным воздухом, но не кипятком.

БУДЬ В КУРСЕ!

Когда срочно нужно к врачу?

- Кашель длится более 3 недель.

- Ребенок постоянно «подкашливает» и прочищает горло (это может быть признаком скрытого рефлюкса, то есть заброса кислого содержимого из желудка в пищевод, или микоплазмы).

- После приступа кашля ребенок жалуется, что у него болит за грудиной (главный маркер опасной микоплазменной пневмонии).

- Приступ кашля и удушья начался ночью (в горизонтальном положении отек легких всегда усиливается).

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