Любовь Успенская выгнала жениха дочери: тотальная зачистка

Артем Москвин изгнан из особняка на Рублевке Фото: личная страница героя публикации

Дочь Любови Успенской бросила жениха-искусствоведа Артема Москвина, который крыл матом поклонников. Звездная наследница уничтожила все следы пылкого романа и недавней помолвки с ярким красавчиком, который младше нее на 14 лет. Теперь в блоге Татьяны Плаксиной нет ни совместных фото, ни романтичных постов с 22-летним студентом МГУ.

Настоящая драма разыгралась в доме Любови Успенской. Ее 36-летняя дочь Татьяна Плаксина распрощалась с женихом Артемом Москвиным. Долгожданная свадьба не состоится.

"Проведена тотальная зачистка совместных фотографий. Судя по всему, Любонька Успенская указала искусствоведу на дверь. Ровно по той же схеме прошлой осенью вылетел, теряя тапки, и предыдущий кандидат на роль любимого зятя, некий Плотников", - пишут осведомленные источники.

Таня Плаксина удалила фото с женихом Фото: личная страница героя публикации

Дочь звезды пока не комментирует, что стало причиной любовного разрыва. Поклонники подозревают, что Татьяна попросту разочаровалась в избраннике.

Ведь первое время Артем показывал себя интеллигентным искусствоведом. Молодой человек переехал в особняк будущей тещи. Он помогал Плаксиной с организацией выставок ее картин, стал ее директором.

Однако недавно угодил в скандал. Он принялся оскорблять людей. Во время прямого эфира выпускник МГУ обматерил зрителей, которые пытались отговорить Плаксину от замужества с ним. А потом внезапно открестился от свадьбы с Таней: "Будет, но не скоро".

Поведение Москвина осудила его несостоявшаяся теща. "Если он перестанет себя так вести, я его уволю с должности будущего зятя! Артем, может быть, и не подойдет нам. Пусть он еще докажет. Брак - это такое серьезное дело", - грозила королева шансона.

А буквально несколько часов назад Артем публиковал яркие моменты творческого вечера Татьяны. В кадре искусствовед с восторгом рассматривал работы избранницы и делал с ней снимки.

Ранее ухажер дочери Успенской жаловался на безденежье. "Не смог приехать к Тане. Не хватало на такси, шел пешком до Рублевки", - сетовал бедный студент.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке