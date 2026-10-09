Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор Фото: REUTERS.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Во время беседы произошло сразу несколько важнейших политических событий. Заключена дизельная сделка, Путин заявил, что мирные переговоры как минимум серьезно откладываются, Трамп пообещал снять санкции. А сразу после беседы Зеленский, очевидно ничего не знавший о планах России и США чуть ли не расплакался перед журналистами: «это нечестно», вопил киевский главарь.

Что произошло во время телефонной беседы лидеров России и США 9 октября 2026 года? Разберемся по порядку.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ПУТИНА И ТРАМПА: ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ

Сначала - главные новости и заявления по итогам беседы двух лидеров:

Срыв мирных переговоров

Во-первых, Президент России заявил американскому коллеге, что Киев сорвал мирные переговоры.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков объяснил, что между Москвой и Вашингтоном была договоренность: после выборов в Госдуму РФ трехсторонние переговоры (РФ, США, Украина) будут продолжены. Вот только Киев попытался сорвать выборы, провел самую массированную атаку на Москву - 1600 дронов.

- Киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить, - передал суть части разговора Ушаков.

Дизельная сделка России и США

Во-вторых, между Россией и Штатами заключена «дизельная сделка», а Минфин США уже снял часть санкций с российских нефтепродуктов.

В соцсетях Трамп уже опубликовал подробности - президенты буквально составили график. В октябре Россия поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. В ноябре – еще 500 тысяч тонн. Дальше, по мере выхода НПЗ из ремонтов, еще 1 миллион тонн и затем – еще 3 миллиона.

Вслед за этим появились очевидно заранее подготовленные заявления министерств. Американский Минфин моментально сделал «невозможное» - снял санкции с российского дизеля до 7 апреля 2027-го. А вице-премьер Александр Новак подтвердил, что РФ будет действовать согласно заявленному Трампом графику.

Между Россией и Штатами заключена «дизельная сделка» Фото: REUTERS.

Бессильная ярость Украины

Произошедшее вызвало бурную реакцию в Киеве: Зеленский заявил, что Украину буквально обвели вокруг пальца.

После того, как Трамп объявил о снятии санкций, Владимир Зеленский выпустил срочный комментарий. Он экстренно пожаловался журналистам, что США действуют «нечестно», резко осудил снятие ограничений с российских нефтепродуктов, и чуть ли не заявил, что США, мол, финансируют «российскую агрессию».

- Я считаю, что нашу команду [в эти дни в Майями прилетела переговорная группа Киева] используют, как ширму. Это точно нечестно, точно не по-партнерски. Это слабое решение. Жаль. Жаль. Слабое решение, - причитал Зеленский.

ОТКУДА У РОССИИ ДИЗЕЛЬ, И КТО ВЫИГРАЛ БОЛЬШЕ, МОСКВА ИЛИ ВАШИНГТОН?

А теперь объясним, почему Киев впал в прострацию и кому выгодны итоги «дизельной сделки», как уже назвали соглашение между Россией и США.

Почему сделка так нужна Трампу?

3 ноября в США выборы в Конгресс США – это нижняя палата парламента, почти как наша Госдума. Сейчас большинство у республиканцев, которых и возглавляет Трамп. Но после выборов все может измениться - все букмекеры давали в порядка 85% на победу демократов.

Трампу были нужны экстренные меры. Пришлось идти и договариваться – с Владимиром Владимировичем и Россией, которую еще 15 лет назад в США презрительно называли «страной-бензоколонкой».

Трамп назвал сделку с Россией "большим делом" для всего мира Фото: REUTERS.

Хватит ли дизеля самой России и не во вред ли нам «дизельная сделка»?

Но у россиян может появится другой вопрос – ситуация с бензином еще не до конца нормализовалась, откуда у нас столько дизеля? Не заключаем ли мы соглашения во вред внутреннему рынку?

Во-первых, проблем с дизелем в России нет, его достаточно, об этом заявил вице-премьер Новак. Это подтверждает и независимая зарубежная статистика: Reuters, которого сложно заподозрить в симпатиях к Москве, недавно опубликовал сообщение о росте экспорта российского дизеля.

Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии. Агентство сообщает – на внутреннем рынке начал образовываться его избыток. Из-за этого отгрузок вырос с 371 тысяч тонн в августе до 427 тысяч тонн в сентябре (в ноябре, кстати, мы пообещали поставить США и миру 300 тонн, чувствуете, как бьются цифры?). Сильнее всего выросли поставки в Казахстан: с 28 тысяч до 77 тысяч тонн, а в Узбекистан после отсутствия августовских поставок отправили около 26 тысяч тонн.

Проблем с дизелем в России нет, его достаточно, об этом заявил вице-премьер Новак. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Почему сделка выгодна для России и что мы получим взамен?

Если вы все еще сомневаетесь, выгодна ли сделка нам – посмотрите на котировки Мосбиржи. Сразу после публикации Трампа, ее общий индекс рванул на вечерних торгах, преодолев отметку в 2400 пунктов. Котировки побили рекорд 30 июня 2026 года – момента, когда индекс были крайне высок из-за подорожания российской нефти на фоне эскалации вокруг Ирана.

Иными словами, брокеры считают соглашение, как сказал бы сам Трамп, «блестящей сделкой».

Почему? Санкции на дизель сняты. И не просто – а как минимум до 7 апреля 2027 года. Дизель – один из основных нефтепродуктов, который мы поставляем на внешний рынок, а значит это действительно отличная возможность для России заработать.

ПОЩЕЧИНА ВМЕСТО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕМИРИЯ»: КАК ЗЕЛЕНСКОГО ПОСТАВИЛИ В ПАТОВУЮ СИТУАЦИЮ

Есть здесь еще одна очень красивая политическая тонкость. Наши заводы будут вырабатывать обещанный Трампу дизель, наши танкеры пойдут с топливом в США. Удары Киева по российским НПЗ или кораблям на этом фоне будут выглядеть прямой пощечиной Трампу. И даже больше - попыткой подорвать шансы республиканцев на выборах в Конгресс. Осмелятся ли ВСУ теперь направлять туда свои беспилотники? Осмелится ли Зеленский вредить лично хозяину Белого Дома?

А если осмелится – что сделает Вашингтон? Ведь дроны «летят в атаку» по данным американских спутников…

Ответа на все эти вопросы пока нет. Такие тонкости договоренностей России и США, естественно, не озвучиваются. Но по сути, подписавшись под «дизельной сделкой» Кремль поставил Банковую в ооочень щекотливое положение.

Перечитайте еще раз, как истерил Зеленский. «Это нечестно, это не по-партнерски!»

Вот так мечтавший об «энергетическом перемирии» Киев попал в патовую ситуацию, где он либо откажется бить по нашим НПЗ, либо вызовет на себя гнев президента США. Как вам такая «энергетическая сделка»?...

Владимир Зеленский экстренно пожаловался журналистам, что США действуют «нечестно» Фото: REUTERS.

ОТЛОЖЕННЫЕ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ: ЧТО ЗНАЧАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ПУТИНА И КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО?

И последний пункт. Мирные переговоры откладываются.

Нужно честно сказать, когда перед самым днем рождения Владимира Путина президент США объявил о телефонном разговоре, многие эксперты были настроены скептически. Что можно изменить в ситуации, когда Европа не готова к миру, Киев – полностью зависит от решений Брюсселя, а Россия побеждает и не будет соглашаться на уступки?

Вместо этого мы получили отличный подарок к дню рождения президента: красивая и умная сделка, снятие санкций, да еще и благодарность президента США, которому очень нужна была эта протянутая рука Москвы.

Но вот с окончанием СВО пока вопрос, очевидно, решается сейчас на поле боя. Именно на это, по сути, намекал Владимир Путин в разговоре с Трампом. Обратимся к рассказу Юрия Ушакова:

- В ходе беседы Владимиром Путиным было подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей страны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив. Наши вооруженные силы полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед. При этом Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна…

У России есть колоссальное преимущество в дальнобойных ударах – реактивные дроны, которых нет у Киева, и в этой гонке мы обогнали все НАТО (подробнее тут). И мы им пользуемся сполна: Киев стоит обесточенный, мосты «перебиты», а вместе с ними методично ломается хребет логистики ВСУ. Депутаты Верховной Рады впервые заговорили о том, что пора идти на уступки Москве.

И сейчас только начало октября!

Киев и Европа, открыв весной «Ящик Пандоры», начав компанию дальнобойных ударов, колоссально просчитались. Экономика Украины, которая жила за счет траншей из Европы, в ближайшие месяцы теперь может окончательно рухнуть, несмотря на любые многомиллиардные вливания. Рухнуть вместе вообще с любой «нормальной жизнью» на Украине. И государство станет на грань окончательного развала.

Именно поэтому трехсторонние переговоры после очередных ударов Киева, после попытки сорвать выборы, отложены в сторону. Стало понятно - Киев (и Брюссель) еще не согласны признать, что стоят на грани катастрофы. И Москва готова подождать, когда противник осознает глубину экономической бездны, ко дну которой он так уверенно летит.

Таким образом вопрос окончания СВО за столом переговоров может быть поднят через несколько месяцев - зимой или к началу весны. И Трамп наденет лавры миротворца – потому что Киев будет согласен почти на все, чтобы сохранить государство.

А пока мы еще немного пополним кубышку, подыграем Трампу и поставим Зеленского в патовую ситуацию. Таков сегодня итог одного телефонного разговора.

Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ДРУГИЕ ЯРКИЕ ФАКТЫ ИЗ РАЗГОВОРА ПУТИНА И ТРАМПА 9 ОКТЯБРЯ

- Это шестой телефонный разговор Путина и Трампа с начала 2026 года (и 16-й с момента возвращения в Белый Дом). Говорили около полутора часов.

- Трамп тепло поздравил Путина с днем рождения. Президент США хотел позвонить российскому лидеру непосредственно 7 октября, но из-за плотного графика и визита Путина на саммит СНГ в Туркмении, беседу пришлось отложить. Американский лидер согласился и даже перенес часть назначенных на 9 октября мероприятий.

- Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна. Мы готовы к дипломатии, но только на тех условиях, которые приведут к долгосрочному миру.

- Обсудили Иран, Москва предложила Вашингтону свои посреднические услуги в переговорах и варианты деэскалации (в тот же день Путин виделся и беседовал с президентом Ирана Пезешкианом).

- Беседа была крайне дружеской, Трамп делал комплименты хоккеисту Александру Овечкину, Путин передавал теплые слова его супруге Мелании.

- В конце никто не хотел класть трубку первым, - добавил Ушаков. – С учетом этого, надеюсь, президент США не обидится на меня, если я процитирую его слова. О том, что он готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день.

- Встреча Путина и Трампа пока конкретно не обсуждается, но в ноябре состоится саммит АТЭС. «И в этом мероприятии, по крайней мере, на данный момент можно сказать, что все лидеры, и российский, и американский, заинтересованы принять участие», - намекнул Ушаков, отвечая на вопрос корреспондента «КП» Александра Гамова.

МНЕНИЕ

«К "стране-бензоколонке" выстроилась очередь. Первым в ней стоял президент США»

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