Нитки загоняли под кожу, краску разводили на крови: как «били тату» в России в каменном веке

Индонезия. Нанесение татуировки древним способом. Фото: Arif Kisnadi/Shutterstock/Fotodom

Российские ученые добыли сенсационные факты о татуировках каменного века: они изучили материал с Камчатки, Чукотки и Аляски. Древние технологии показались бы нам жесткими: прямо под кожу загоняли окрашенную нить, а краски получали из жира, крови и глины. Исследование выполнили специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета и Северо-Восточного государственного университета (Магадан), сообщает о нем Минобрнауки РФ, а результаты опубликованы в журнале Quaternary Environments and Humans.

ДЛЯ КРАСОТЫ?

Древний человек рассматривал свое тело как холст. Когда в свое время в Альпах нашли мумию возрастом 5300 лет, исследователи ахнули: вся в наколках. От древнего каменного века (палеолита) мумий нет, но есть косвенные признаки, что человек впервые взял острие и разукрасил свое тело примерно 60 тысяч лет назад. Традиция оказалась планетарной и чрезвычайно стойкой: когда в Новое время мореплаватели из Европы отправились покорять неизведанные земли, они не нашли ни единого племени без татуировок.

Ученые спорят, что такого в психике человека заставляет рисовать на себе. Татуировки определенно наносились не для красоты, говорится в исследовании. Во-первых, они служили социальным маркером. Первое тату появлялось, когда человек достигал зрелости (около 20 лет по тем понятиям), и маркировали только подбородок. Потом, по мере накопления заслуг, татуировки распространялись к ушам.

Чукчи, отличные воины, рисовали знаки победы над врагом на предплечьях и ногах, как во Второй мировой войне наши пилоты ставили звездочки на самолет за каждое сбитое вражеское воздушное судно. Отдельный класс тату защищал от хворей. Их набивали или профилактически, как мы делаем прививки (на лбу – «от нервов», на щеках – «от злого духа»), или ситуативно, то есть просто обводили заболевший орган.

Наверняка это не все. Сопоставлять ту практику с современной, наверное, не стоит, хотя корни обычая – там, в древности. Пока психологи убеждают, что страсть к татуировкам обнажает некие ваши скрытые проблемы, а Роскосмос отказывается брать с наколками в отряд космонавтов (именно по этой причине), люди идут к мастерам; салонов все больше, а цены все выше.

Ученые спорят, что такого в психике человека заставляет рисовать на себе. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

РАНИЛИ СЕБЯ ОХОТНИЧЬЕЙ СТРЕЛОЙ

Судить о татуировках каменного века неимоверно трудно. Фрагменты человеческой кожи с наколками – явное доказательство – конечно, не сохраняются. Однако косвенные признаки красноречивы.

Во-первых, это разного рода фигурки и маски, на которых воочию видно, что и где нарисовано. Во-вторых, краски, которым в быту, и даже в наскальной живописи применения вроде бы нет. Наконец, собственно орудия.

Авторы исследования нашли особенно яркий материал в артефактах стоянки каменного века Ушки на Камчатке. Это 12-13 тысяч лет назад. Главной уликой стали каменные орудия: они «заговорили» после тщательного исследования под микроскопом в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Ученым показалось странным, что орудия контактировали только с мягкой кожей, но входили в нее неглубоко. Ими явно не свежевали мамонта. Тату как раз бьется не глубже миллиметра-полутора, иначе бо-бо и заражение крови. Интересно, что инвентарь для тату делали как специально, так и применяли наконечники стрел.

Особенности артефактов как-то иначе объяснить невозможно, говорит доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Северо-Восточного государственного университета Ирина Понкратова:

- Контакт с мягким эластичным материалом, характерная кинематика, малая и стабильная глубина проникновения, остатки пигмента на рабочих кромках. Отдельно отмечу наконечники стрел. Охотничье оружие, примененное не по прямому назначению, скорее всего, указывает на ритуальную сторону процедуры, на связь с промысловой магией.

Краску на кромках изучили с помощью электронного микроскопа. И вы, следящие, как бы мастер тату салона не забыл продезинфицировать иглу, сейчас свалитесь в обморок. Красную краску получали из гематита (минерал на основе железа) с жиром и животной кровью. Желтую из лимонита (желтенький минерал) в смеси с глиной и толченой костью. Темно-оранжевую примерно так же.

Анализ говорит, что чаще всего мастер просто надрезал кожу и втирал краску туда. Редко, но делали и «наколки». Это было невероятно больно! Но они терпели.

ШИТЫЕ ЛИЦА

Но авторы исследования не остановились на палеолите. Они делают скачок во времени, и рассматривают коллекции, собранные нашими учеными в XIX веке на острове Атка (ныне США, тогда – Россия). Он относится к Андреяновским островам, а они в свою очередь к Алеутским.

И тысячелетия явно не прошли даром. Инструмент преобразился, а технология усовершенствовалась и даже упростилась.

Почти двести лет назад (коллекцию собирали в 1844 году) мастера применяли тонкие металлические иглы с костяными ручками. Ручки украшали изощренно и даже избыточно. Изображения животных, птиц, человеческих рук – все выгравировано с высочайшим искусством и призвано подчеркнуть статус мастера. Хранили такой инструмент в специальных футлярах, тоже очень красивых.

Похоже, уже никто не резал кожу, только прокалывали. И состав краски существенно упростился. Больше никаких смесей, как в каменном веке, один материал – один цвет. Черный делаем углем, зеленый медной рудой, растертой в порошок, белый – известью. Краску храним в кожаных мешочках. Все эти компоненты меняют свой цвет при контакте с кровью, так что получалось… ну, наверное красиво.

- Эта процедура была для общества намного более значима, нежели украшение, - говорит доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений Гуманитарного института СПбПУ Людмила Лбова.

Много где практиковалось прошивание кожи. Это объясняет заметки русских путешественников, которые писали, что у их визави «лица прошитые». Нить красили углем, и просто протягивали под кожей (даже писать об этом больно). И чаще всего эту процедуру делали девушкам и детям.

Закономерный вопрос: как люди вообще выживали, антисанитария же. И понятное соображение: наверное, инциденты были, но явно не массовые. Иначе практика просто бы не прижилась. Видимо, мы недооцениваем чутье и опыт древних людей.

Обычай татуировок исчезает в северо-восточной Сибири к началу ХХ века. Христианские миссионеры резко выступали против модификации тела, и их проповедь имела успех. На фотографиях северных народов столетней давности уже нет татуированных лиц. Но в наши дни все вернулось: на другом уровне, с другими культурными кодами, и по всему земному шару.

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