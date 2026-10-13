«Всего один укол»: в Минздраве назвали простой и доступный способ снизить риск инфаркта и инсульта

Доступен простой и эффективный способ радикально снизить риск «постгриппозного» инфаркта. Это — своевременная прививка от гриппа. Фото: Kmpzzz/shutterstock/fotodom

И «обычные» простуды, и особенно грипп могут сильно ударить по сердцу. Те, кто переносит на ногах ОРВИ, рискуют заработать миокардит - воспаление сердечной мышцы. «Сейчас мы видим значительный рост молодых пациентов с этим заболеванием», - отметила в комментарии KP.RU кандидат медицинских наук, врач-кардиолог отделения хирургии аорты и ее ветвей Научно-клинического центра №1 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Татьяна Зверхановская.

Грипп же может довести как до миокардита, так и до тяжелых сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов. Среди их последствий - инвалидность и даже летальный исход.

- Доказано, что грипп может повышать число сосудистых катастроф, в частности, инфарктов миокарда и инсульта до 16 раз, - сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на IV Всероссийском конгрессе с международным участием «День борьбы с тромбозом в России».

Причем сердечный приступ как результат осложнений гриппа может грозить в том числе тем, у кого нет серьезных сердечно-сосудистых заболеваний — таких как ишемическая болезнь сердца, отметил глава Минздрава.

При этом нам доступен простой и эффективный способ радикально снизить риск «постгриппозного» инфаркта. Это — своевременная прививка от гриппа.

Вакцинация против гриппа нужна не только для того, чтобы не заболеть или облегчить течение инфекции. Прививка – это гарантированный метод защиты сердца. Она позволяет «не получить такого грозного осложнения, как инфаркт миокарда», - подчеркнул министр.

Тяжелым последствием перенесенной инфекции может стать инфаркт. Фото: panadda design/shutterstock/fotodom

ВОПРОС В ТЕМУ

До какого времени не поздно привиться от гриппа?

Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа в России традиционно стартует в сентябре. Эпидемия же обычно начинается в конце ноября-начале декабря, поясняют в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России. Для выработки полноценного иммунитета требуется в среднем 10-14 дней, некоторым — до 3-х недель. Поэтому лучшее время для прививки — с сентября по начало — первую декаду ноября, говорят эксперты. Тогда к концу осени, обычно совпадающему с началом вспышки гриппа, вы будете хорошо защищены.

При этом самый пик заболеваемости приходится на январь, после зимних праздников, добавляют в НИИ гриппа. И еще нередко бывает вторая волна в феврале-начале марта. Так что тем, у кого не получилось вакцинироваться в ноябре, вполне имеет смысл сделать прививку в декабре. В таком случае врачи советуют в течение 10-14 дней после укола максимально беречься ОРВИ и гриппа. По возможности реже бывать в общественных местах, при скоплении людей в транспорте и помещениях надевать медицинскую маску или респиратор.

ВАЖНО

Какие признаки могут сигналить, что ОРВИ или грипп дали осложнение на сердце

О симптомах, по которым можно заподозрить неполадки с сердцем после перенесенной простуды или гриппа, KP.RU рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

Чувство нехватки воздуха - один из симптомов инфаркта. Фото: DimaBerlin/shutterstock/fotodom

Список тревожных признаков:

* У вас появилось чувство нехватки воздуха, одышка.

* Ухудшилась переносимость физнагрузок. Например, раньше получалось спокойно подняться без лифта на 3-4-й этаж, а теперь уже при подъеме на второй вы задыхаетесь, сильно колотится сердце.

* Дестабилизировалось артериальное давление. При осложнениях на сердце и сосуды нередко давление начинает повышаться на фоне приема лекарств от гипертонии, которые раньше помогали.

* Появились нарушения ритма сердца - перебои, учащение или замедление сердечных сокращений.

* Возникает боль или чувство тяжести в груди.

Во всех этих случаях обязательно нужно обратиться к врачу. Начните с записи на прием к терапевту, при необходимости он выдаст направление к кардиологу.