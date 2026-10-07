«Не лежит душа»: сын Леонида Куравлева высказался, нужна ли мемориальная доска на доме, где жил знаменитый актер

Заслуженный артист РСФСР Леонид Куравлев жил в Москве на улице Серафимовича, 2. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, ITAR-TASS

8 сентября в день рождения Леонида Куравлева на Арбате откроется фотовыставка в честь любимого миллионами, по-настоящему народного артиста.

В этот день Леониду Вячеславовичу могло бы исполниться 90 лет. Его не стало 30 января 2022 года.

КУРАВЛЕВ НЕ ЛЮБИЛ ПОМПЕЗНОСТИ

Как рассказал KP.RU сын Леонида Куравлева - Василий – на выставке на Арбате будут представлены в том числе редкие фотографии, большая часть - из семейного архива, есть эксклюзивные кадры. Спросили мы Василия Куравлева, планируется ли открытие мемориальной доски на доме, где жил Леонид Куравлев?

Сын Леонида Куравлева - Василий. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Честно говоря, у меня не лежит душа. Ну жил человек и жил в этом доме (знаменитый Дом на набережной – Серафимовича, 2 - украшен десятками памятных досок – Ред.). Зачем ещё одна доска? - считает Василий Куравлёв. - Памятник отцу в образе сантехника Афони (легендарная роль Куравлева в фильме Георгия Данелии – Ред.) стоит в Ярославле. И достаточно. К тому же поводу мемориальной доски к нам никто не обращался. Отец прожил по этому адресу последние 20 лет (семья Куравлёвых получила квартиру в Доме на набережной от правительства Москвы в ноябре 2001 года). До этого наша семья жила в Кунцево, мне тот район ближе...

Дом Леонида Куравлева на улице Серафимовича, 2 в Москве Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета.

Окна квартиры Леонида Куравлева на улице Серафимовича, 2 в Москве Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета.

Леонид Куравлев побеспокоился о надгробном памятнике на Троекуровском кладбище ещё при жизни. Он заказал его после смерти жены Нины Васильевны, с которой прожил 52 года. На надгробном памятнике рядом с именем жены попросил выбить его имя и фамилию, оставив место для даты смерти. Памятник скромный. «Отец не любил помпезности», - объяснил нам сын.

Цветы на могиле народного артиста РСФСР Леонида Куравлева и его жены на Троекуровском кладбище Фото: Иван МАКЕЕВ.

В ЮНОСТИ БЫЛ РЕДАКТОРОМ, А ЖУРНАЛИСТОВ НЕ ЛЮБИЛ

Когда-то я делала материал о знаменитых выпускниках ВГИКа. Кто как учился, на какие темы сочинения писал, что рассказывал о себе в анкете... Так вот у Леонида Куравлева успехи были средние. Кстати, в школе, как он писал в анкете, «на протяжении нескольких лет был редактором стенгазеты». Поступил в киноинститут на актерский факультет не с первого раза. Год проработал в артели «Оптика», там же вступил в комсомол. И в качестве общественной нагрузки снова был редактором стенгазеты. Став знаменитым, журналистов он не любил. Настоящий редактор.

В выписке из его зачетной ведомости (её прилагают к диплому об окончании вуза) стоят итоговые оценки по разным предметам, которые на протяжении пяти лет (1955 – 1960 гг.) он учил. Так вот хуже всего обстояли дела с такими предметами: «политэкономия», «диалектический и исторический материализм», «основы марксистско-ленинской эстетики» (что за чудо-дисциплина?) и немецкий язык. По ним - «трояки». Зато на «отлично» шли: «история русской и советской литературы», «история изобразительных искусств», «история зарубежного кино», пластическая культура и танец. Но удивительно другое. Мало кто сегодня сомневается, что Леонид Куравлёв – блистательный, очень талантливый артист. Однако по предмету «мастерство киноактера» во ВГИКе у него всего лишь «хорошо»…

Актер в фильме "Непридуманная история" (1963) Фото: кадр из фильма.

- На третьем курсе его хотели отчислить из института - «за профнепригодность», - рассказывает Василий Куравлев. – Отца оставили благодаря заступничеству его однокурсников. Они пошли хлопотать в учебную часть. Так что его актерская биография начиналась не без проблем.

- Леонид Вячеславович, в отличие от своих киногероев, в жизни не был балагуром или душой компании. Был довольно закрыт. Это могла быть детская травма из-за ареста его матери. Об этом он писал в анкете (а как такое скрыть?): в 1941 году мать – Валентина Дмитриевна – была арестована по 58-й статье с лишением свободы на 5 лет. Но только в 1953-м после смерти Сталина она вернулась в семью по амнистии. 12 лет мальчик жил без матери!

Леонид Куравлев, в отличие от своих киногероев, в жизни не был балагуром или душой компании. Был довольно закрыт. Фото: кадр из фильма "Афоня" (1975)

- Наверное сказалось на его мировосприятии. Но он ездил к матери в Казахстан и в Мурманскую область, где она была в ссылке. В основном жил в Москве с тёткой - сестрой матери. Непростое у него было детство…

Об этих и многих других интересных фактах биографии Леонида Куравлева можно будет узнать на выставке, которая откроется 8 октября на Арбате.