Игорь Крутой сделал печальное признание о младшей дочери: вот что сказал

Игорь Крутой разоткровенничался Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Игорь Крутой внезапно разоткровенничался.Композитор рассказал о женихе младшей дочери Саши. Девушке 23 года, она живет в США.

Игорь Крутой высказался о личной жизни младшей дочери Александры, с которой буквально пылинки сдувает. Она с детства живет в Америке, окончила престижный колледж в Майами и ведет непубличный образ жизни.

Крутой обожает младшую дочь Сашу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

С отцом Саша очень близка. Сейчас она строит отношения с молодым человеком, который старше ее на год.

"Парень есть... Я не думаю, что она в итоге будет слушать меня. Он мне не по душе. На год старше ее, что-то зарабатывает там", - высказался музыкант на гала-ужине премии "Виктория".

Делиться другими подробностями Игорь Яковлевич он не стал. Ранее маэстро признавался, что мечтает о дне, когда сможет станцевать с дочерью танец отца и невесты. "Хочу дождаться Сашкиной свадьбы и танцевать с ней танец невесты с отцом. Представляю, как буду возиться с ее детишками", - делился в блоге Крутой.

Маэстро и его жена Ольга живут в разных странах Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Напомним, жена Ольга, дочь Саша и падчерица Вика давно живут в США. "Мы с моей женой живем в разных странах. У меня все запутано. Сыновья в Москве, дочери в Америке. Но мы привыкли жить на расстоянии", - делился Крутой.

Также у артиста есть двое сыновей, обосновавшихся в Москве. Старший Николай, рожденный в первом браке певца, владеет строительной компанией. О 34-летнем Якове музыкант узнал в 2018 году, признал его и помогает материально.