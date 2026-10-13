В спектакле «Гамлет» Юру Борисова заменит Оливер Мара. Цены на билеты упали втрое

Юра Борисов в роли Гамлета в спектакле МХТ им.Чехова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

МХТ им.Чехова сообщил, что у спектакля «Гамлет» (18+) начинается новый этап сценической жизни.

С 25 ноября роль принца Датского будет играть Оливер Мара. Первоначально заглавную роль играл Юра Борисов, наш номинант на премию «Оскар». Из-за Юры интерес к постановке был большой. Борисов сыграет Гамлета ещё 22 октября и 5 ноября. МХТ поблагодарил артиста за то, что «он сделал этот спектакль».

Напомним, в середине мая на Основной сцене МХТ состоялась самая скандальная премьера сезона - спектакль Андрея Гончарова «Гамлет» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. С Юрой Борисовым в заглавной роли. В других ролях: Аня Чиповская, Артём Быстров, Андрей Максимов, Софья Шидловская... Спектакль вызвал неоднозначную оценку и критиков, и зрителей.

Многим спектакль категорически не понравился. Самую резкую оценку дал актер и худрук Театра им.Ермоловой Олег Меньшиков (за что был немедленно подвергнут критике). Он назвал спектакль «Гамлет» режиссера Андрея Гончарова «театральной катастрофой»: «Театр породил чудовище... Какие там смыслы?! Там даже зарождение мысли отсутствует!..Это КВН!».

В середине мая на Основной сцене МХТ состоялась самая скандальная премьера сезона - спектакль Андрея Гончарова «Гамлет» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Почти нет сомнений, что именно реакция на спектакль повлияла на решение Юры Борисова уйти с проекта. Зачем репутационные потери такому востребованному в кино артисту? Работы хватает, он снимается, участвует в рекламных проектах. Зачем ему скандальный «Гамлет»? Да и театру было трудно подстраивать под Борисова репертуар. МХТ дал витиеватое объяснение причинам смены главного исполнителя, мол, театральное искусство – живой процесс. Каждый артист привносит в спектакль свое «уникальное дыхание»...

Какое «дыхание» будет у Оливера Мары, скоро узнаем. В любом случае для начинающего актёра ввод на главную роль мирового репертуара в спектакль (тем более со скандальной репутацией) главного драматического театра страны – прекрасная реклама.

Знакомьтесь: Оливер Рэймонд Мара — российский актёр канадского происхождения. Ему 22 года. В этом году он окончил ГИТИС, мастерскую Олега Кудряшова. Во время учёбы играл в студенческом спектакле «Я — Гамлет. Ошибка». После института его приняли в МХТ. В его фильмографии три работы: в сериале «Фишер. Чёрный проспект» (4-й сезон, сейчас в производстве) - главная роль Михаила Платонова. Ещё пару эпизодических ролей. У Оливера есть старший брат, тоже актёр.

Любопытно: после сообщения об уходе Юры Борисова с проекта билеты на последние спектакли с его участием закончились сразу, хотя стоили: 5500 - 35000 руб. На «Гамлета» с Оливером Марой билеты есть. И цены значительно демократичнее: 1000 – 12 500.