KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 14октября:

1. Новости с передовой: сбито 883 дальних беспилотника

2. Видеть Киев в ЕС не хотят большинство европейцев

3. Украинский студент хотел зарезать человека по расовым причинам

4. Посольство незалежной задолжало миллионы московским энергетикам

5. Задолженность по зарплата на Украине превысила 3.8 млрд гривен

6. Передачу разведданых Киеву Трамп подрезал

7. Лондон науськивает киевский режим на дальние удары

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 14 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» выбил из рядов ВСУ свыше 270 боевиков. Подбиты танк, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» нанесли врагу такой урон: до 230 солдат и офицеров, бронемашина, 17 автомобилей и четыре станции РЭБ.

От действий «Южной» группировки войск украинские формирования потеряли до 160 человек. Поражены четыре бронемашины, 31 автомобиль и артиллерийское орудие.

Войска «Центра» освободили от земных пут до 345 военнослужащих ВСУ. Утилизированы семь бронемашин, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Бойцы «Востока» вывели из строя свыше 240 боевиков. А также бронемашину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

«Днепр» уничтожил 40 националистов. Сожжены 20 автомобилей, по два орудия и станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 883 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 14 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Видеть Киев в ЕС не хотят большинство европейцев

DPA сообщает: меньше половины граждан стран Евросоюза хотят вступления Украины в ЕС. Немецкое агентство ссылается на исследование фонда Bertelsmann. Лишь 47% европейцев готовы поддержать прием незалежной в Евросоюз в ближайшие годы. 53% отвергают эту подлянку. Скептичнее всех настроены граждане ФРГ и румыны: скорейшее вступление Украины поддерживают лишь 41% немцев, а в Румынии уровень поддержки такого шага – 40%. В опросе участвовали почти 17 тысяч жителей стран ЕС. Украина — це Европа, чи не?

Украинский студент хотел зарезать человека по расовым причинам

Окружная прокуратура Люблина сообщила о задержании украинского студента Католического университета Люблина Ярослава Ф. Он хотел зарезать случайную жертву на почве расовой ненависти. Суд поместил расиста-головореза под стражу на три месяца на время проведения расследования. Показательно, что в Польше число нападений на украинцев за полгода подскочило на треть. Ну вот такая солидарность в борьбе за демократию потоков Бандеры.

Посольство самостийной крупно задолжало московским энергетикам

Удовлетворен иск Московской объединенной энергокомпании к непутевым потомкам запорожцев. Арбитражный суд столицы постановил взыскать с украинского посольства 8,6 млн рублей задолженности. Суд обязал ответчика выплатить более 7,9 млн рублей долга по договору теплоснабжения за первые месяцы 2026 года. А также пени за нарушение сроков оплаты. Прежние споры МОЭК с посольством связаны с двумя договорами 2009 года на обеспечение здания теплом и горячей водой. С лета 2023-го арбитражный суд удовлетворил 17 подобных исков. С представительства взыскано около 54 млн рублей. Ответчик представителей на судебные заседания не направляет. Зачем небо коптить.

Задолженность по зарплата на Украине превысила 3.8 млрд гривен

Растет задолженность по выплатам зарплаты работягам незалежной. К концу сентября она превысила 85,5 млн долларов — это 3,8 млрд гривен. По данным украинского Госстата, самая большая задолженность - в промышленном секторе. Там людям не доплатили 45,3 млн долларов — то есть 2 млрд 35 млн гривен. В это же время мэр Львова сообщил: дворники и водители трамваев самого польского города самостийной остались без зарплат из-за блокировки Государственной казначейской службой платежей. Ассоциация городов Украины обратилась к главе кабинета министров Сергею Корецкому — требуют срочно разблокировать платежи. Ну нет, тут лучше убедительно применить какой-нибудь Джавелин...

Передачу разведданых Киеву Трамп подрезал

Президент США может остановить передачу разведданных Киеву Фото: REUTERS.

Politico сообщает: президент США может остановить передачу разведданных Киеву и (или) оказать давление на Илона Маска, чтобы тот отключил Starlink для ВСУ в зоне конфликта. В материале утверждается, что согласование хозяином Белого дома и российским лидером сделки по поставкам дизтоплива произошло в худший момент для киевского режима. Если Зеленский продолжит сопротивляться заключения мира, его ждет позорный финал. А кто-то в этом сомневался?

Лондон науськивает киевский режим на дальние удары

Бывший министр обороны Британии, Бен Уоллес, заявил, что его страна продолжит поддерживать «право Киева» «действовать на территории России», пока продолжается конфликт. Фото: REUTERS.

Бывший министр обороны Британии, Бен Уоллес, заявил, что его страна продолжит поддерживать «право Киева» «действовать на территории России», пока продолжается конфликт. В интервью «Укринформу» бывший министр заявил: «Это важно. Но решать командованию ВСУ - как далеко заходить и сколько ударов наносить. Нужно искать баланс между ударами по логистике у линии фронта и ударами по логистике в глубине. Украина действует правильно». Никак не могут забыть, как в Крыму в 19 веке покрошили сынков британской аристократии...