Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 9 октября:

1. Новости с передовой: освобождено Аннополье

2. В Киеве экстренно отключили электроэнергию и воду

3. Шансов для скорого решения украинского конфликта Рубио не видит

4. Новые факты по Буче все хуже для Киева

5. Шведский разведчик портит воздух над Черным морем

6. В ЕС во вступление незалежной в Евросоюз не верит никто

7. Власти Южной Кореи отзывают посла с Украины

8. Кризис в ВСУ западные СМИ замалчивают

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 9 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Аннополье в Харьковской области. Противник потерял до 280 боевиков. Поражены 19 автомобилей, два орудия и три станции РЭБ.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: до 210 бойцов, британская бронемашина «Snatch», пусковая установка РСЗО HIMARS и САУ «Гвоздика».

От действий «Южной» группировки украинские формирования потеряли 160 человек. Подбиты три бронемашины, 34 автомобиля и станция контрбатарейной борьбы.

«Центр» выбил из рядов противника 535 военнослужащих. Утилизированы четыре бронемашины, 12 автомобилей и РЛС.

«Восток» уничтожил 295 националистов. Сожжены бронемашина, девять автомобилей и две артустановки.

«Днепр» вывел из строя 30 боевиков, 20 автомобилей и две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, снаряд HIMARS производства США и 1062 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 9 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В Киеве отключили электроэнергию и воду

В украинской столице — повальные отключения электроэнергии. Упало давление в системе водоснабжения, пошли перебои с подачей воды. По данным «Киевводоканала», сбои затронули Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Голосеевский районы. Сроки восстановления нормальной подачи воды не ясны никому. Как и восстановление электроснабжения. Можно погадать на костях.

Скорого исхода украинского конфликта Рубио не видит

Марко Рубио, госсекретарь США, скептичен к перспективам урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Вашингтон, по его мнению, не видит шансов для завершения конфликта дипломатическим путем. «Но мы готовы, если сможем, сыграть конструктивную роль, добиться этого урегулирования. Мы пытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалось», – так заявил госсекретарь. Кубинские пляжи ему интереснее днепровских отмелей.

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

Новые факты по Буче убивают киевскую версию

В Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) в украинских списках жертв в Буче нашли системные несоответствия. Они ставят под сомнение версию событий, которую с подачи Киева раздували западные СМИ. На мемориальном комплексе из восьми стел указаны 198 человек, которые — совсем не мирные жители. Там — бойцы ВСУ, СБУ, полиции и нацбата «Азов*».

По данным ирландского журналиста Чея Боуза, на мемориале указаны и люди, участвовавшие в боях с 2014 года. По данным бразильского политолога Рафаэля Мачадо, часть люди из списка числятся на правительственных сайтах Украины как военнослужащие. 42 - погибли за пределами Бучи. 73 - не имеют цифрового следа. Французская журналистка Кристель Нэан назвала 68-летнюю женщину, умершую от онкологии - ее Киев внес в список жертв «бойни в Буче». Эту карму уже никак не почистишь...

Шведский разведчик портит воздух над Черным морем

Специализированный самолет Gulfstream S102B Korpen шведских ВВС утром 5 октября был переброшен с авиабазы Мальмен в румынский Бухарест. Оттуда он который день взлетает на разведку акватории северного Причерноморья. Швед болтается в воздухе по нескольку часов, курсируя с запада на восток вдоль северной части Черного моря и обратно, не заходя в воздушное пространство какой-либо из прибрежных стран. Накануне скандинавский разведчик кружил в небе около семи часов. Что ты высматриваешь в южном небе, северный стервятник, чью печень будешь клевать?

В ЕС никто не верит во вступление Киева в Евросоюз

Rapporteur сообщает: никто в ЕС не рассчитывает, что Киев вступит в Евросоюз до 2030-го. Ресурс, со ссылкой на источники, информирует. «В Брюсселе не верят, что Украина станет членом ЕС к концу десятилетия, если вообще когда-нибудь станет». Чиновники полагают, что руководству ЕС пора прекратить «водить Киев за нос». Не хотите, чтобы режим стал похож на Буратино на поле чудес?

Сеул отзывает посла из Киева

Южнокорейский МИД сообщает: «Решено отозвать посла на Украине». Ранее сообщалось, что Сеул думал над принятием «решительных мер», включая отзыв посла - после того, как получил от Киева извинения, но в Сеуле их сочли недостаточными. Речь о скандале с передачей Южной Корее военнопленных из Северной Кореи. Они попали в плен во время операции по очистке от ВСУ Курской области. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён подверг критике Владимира Зеленского, который заливался соловьем об этой передаче на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Сеул также отказалась передавать Киеву ракеты для ЗРК Patriot. Язык твой - враг твой.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён Фото: REUTERS.

Реальное положение в ВСУ западные СМИ замалчивают

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, в эфире YouTube-канала обвинила зарубежные СМИ в том, что они замалчивают информации о реальном, весьма печальном положении дел в украинской армии. Она заявила: «Часто возникают ужасные ситуации, но об этом не пишут зарубежные СМИ... Нередко наши солдаты на передовой сидят без воды, формы, оружия». Так пора уже не сидеть, а бежать.

* Запрещен в России, внесен в список террористических и экстремистских организаций.

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