«Похоже, она беременна»: французы раскритиковали 82-летнюю Катрин Денёв

Катрин Денев на показе модного дома Mugler. Фото: Peter White/Getty Images + СОЦСЕТИ

82-летняя актриса Катрин Денёв посетила показ модного дома Mugler в минувшее воскресенье и навлекла на себя волну хейта. Нашим актрисам, которых критикуют за ошибки в выборе наряда или за увлечение «пластикой», такая жесткая критика и не снилась.

4 октября в Париже прошёл показ новой коллекции Mugler в рамках Парижской недели моды. Показ проходил в штаб-квартире модного дома. Вход только по приглашениям. Катрин Денёв появилась в сопровождении охраны и молодого человека, который поддерживал её под руку. На ней была черная юбка ниже колен, блестящая жемчужного цвета блуза. Туфли на невысоком каблучке. Темные очки и фирменная прическа – небрежно собранные на затылке волосы. В целом Денёв выглядела хорошо для своих лет. Но не на взгляд французов.

Катрин Денёв и сейчас остается мировой звездой. И внимание публики к неё соответствующее. Её снимали фотографы, операторы и простые зеваки, которые в этот день пришли на показ. Никто не прошёл мимо. После эти снимки и видеоролики оказались в соцсетях. И на Денёв обрушилась волна хейта в комментариях. Сотни, тысячи откликов, в основном критические. По поводу её фигуры, манеры одеваться, стиля… Придрались даже к размеру клатча, который она держала в руке. Если обобщить эти высказывания, их можно свести к одному вопросу: «Что это такое было?!», - пишут французы о женщине, которую когда-то называли иконой стиля и символом Франции. В середине 80-х её выбрали моделью для бюста Марианны (символа Французской Республики). Тогда восхищались её утонченной красотой все.

Актриса Катрин Денев в сентябре 2026 г. Фото: Stephane Kossmann / Keystone Press Agency / Global Look Press

Но сегодня все, как один, обратили внимание на выпирающий живот «Дневной красавицы» (из фильма Луиса Бунюэля). Действительно, струящаяся шёлковая блуза как будто нарочно подчеркивала живот. При этом Денёв по-прежнему хрупкая, миниатюрная женщина.

«Просто она 80-летняя женщина, её физиология изменилась. Главное, что она остается в форме. Хорошо ходит, даже на каблучках. Хорошо говорит, здраво мыслит и всё ещё очень мила», - некоторые пишут доброжелательные комментарии. «Есть болезни, из-за которых, к сожалению, люди набирают вес. Но почему она не делает упражнения для пресса? Откуда такой живот? Она что беременная?!». «У многих женщин в возрасте появляется живот. Фигура меняется».

Сравнивают её с Брижит Бардо. Мол, BB не так часто ходила в салоны красоты, как Катрин. Принимала свои морщины и свой возраст, а всё равно выглядела лучше.

Отдельно раскритиковали стиль одежды. Говорят, одета безвкусно. Тем более для звезды. «Этот наряд ей не подходит. Выбор блузки неудачный. Подчеркивает живот». «Ей бы лучше сидеть уже дома. Она выглядит измученной. Надо отдохнуть», - пишут «поклонники» звезды.

И лишь немногие отнеслись к ней снисходительно. «Катрин никогда не ходила в спортзал, ей нравится хорошая еда, хорошее вино. Она всё равно остается женщиной. Не все могут быть такими спортивными, как Джейн Фонда». Кстати, у Катрин Денёв, Брижит Бардо и Джейн Фонды в разные годы был один муж – режиссер Роже Вадим (настоящее имя — Вадим Игоревич Племянников).

В одном из интервью Катрин Денёв рассказывала, что любит алкоголь: «Я люблю всё, что мне приятно, и не слишком себе в этом отказываю. Курю, правда, лёгкие сигареты, могу и водки выпить, и вкусно поесть не прочь». И в других высказываниях актриса подтверждала: «За столом предпочитаю выпить бокал вина, чем три стакана воды... Моя проблема такая же, как и у всех: я недостаточно строга к себе».

Но публику это не устраивает, хотят видеть красивую, совершенную женщину, даже, когда ей почти 83 года.

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