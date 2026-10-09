Внук Аллы Пугачевой изменился до неузнаваемости: Дени Байсаров сделал заявление

Дени Байсаров теперь художник Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Младший внук Аллы Пугачевой всегда сторонился публичности. Дени Байсаров в отличие от своих звездных родственников ведет обычную жизнь. Сыну Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова в мае 2026 года исполнилось 28-летие. А недавно он сообщил о переменах в жизни.

Младший внук Аллы Пугачевой стал художником. Дени Байсаров представил свои работы на выставке в Москве.

Сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова в отличие от звездных родственников находится в России. Он рассказал, где черпает вдохновение.

"Меня как вштырило в начале. Больше ничего не надо было. Все пошло-поехало. Это наконец-то что-то, в чем я могу выразить себя. Эдакое путешествие в мой мозг, в мое воображение, в мои миры. Но это лишь малая часть того, что у меня в голове творится", - поделился художник сокровенным.

Байсаров работает с маслом, акрилом и аэрографией. Последнюю он освоил, чтобы передать состояния материи, существующие в иных мирах. "Я всю жизнь витаю в облаках. Для меня это символ свободы и независимости", - говорит он.

Дени с бабушкой Аллой Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Правда, публику куда больше обратила внимание на изменения во внешности Дени. "Как он на Джуда Лоу похож!", "Какой был миловидный мальчик. А теперь чем старше, тем больше на старшего братца походит...", "На Кристину он похож", - пишут люди.

Кристина Орбакайте родила младшего сына от Руслана Байсарова Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ.

Напомним, Байсаров получил хорошее образование в России и Европе, попробовал себя в бизнесе. Личную жизнь предпочитает не афишировать. В 2023 году стало известно, что Дени переехал в США. Об этом сообщила бывшая домработница семьи Людмила Дороднова.

Пугачева с внуками Дени и Никитой Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Младший сын певицы получил прекрасное образование Фото: Евгения ГУСЕВА.

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