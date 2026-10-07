Мошенники предлагают «обновить Госуслуги»: как новая схема лишит денег и жилья

Мошенники обманывают людей, заставляя скачать вирус и запустить его на телефоне под видом обновления «Госуслуг» Фото: Евгения ГУСЕВА.

Телефонный звонок. На том конце - вежливый голос, знакомое название, тревожная новость: «Ваше приложение устарело, срочно обновите, иначе останетесь без услуг». Человек не вешает трубку и делает ровно то, что нужно аферистам - своими руками скачивает вирус и запускает его на телефоне. Разобраться в схеме и понять, как от нее защититься, KP.RU помог IT-эксперт Александр Токаренко.

ВЫ ДУМАЛИ ЭТО ОБНОВЛЕНИЕ, А ЭТО ОГРАБЛЕНИЕ

Схема проста до наглости. Человеку звонят якобы из госучреждения, поликлиники, МФЦ или службы техподдержки. Говорят, что нужно срочно обновить приложение «Госуслуги» или систему электронной записи к врачу - ЕМИАС и ее аналоги в регионах. Иначе доступ ко всем услугам пропадет. В подтверждение присылают ссылку в СМС или мессенджере.

Звонящий может представиться кем угодно - сотрудником регистратуры, оператором техподдержки, специалистом МФЦ.

- Могут назваться хоть губернатором, - говорит Александр Токаренко, член «Ассоциации руководителей служб информационной безопасности», IT-эксперт. - Полицейский, ФСБ, Следственный комитет... Мне звонил старший лейтенант Следственного комитета. А в Следственном комитете звания звучат иначе - лейтенант юстиции, капитан юстиции и так далее.

Главное, чтобы человек поверил и не положил трубку.

Звонящий мошенник может представиться кем угодно - сотрудником регистратуры, оператором техподдержки, специалистом МФЦ. Фото: Melnikov Dmitriy/Shutterstock/Fotodom

- Вместо обновления вам пришлют троян (особо опасный вирус, который маскируется под полезное приложение, - Ред.), - продолжает Александр Токаренко. - Он украдет логины и пароли, получит доступ к банковскому приложению и к вашим Госуслугам. Случаев - около тысячи в день. Звонят всем подряд, попадаются постоянно.

ОДИН ФАЙЛ - И ВСЕ ВАШИ ДЕНЬГИ У НИХ

По ссылке жертва скачивает файл, который выглядит как обычная установочная программа. Ничего подозрительного - иконка, название, кнопка «Установить». Внутри вредоносная программа - троян.

- Вы загрузите себе вирус, а внешне он будет выглядеть как обычная программа, - говорит киберэксперт. - Может напоминать «Госуслуги», ЕМИАС или что угодно. Главное, чтобы вы поверили и установили его.

Дальше - самое страшное. Троян получает доступ ко всему устройству. Через него - к личному кабинету банка и Госуслугам. Деньги уходят, а на вас могут повесить долги.

- Через банковское приложение выведут все накопления, а через Госуслуги повесят кредиты, заберут недвижимость и все движимое имущество, - предупреждает эксперт. - Могут и пару ипотек оформить.

Троян получает доступ ко всему устройству. Через него - к личному кабинету банка и Госуслугам. Деньги уходят, а на вас могут повесить долги. Фото: Antonio Guillem/Shutterstock/Fotodom

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ

1. Никаких обновлений по ссылкам из почты и сообщений. Только официальные магазины приложений - RuStore, Google Play, App Store и пр.

- RuStore, Google Play, App Store сами отслеживают, что нужно обновить, - говорит эксперт. - Телефон тоже иногда просит обновление и показывает, куда нажать. А посторонние ссылки - это риск. Вам пришлют совсем не то, что обещают.

2. Госорганы никогда не звонят и не рассылают сообщения. Если вы понадобились, например, настоящему следователю - вас вызовут повесткой.

- Вы придете, вам выпишут пропуск по паспорту, и вы поговорите со следователем лично в здании правоохранительных органов, - подчеркивает Токаренко. - Номер могут подменить - вам позвонят вроде бы с официального, а на деле нет. Лучше перезвонить самому по официальному номеру. А еще лучше - прийти в учреждение лично.

3. Коды из СМС - никому и никогда. Вводите их только сами и только там, где положено.

- Коды ни в коем случае никому не называть, - говорит эксперт. - Единственное исключение - когда вы сами пришли в банк и оператор этого банка прислал вам СМС, это двухфакторная идентификация. Во всех остальных случаях - никому и ни под каким предлогом.

4. Слово «срочно» должно настораживать. Если вас торопят - это почти наверняка мошенники.

- Когда требуют сделать что-то срочно, не торопитесь, - советует Токаренко. - Торопитесь не спеша.

ПОПАДАЮТСЯ И МОЛОДЫЕ, И ПОЖИЛЫЕ

IT-эксперт напоминает: жертвой может стать кто угодно. Одни - из-за доверчивости, другие - из-за самоуверенности.

- Про пожилых много говорят, но и молодежь попадается капитально, - отмечает Токаренко. - Они считают себя самыми умными, но тоже влетают. Телевизор не смотрят, все сидят в интернете. А там какой-нибудь гуру им такого расскажет, что потом вляпаются.

Жертвой может стать кто угодно. Одни - из-за доверчивости, другие - из-за самоуверенности. Фото: De Visu/Shutterstock/Fotodom

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Красная кнопка от мошенников

На Госуслугах появится «красная кнопка» - антимошеннический сервис. Если человек заподозрит обман, он нажмет ее и отправит сигнал банкам, операторам связи и правоохранителям. Система заморозит вход в личный кабинет, смену паролей и денежные переводы на время проверки. Если тревога ложная, «зеленая кнопка» снимет ограничения после подтверждения личности - человеку нужно будет заново подтвердить, что это действительно он.

О новом сервисе рассказал вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Сейчас к системе подключаются банки и операторы связи, заработает она до конца 2026 года.

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