Тяжелобольной Игорь Крутой раскрыл правду о внебрачном сыне

Игорь Крутой больше года хранил молчание о своем внебрачном сыны. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Игорь Крутой больше года хранил молчание о своем внебрачном сыны. О том, что у тяжелобольного композитора есть еще один наследник, стало известно в 2019-м году. В день 65-летия Игоря Яковлевича его приемная дочь Виктория опубликовала в блоге фотографию, на которой музыкант предстает в окружении самой Виктории, ее сестры Александры (дочка от второго брака), старшего сына от первого брака Николая и молодого человека в белой футболке. Поклонники засыпали кумира вопросами, которые он упорно игнорировал. А на днях дал пронзительное интервью Борису Корчевникову, в котором раскрыл правду о сыне.

Игорь Крутой впервые подтвердил, что у него есть внебрачный сын. Композитор честно признался, что встретился с Яковом Мирошниковым только после результатов ДНК-теста.

Игорь Яковлевич сообщил, что сын сам позвонил ему, рассказал историю своего рождения. Его воспитывала женщина, работавшая в магазине продавщицей, где раньше одевались звезды. О своем настоящем отце звездный наследник узнал незадолго до смерти мамы, которая и поведала о мимолетной связи с Крутым.

Артист сразу предложил провести генетическую экспертизу, чтобы убедиться в правдивости истории рождения Якова. "Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом, по итогам этого анализа, решим, встретимся мы или нет", - сказал Крутой в эфире шоу "Судьба человека" на канале "Россия 1".

После того, как экспертиза подтвердила родство, артист купил Якову квартиру в Москве, дом в поселке Крекшино и машину, а также познакомил с другими членами семьи. Теперь внебрачный сын - частый гость на концертах родителя. Он сменил фамилию на Крутой и отчество.

Игорь Крутой впервые подтвердил, что у него есть внебрачный сын. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В июле, поздравляя отца с днем рождения, он опубликовал видео. "Бать, привет! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе всего самого лучшего. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Обнимаю тебя и жду в зале", - поведал 30-летний мужчина.

Мамы Якова нет в живых. Долгие годы мальчика воспитывал отчим Сергей. О своем настоящем отце парень узнал в 16 лет.

Напомним, маэстро - многодетный отец. Его первенец появился на свет в браке звезды с первой женой Еленой, с которой он прожил 16 лет. Речь идет о его сыне Николае. В прошлом у них были трудности в общении из-за ухода Игоря Яковлевича из семьи. В жизни Крутого появилась его большая любовь Ольга, которая на момент встречи с композитором уже воспитывала дочку Викторию. Он удочерил ребенка своей избранницы. В 2003 году у пары родилась Александра. Крутой неоднократно называл Сашу своим главным произведением.

Игорь Крутой пережил много непростых периодов в жизни. Самые известные песни композитор написал вопреки страшному недугу. С детства он оглох на одно ухо и не может воспринимать звук в нужном объеме. Музыкальную карьеру артист смог начать только благодаря маме, которая верила в его талант. Как-то раз она сказала сыну, уставшему от занятий в музыкальной школе: "Учебу бросишь только через мой труп".

В зрелом возрасте Игорь Яковлевич признался, что перенес операцию по удалению опухоли. На фоне интенсивной терапии он потерял вес и был очень слаб. После болезни Крутой вынужден соблюдать строжайшую диету, из-за которой он выглядит истощенным. По слухам, пару лет назад у него нашли диабет. Из-за этого диагноза музыкант ограничивает себя в питании. Кроме того, в 2017 году он перенес еще одну операцию.